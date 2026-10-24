La NM1 poursuivait son programme cette semaine avec des rencontres disputées ce vendredi 23 octobre. Si Loon-Plage continue de dominer la poule A, plusieurs équipes se rapprochent du haut de tableau dans une poule B particulièrement serrée. Rennes, Toulouse et Tarbes-Lourdes ont notamment confirmé leurs ambitions, tandis que la situation devient préoccupante pour Orchies, battu pour la troisième fois consécutive.

Poule A : Loon-Plage ne ralentit pas, le SCABB poursuit sa remontée

Sept victoires en huit rencontres : Loon-Plage continue d'imposer son rythme en tête de la poule A. Vendredi, les Nordistes ont dominé Salon-de-Provence (89-73), malgré une première période compliquée.

Menés 38-37 à la pause, les joueurs de Loon-Plage ont fait la différence au retour des vestiaires, avec notamment 11 paniers à 3-points réussis sur 21 tentatives. Nathan Jeanne a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 18 points, devant Warren Williams (16 points), particulièrement efficace face à son ancien club. Le leader possède désormais deux victoires d'avance sur le SCABB, qui compte toutefois un match de moins.

De son côté, le Saint-Chamond Andrézieux-Bouthéon Basketball (SCABB Lab) a signé une troisième victoire consécutive en s'imposant largement à Besançon (96-74). Pourtant menés 43-41 à la mi-temps, les joueurs de Marc Berjoan ont complètement inversé la tendance après la pause.

Le trio Diop (19 points) - Bouteille (17) - Diakhaté (17) a particulièrement contribué à cette démonstration offensive. Avec cinq victoires en sept rencontres, le SCABB occupe la deuxième place du classement.

Mulhouse, troisième avec cinq succès en six matchs, reste également bien placé dans la course aux premières positions.

Orchies : une nouvelle défaite sur fond de crise financière

La situation du BC Orchies dépasse désormais largement le cadre sportif. Confronté à des retards de salaire dénoncés publiquement par ses joueurs, le club nordiste traverse une période particulièrement délicate.

Vendredi, les hommes de Philippe Maucourant ont pourtant livré une prestation courageuse face à Charleville-Mézières. Avec seulement six joueurs professionnels valides, Orchies a poussé son adversaire en prolongation avant de s'incliner (82-88). Les Nordistes avaient même disposé d'une balle de match à la fin du temps réglementaire (75-75), mais leur manque de rotations a fini par peser dans les cinq minutes supplémentaires.

Malgré les 20 points de Bernaoui et les 19 de M'Madi, Orchies a concédé une troisième défaite consécutive. En face, Thomas Klein (2,00 m, 23 ans) a inscrit 32 points pour permettre à Charleville-Mézières de décrocher un succès important.

Les supporters orchésiens ont affiché leur solidarité avec les joueurs à travers plusieurs pancartes, alors que les difficultés financières du club continuent de susciter de nombreuses interrogations.

Poule B : Challans retrouve la victoire, Rennes impressionne

Dans la poule B, Challans a repris sa marche en avant après deux défaites consécutives. Les Vendéens ont dominé Angers (81-69) au terme d'une rencontre plus compliquée que ne l'indique le score.

Après un premier quart-temps maîtrisé (17-10), les Challandais ont vu Angers progressivement revenir dans la partie. Les joueurs de John Delay ont même pris les commandes à la fin du troisième quart-temps (47-50). Mais Challans a retrouvé son efficacité offensive dans les dix dernières minutes, remportées 34-19. Marquise Moore (25 points) et Nikolic (21 points) ont été les principaux artisans de cette victoire, tandis que Clément Dézallé (11 points) a inscrit plusieurs paniers importants dans le dernier quart-temps.

Avec cinq victoires en sept rencontres, Challans conserve la première place du classement.

Rennes a également marqué les esprits en s'imposant largement sur le parquet de Fougères (89-67). Après avoir dominé Challans lors de sa précédente sortie, l'Union Rennes Basket a confirmé sa capacité à battre des concurrents directs.

Les Rennais ont pris les commandes dès les premières minutes (21-15, 10'), avant de faire définitivement la différence dans le troisième quart-temps, remporté 27-11.

Amarh et Dobbs ont inscrit 19 points chacun, tandis que Timothé Koffo en a ajouté 15. Avec quatre victoires en six rencontres, Rennes possède désormais le même nombre de succès que Tours, Lorient, Fougères et Toulouse, mais avec moins de matchs disputés que plusieurs de ces équipes.

Chartres s'offre Lorient au bout du suspense

L'une des rencontres les plus disputées de la soirée s'est déroulée à Chartres, où le C'Chartres Métropole Basket a dominé le CEP Lorient d'un seul point (91-90).

Les Bretons avaient pourtant réalisé une excellente entame (15-5), avant de voir Chartres revenir rapidement dans la partie. Portés par Adrien Sclear (22 points), Kévin Franceschi (20) et Choplin (19), les Lorientais ont longtemps cru pouvoir décrocher leur cinquième victoire de la saison. Mais les Chartrains ont trouvé les ressources nécessaires pour reprendre l'avantage. À six secondes du terme, Idrissa Pouye a inscrit deux lancers francs décisifs pour donner quatre points d'avance aux locaux (91-87). Le dernier tir primé de Maxime Choplin n'a pas suffi à renverser la rencontre.

Jonathan Mkamba, Pouye et Gibey ont inscrit 15 points chacun pour Chartres, qui décroche ainsi son troisième succès de la saison.

Toulouse enchaîne, Tarbes-Lourdes reste au contact

Autre équipe en réussite, Toulouse a décroché une troisième victoire consécutive en dominant Vitré (82-77).

Les joueurs de Romain Tillon ont notamment pu compter sur une grosse prestation de Matthias Flosse au rebond, avec 20 prises. Après avoir compté vingt points d'avance au début du dernier quart-temps (68-48, 31'), les Toulousains ont vu les Bretons revenir à trois longueurs (75-72, 37').

Les Toros ont néanmoins su préserver leur avantage pour signer un quatrième succès en six rencontres.

Tarbes-Lourdes a également confirmé son excellent début de saison en dominant Challans (93-82), mardi 20 octobre. Avec cinq victoires en six matchs, l'Union affiche le même nombre de succès que le leader vendéen, mais avec une rencontre disputée en moins.

Tours et Les Sables se relancent, Laval retombe

Après plusieurs résultats irréguliers, le Tours Métropole Basket a signé deux victoires cette semaine. Les Tourangeaux ont d'abord largement dominé Chartres mardi (98-73), avant de s'imposer à Laval vendredi (82-60). Face aux Mayennais, les joueurs de Moatassim Rhennam ont fait la différence en seconde période, remportée 38-22. Gibey (17 points), Franck Yetna (16) et Couture (11) ont notamment contribué à ce succès.

Pour Laval, cette défaite intervient trois jours après une première victoire obtenue sur le parquet d'Angers (71-70). Les joueurs de Sébastien Cartier restent en difficulté avec un seul succès en sept rencontres.

De leur côté, Les Sables Vendée Basket ont confirmé leur solidité à domicile en dominant Bordeaux (86-76). Les Vendéens avaient pourtant largement les moyens de s'éviter une fin de rencontre aussi serrée. Après avoir compté jusqu'à 25 points d'avance (52-27, 17'), ils ont vu les Bordelais revenir à seulement trois longueurs à quatre minutes de la fin (70-67).

Burrell (22 points) et Ruel (13) ont finalement permis aux Sablais de conserver leur invincibilité à domicile, avec trois victoires en trois rencontres dans leur Arena.

Les classements restent très serrés avant la suite du championnat

Dans la poule A, Loon-Plage (7 victoires, 1 défaite) conserve la tête devant le SCABB (5-2) et Mulhouse (5-1). Les Alsaciens disposent toutefois de deux rencontres en retard sur le leader.

Dans la poule B, Challans (5-2) occupe la première place devant Tours (4-4) et Lorient (4-4), qui ont déjà disputé huit rencontres. Tarbes-Lourdes (5-1) possède le meilleur bilan de la poule, tandis que Rennes et Toulouse suivent avec quatre victoires en six matchs.

La prochaine journée offrira notamment un déplacement de Lorient à Challans, le vendredi 6 novembre, pour une confrontation directe entre deux équipes ambitieuses.