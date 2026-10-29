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Loupée par les clubs français cet été, la sensation Leland Walker affole l'Europe et s'apprête déjà à changer de dimension

Rookie envisagé par quelques pensionnaires de LNB cet été, Leland Walker a finalement signé en Finlande. Sous les couleurs du Salon Vilpas, il a été la révélation de l'automne européen et a déjà vu sa cote exploser, avec un engagement longue durée au PAOK Salonique.
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Résumé
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Loupée par les clubs français cet été, la sensation Leland Walker affole l'Europe et s'apprête déjà à changer de dimension
Leland Walker a cartonné pour ses débuts en pro avec Vilpas
Crédit photo : FIBA
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Diplômé de l'université de Wyoming au printemps dernier, Leland Walker (1,85 m, 23 ans) s'est lancé dans le monde professionnel cette année.

Logiquement, son nom est fréquemment revenu dans les listes des clubs français au cours de l'intersaison. Certaines équipes, y compris en Betclic ÉLITE, ont sérieusement envisagé son cas, avant de renoncer, refroidies par son étiquette de rookie. Mauvaise idée, in fine.

42 points en finale du tournoi qualificatif de la BCL

C'est le jeu des transferts : il est plus facile de regretter après coup et le meneur américain a été la sensation automnale en Europe. Sur ses 11 premiers matchs professionnels, il tourne à 27,9 points à 50%, 3,6 rebonds et 5,4 passes décisives.

PROFIL JOUEUR
Leland Walker
Leland WALKER
Poste(s): Meneur/Arrière
Taille: 185 cm
Âge: 23 ans (12/04/2003)
Nationalités:
logo usa.jpg
Stats 2026-2027 / Basketball Champions League
PTS
24,5
#3
REB
3,5
#129
PD
7,5
#5

Avec un salaire minime, c'est le Salon Vilpas qui a tenté le coup de poker. Et le club finlandais n'a jamais eu à le regretter. Au contraire, même.

Déjà, Leland Walker lui a permis de se qualifier pour la première fois en BCL au terme de barrages extraordinaires : 29 points et 4 passes en quart de finale, 33 points en demi puis 42 points, 6 rebonds et 3 passes en finale !

Le premier depuis T.J. Shorts

Et puis, le natif d'Indianapolis va permettre au club finlandais de renflouer ses caisses. Puisqu'il n'a pas ralenti sur ses grands débuts en BCL (24,5 points et 7,5 passes décisives), devenant le premier depuis... T.J. Shorts à compiler au moins 20 points et 5 passes sur ses deux premiers matchs, le rookie a attiré l'attention d'équipes plus renommées et il était devenu évident qu'il n'irait pas au bout de la saison en Finlande.

Un premier indice était déjà tombé la semaine dernière lorsque le plus grand agent d'Europe, Misko Raznatovic, avait annoncé le début de sa collaboration avec Leland Walker

Trois ans de contrat au PAOK, et un prêt en EuroCup

Depuis, les rumeurs n'ont pas manqué. Il y eut notamment le Galatasaray Istanbul. Mais c'est finalement le PAOK Salonique qui a emporté la mise, avec un contrat longue durée, jusqu'en 2029 !

Il était murmuré que le club grec laisserait son nouveau joueur en prêt en Finlande jusqu'à la fin de la campagne de BCL. Mais il va finalement partir ailleurs.

À l'heure actuelle, Leland Walker est partagé entre... trois clubs ! Signé par le PAOK, il est toujours à Salo, où il disputera un dernier match de Korisliiga ce vendredi à Lahti, avant de partir en... Roumanie. Envoyé à Cluj-Napoca jusqu'à la fin de la saison, il pourra ainsi continuer à se développer chez l'un des outsiders de l'EuroCup.

"L'indemnité versée est conséquente"

"L’intérêt pour Walker a été immense après le tournoi qualificatif de la BCL", a commenté Antero Jokinen, le GM de Vilpas. "Son contrat ne comportait pas de clause de départ, nous n’étions donc pas obligés de le laisser partir avant son terme. Cependant, face à une telle opportunité, nous ne voulions pas faire obstacle à la progression de sa carrière. De plus, l’indemnité de transfert versée au club est conséquente."

Un buy-out qui peut donc constituer l'unique regret pour les clubs français. Car aucun n'aurait réellement été en mesure de le conserver et aurait donc certainement été forcé de rapidement retourner sur le marché des transferts pour trouver un remplaçant...

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Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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