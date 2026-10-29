Loupée par les clubs français cet été, la sensation Leland Walker affole l'Europe et s'apprête déjà à changer de dimension

Diplômé de l'université de Wyoming au printemps dernier, Leland Walker (1,85 m, 23 ans) s'est lancé dans le monde professionnel cette année.

Logiquement, son nom est fréquemment revenu dans les listes des clubs français au cours de l'intersaison. Certaines équipes, y compris en Betclic ÉLITE, ont sérieusement envisagé son cas, avant de renoncer, refroidies par son étiquette de rookie. Mauvaise idée, in fine.

42 points en finale du tournoi qualificatif de la BCL

C'est le jeu des transferts : il est plus facile de regretter après coup et le meneur américain a été la sensation automnale en Europe. Sur ses 11 premiers matchs professionnels, il tourne à 27,9 points à 50%, 3,6 rebonds et 5,4 passes décisives.

PROFIL JOUEUR Leland WALKER Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 185 cm Âge: 23 ans (12/04/2003) Nationalités: Stats 2026-2027 / Basketball Champions League PTS 24,5 #3 REB 3,5 #129 PD 7,5 #5

Avec un salaire minime, c'est le Salon Vilpas qui a tenté le coup de poker. Et le club finlandais n'a jamais eu à le regretter. Au contraire, même.

Déjà, Leland Walker lui a permis de se qualifier pour la première fois en BCL au terme de barrages extraordinaires : 29 points et 4 passes en quart de finale, 33 points en demi puis 42 points, 6 rebonds et 3 passes en finale !

Le premier depuis T.J. Shorts

Et puis, le natif d'Indianapolis va permettre au club finlandais de renflouer ses caisses. Puisqu'il n'a pas ralenti sur ses grands débuts en BCL (24,5 points et 7,5 passes décisives), devenant le premier depuis... T.J. Shorts à compiler au moins 20 points et 5 passes sur ses deux premiers matchs, le rookie a attiré l'attention d'équipes plus renommées et il était devenu évident qu'il n'irait pas au bout de la saison en Finlande.

Leland Walker became only the second player in BCL history to record 20+pts and 5+ast in each of his first two appearances in the BCL after TJ Shorts II!#BasketballCL pic.twitter.com/duZpKOhTjJ — Basketball Champions League (@BasketballCL) 22 octobre 2026

Un premier indice était déjà tombé la semaine dernière lorsque le plus grand agent d'Europe, Misko Raznatovic, avait annoncé le début de sa collaboration avec Leland Walker

Following a sensational start to the BCL season, averaging 30.6 points and 4.8 assists per game, Leland Walker, player of Vilpas Finland, has decided to join our agency!#BeoBasket — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) 22 octobre 2026

Trois ans de contrat au PAOK, et un prêt en EuroCup

Depuis, les rumeurs n'ont pas manqué. Il y eut notamment le Galatasaray Istanbul. Mais c'est finalement le PAOK Salonique qui a emporté la mise, avec un contrat longue durée, jusqu'en 2029 !

Il était murmuré que le club grec laisserait son nouveau joueur en prêt en Finlande jusqu'à la fin de la campagne de BCL. Mais il va finalement partir ailleurs.

À l'heure actuelle, Leland Walker est partagé entre... trois clubs ! Signé par le PAOK, il est toujours à Salo, où il disputera un dernier match de Korisliiga ce vendredi à Lahti, avant de partir en... Roumanie. Envoyé à Cluj-Napoca jusqu'à la fin de la saison, il pourra ainsi continuer à se développer chez l'un des outsiders de l'EuroCup.

A new chapter for Leland Walker! ✍️



The guard has signed a multi-year deal with @PAOKbasketball and will remain with @UBTCluj on loan until the end of the season 🚨#RoadToGreatness pic.twitter.com/DrcynETXYD — BKT EuroCup (@EuroCup) 28 octobre 2026

"L'indemnité versée est conséquente"

"L’intérêt pour Walker a été immense après le tournoi qualificatif de la BCL", a commenté Antero Jokinen, le GM de Vilpas. "Son contrat ne comportait pas de clause de départ, nous n’étions donc pas obligés de le laisser partir avant son terme. Cependant, face à une telle opportunité, nous ne voulions pas faire obstacle à la progression de sa carrière. De plus, l’indemnité de transfert versée au club est conséquente."

Un buy-out qui peut donc constituer l'unique regret pour les clubs français. Car aucun n'aurait réellement été en mesure de le conserver et aurait donc certainement été forcé de rapidement retourner sur le marché des transferts pour trouver un remplaçant...