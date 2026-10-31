Louis Labeyrie avant Limoges – Boulazac : « C’est à nous d’imposer un peu notre volonté, notre méchanceté, et ne pas se prendre deux tartes »
Louis Labeyrie attend une réaction du Limoges CSP, qui reçoit Boulazac ce samedi à Beaublanc pour la 6e journée de Betclic ELITE. Après la défaite dans le clasico à Pau (85-81), l'intérieur limougeaud appelle son équipe à changer d'attitude, notamment dans l'engagement et l'entame des rencontres.
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Louis Labeyrie et Limoges veulent retrouver le succès, face à Boulazac
Crédit photo : FOXAEP
Après la défaite à l’extérieur face à Pau-Lacq-Orthez, Louis Labeyrie (2,09 m, 34 ans) est revenu sur cette déconvenue lors de ce clasico, lors d’un point-presse, avec les idées claires.
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