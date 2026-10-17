Lorenz Sanz a joué son premier match pro à l'ASVEL… en EuroLeague !

Un nouveau palier majeur vient d'être franchi, dans la belle évolution de Lorenz Sanz. Fort arrière défenseur de la génération 2009, le jeune homme a considérablement étoffé son palmarès en fin de saison dernière en s'offrant deux trophées majeurs avec les Espoirs de la JDA Dijon : la Coupe de France U18 et le Trophée du Futur 2026.

Un été plus tard — passé en partie sous le maillot bleu de l'équipe de France U17 aux côtés de Nathan Soliman ou encore Aaron Towo-Nansi, sous la houlette du sélectionneur Tony Parker —, Lorenz Sanz a découvert, ce jeudi 15 octobre, les parquets professionnels à l'occasion d'une toute première entrée en jeu avec l'ASVEL. Et pour un baptême du feu, c'était une entrée dans le très grand bain : en EuroLeague, face à l'institution du Real Madrid !

1 minute et 10 secondes sur le parquet du Real Madrid

Le timing de cette première entrée inaugurale chez les professionnels est survenu à 1 minute et 10 secondes du buzzer. Alors que l'ASVEL s'acheminait vers un revers (111-92) face aux Merengues, le technicien rhodanien a lancé son jeune protégé sur le terrain en remplacement de TyTy Washington, auteur d'un match référence individuel très solide (24 d'évaluation) mais insuffisant pour faire plier le géant espagnol.

Durant cette minute et dix secondes de temps de jeu, Lorenz Sanz a coché une case sur sa feuille de statistiques, avec un rebond défensif.

Trajectoire à vitesse grand V

Pour le jeune homme de 17 ans, tout s'accélère. Au printemps dernier, Sanz avait été l'un des visages de la JDA Dijon soulevant le titre de Coupe de France U18, sur le parquet de l'Accor Arena à Bercy. Le club bourguignon avait ensuite réalisé le doublé, au Trophée du Futur.

Cette régularité au haut niveau chez les jeunes l'avait logiquement amené à retrouver les Bleuets, et disputer la Coupe du monde U17 en Turquie sous les ordres de Tony Parker. Un Mondial abordé avec un esprit revanchard par toute sa génération, désireuse de faire oublier la frustration vécue l'été précédent à l'Euro. Frustration il y a eu, contre la Turquie. Mais Tony Parker l'a en quelque sorte emmené dans ses valises ensuite lors de son arrivée à l'ASVEL.

Car c'est sous le maillot du centre de formation villeurbannais que Sanz évolue depuis la rentrée. Sur les bords du Rhône, il a déjà disputé 3 matchs d'Espoirs ELITE, pour des moyennes plus qu'honnêtes : 14,3 points, 4,7 rebonds et 5 passes décisives.

PROFIL JOUEUR Lorenz SANZ Poste(s): Meneur Taille: 186 cm Âge: 17 ans (24/09/2009) Nationalités: Stats 2026-2027 / Espoirs ELITE PTS 14,3 #25 REB 4,7 #50 PD 5 #11

Après avoir intégré la rotation des pros pendant la pré-saison, le voilà désormais officiellement lancé sur la plus grande scène européenne, tout en continuant son développement chez les jeunes.