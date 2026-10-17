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Lorenz Sanz a joué son premier match pro à l'ASVEL… en EuroLeague !

EuroLeague - Vainqueur de la Coupe de France U18 et du Trophée du Futur 2026, Lorenz Sanz a franchi un nouveau cap sous les ordres de Tony Parker. Son sélectionneur devenu entraîneur de club l'a lancé une première fois dans la cour des grands, lors d'un match d'EuroLeague !
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Résumé
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Lorenz Sanz a joué son premier match pro à l'ASVEL… en EuroLeague !
Lorenz Sanz a été lancé en pro… en EuroLeague !
Crédit photo : Infinity Nine Media
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Un nouveau palier majeur vient d'être franchi, dans la belle évolution de Lorenz Sanz. Fort arrière défenseur de la génération 2009, le jeune homme a considérablement étoffé son palmarès en fin de saison dernière en s'offrant deux trophées majeurs avec les Espoirs de la JDA Dijon : la Coupe de France U18 et le Trophée du Futur 2026.

Un été plus tard — passé en partie sous le maillot bleu de l'équipe de France U17 aux côtés de Nathan Soliman ou encore Aaron Towo-Nansi, sous la houlette du sélectionneur Tony Parker —, Lorenz Sanz a découvert, ce jeudi 15 octobre, les parquets professionnels à l'occasion d'une toute première entrée en jeu avec l'ASVEL. Et pour un baptême du feu, c'était une entrée dans le très grand bain : en EuroLeague, face à l'institution du Real Madrid !


1 minute et 10 secondes sur le parquet du Real Madrid

Le timing de cette première entrée inaugurale chez les professionnels est survenu à 1 minute et 10 secondes du buzzer. Alors que l'ASVEL s'acheminait vers un revers (111-92) face aux Merengues, le technicien rhodanien a lancé son jeune protégé sur le terrain en remplacement de TyTy Washington, auteur d'un match référence individuel très solide (24 d'évaluation) mais insuffisant pour faire plier le géant espagnol.

Lorenz SANZ
Lorenz SANZ
0
PTS
1
REB
0
PDE
Logo EuroLeague
REA
111 92
ASV

Durant cette minute et dix secondes de temps de jeu, Lorenz Sanz a coché une case sur sa feuille de statistiques, avec un rebond défensif.

Trajectoire à vitesse grand V

Pour le jeune homme de 17 ans, tout s'accélère. Au printemps dernier, Sanz avait été l'un des visages de la JDA Dijon soulevant le titre de Coupe de France U18, sur le parquet de l'Accor Arena à Bercy. Le club bourguignon avait ensuite réalisé le doublé, au Trophée du Futur.

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Cette régularité au haut niveau chez les jeunes l'avait logiquement amené à retrouver les Bleuets, et disputer la Coupe du monde U17 en Turquie sous les ordres de Tony Parker. Un Mondial abordé avec un esprit revanchard par toute sa génération, désireuse de faire oublier la frustration vécue l'été précédent à l'Euro. Frustration il y a eu, contre la Turquie. Mais Tony Parker l'a en quelque sorte emmené dans ses valises ensuite lors de son arrivée à l'ASVEL.

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Car c'est sous le maillot du centre de formation villeurbannais que Sanz évolue depuis la rentrée. Sur les bords du Rhône, il a déjà disputé 3 matchs d'Espoirs ELITE, pour des moyennes plus qu'honnêtes : 14,3 points, 4,7 rebonds et 5 passes décisives.

PROFIL JOUEUR
lorenz_sanz_2026-2027_profile.png
Lorenz SANZ
Poste(s): Meneur
Taille: 186 cm
Âge: 17 ans (24/09/2009)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2026-2027 / Espoirs ELITE
PTS
14,3
#25
REB
4,7
#50
PD
5
#11

Après avoir intégré la rotation des pros pendant la pré-saison, le voilà désormais officiellement lancé sur la plus grande scène européenne, tout en continuant son développement chez les jeunes.

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Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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