Accueil Betclic ELITE Louis Labeyrie avant Limoges – Boulazac : « C’est à nous d’imposer un peu notre volonté, notre méchanceté, et ne pas se prendre deux tartes »

Louis Labeyrie avant Limoges – Boulazac : « C’est à nous d’imposer un peu notre volonté, notre méchanceté, et ne pas se prendre deux tartes »

Louis Labeyrie attend une réaction du Limoges CSP, qui reçoit Boulazac ce samedi à Beaublanc pour la 6e journée de Betclic ELITE. Après la défaite dans le clasico à Pau (85-81), l'intérieur limougeaud appelle son équipe à changer d'attitude, notamment dans l'engagement et l'entame des rencontres.