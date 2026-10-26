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Luka Doncic en démonstration, signe 52 points face au Jazz

Auteur de 52 points et 10 passes décisives, Luka Doncic a signé la première performance XXL de la saison pour permettre aux Lakers de s’imposer face au Jazz (132-123). Bien épaulé par Austin Reaves, le Slovène a fait basculer la rencontre dans le dernier quart-temps.
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Luka Doncic en démonstration, signe 52 points face au Jazz
Luka Doncic a écœuré le Jazz avec 52 points marqués
Crédit photo : Rob Gray-Imagn Images
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Luka Doncic a déjà sorti le grand jeu. Avec 52 points, 10 passes décisives et 7 rebonds, le meneur des Lakers a signé le premier match à plus de 50 points de la saison NBA, dimanche soir. Face au Jazz, le Slovène a porté son équipe vers une troisième victoire consécutive (132-123), malgré une avance de 18 points laissée filer en cours de rencontre.

Alors que L.A était sous pression dans le dernier quart-temps, Luka Magic a pris les choses en main. Il a conclu une série de 14-5 en inscrivant deux tirs à trois points consécutifs, permettant à son équipe de reprendre l’avantage (127-121) à 1 minute et 42 secondes du terme. Son acolyte Austin Reaves a également brillé avec 29 points, tandis que les deux hommes ont converti 21 de leurs 24 lancers francs.

« Quand il est dans cet état de concentration optimal, il devient un showman. Il est en représentation sur la scène et c'est toujours agréable à regarder », a avoué JJ Redick à propos de l'ancien joueur des Mavericks.

Utah Jazz 123 - 132 Los Angeles Lakers · NBA · 25/10/2026

MatchPTSREBPD
Utah JazzJosh Green001
Ace Bailey17124
Lauri Markkanen2861
Jaren Jackson Jr.2021
Darryn Peterson832
Keyonte George24910
Jaxson Hayes951
Josh Okogie222
Isaiah Collier636
Svi Mykhailiuk230
Brice Sensabaugh761
Tony Bradley000
Kyle Filipowski000
Mo Bamba000
Los Angeles LakersJarred Vanderbilt000
Matisse Thybulle1111
Ziaire Williams1121
Walker Kessler270
Austin Reaves2914
Luka Doncic52710
Sandro Mamukelashvili930
Kevon Looney210
Collin Sexton1321
Jake LaRavia041
Bronny James000
Quentin Grimes311
Chris Mañon000
Arthur Kaluma000
Jaden Hardy000

Luka Doncic entre un peu plus dans l’histoire

Avec cette performance exceptionnelle, Luka Doncic s'est aussi attiré les compliments de ses coéquipiers. « J'ai déjà été dans l'équipe adverse, quand Luka Doncic ne peut pas rater de tir. C'est définitivement mieux d'être de son côté », s'est réjoui Collin Sexton après la rencontre.

En effet, le Slovène était en plein récital et a signé le quatrième match de sa carrière avec au moins 50 points et 10 passes décisives. Il dépasse ainsi Nikola Jokic, Russell Westbrook, Damian Lillard et Nate Archibald, et se rapproche de James Harden, qui détient le record avec huit rencontres de ce type.

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De plus, El Matador est aussi devenu le deuxième joueur de l’histoire de la NBA à réussir un match à 50 points et 10 passes décisives sous les couleurs de deux franchises différentes, après Wilt Chamberlain.

Le Jazz craque malgré un gros match de Markkanen

En bref, l'ancien meneur du Real Madrid s'est démené pour venir à bout d'un Jazz très accrocheur. Lauri Markkanen a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 28 points, tandis que Keyonte George a compilé 24 unités, 9 rebonds et 10 passes décisives. De son côté, Ace Bailey a signé un double-double avec 17 unités et 12 prises.

Malgré cette performance collective de grande classe, Utah s'est pourtant incliné. Walker Kessler, de retour dans son ancienne salle, a vécu une soirée beaucoup plus compliquée avec seulement 2 points et 7 rebonds.

Ainsi, les Lakers démarrent idéalement leur saison et affichent désormais un bilan de 3 victoires pour aucune défaite. Ils tenteront de poursuivre leur série mardi, à domicile face à des Trail Blazers désormais prévenus, Luka Doncic est en très grand forme.

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