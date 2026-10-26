Luka Doncic a déjà sorti le grand jeu. Avec 52 points, 10 passes décisives et 7 rebonds, le meneur des Lakers a signé le premier match à plus de 50 points de la saison NBA, dimanche soir. Face au Jazz, le Slovène a porté son équipe vers une troisième victoire consécutive (132-123), malgré une avance de 18 points laissée filer en cours de rencontre.

Luka Doncic in win vs. Jazz:



52 PTS

10 AST

8 REB

8 3PM

17-30 FG



10th career 50-point game.



Lakers start the season 3-0. pic.twitter.com/6YmUdMQDne — Underdog NBA (@UnderdogNBA) 25 octobre 2026

Alors que L.A était sous pression dans le dernier quart-temps, Luka Magic a pris les choses en main. Il a conclu une série de 14-5 en inscrivant deux tirs à trois points consécutifs, permettant à son équipe de reprendre l’avantage (127-121) à 1 minute et 42 secondes du terme. Son acolyte Austin Reaves a également brillé avec 29 points, tandis que les deux hommes ont converti 21 de leurs 24 lancers francs.

« Quand il est dans cet état de concentration optimal, il devient un showman. Il est en représentation sur la scène et c'est toujours agréable à regarder », a avoué JJ Redick à propos de l'ancien joueur des Mavericks.

Utah Jazz 123 - 132 Los Angeles Lakers · NBA · 25/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Utah Jazz Josh Green 0 0 1 Ace Bailey 17 12 4 Lauri Markkanen 28 6 1 Jaren Jackson Jr. 20 2 1 Darryn Peterson 8 3 2 Keyonte George 24 9 10 Jaxson Hayes 9 5 1 Josh Okogie 2 2 2 Isaiah Collier 6 3 6 Svi Mykhailiuk 2 3 0 Brice Sensabaugh 7 6 1 Tony Bradley 0 0 0 Kyle Filipowski 0 0 0 Mo Bamba 0 0 0 Los Angeles Lakers Jarred Vanderbilt 0 0 0 Matisse Thybulle 11 1 1 Ziaire Williams 11 2 1 Walker Kessler 2 7 0 Austin Reaves 29 1 4 Luka Doncic 52 7 10 Sandro Mamukelashvili 9 3 0 Kevon Looney 2 1 0 Collin Sexton 13 2 1 Jake LaRavia 0 4 1 Bronny James 0 0 0 Quentin Grimes 3 1 1 Chris Mañon 0 0 0 Arthur Kaluma 0 0 0 Jaden Hardy 0 0 0

Luka Doncic entre un peu plus dans l’histoire

Avec cette performance exceptionnelle, Luka Doncic s'est aussi attiré les compliments de ses coéquipiers. « J'ai déjà été dans l'équipe adverse, quand Luka Doncic ne peut pas rater de tir. C'est définitivement mieux d'être de son côté », s'est réjoui Collin Sexton après la rencontre.

En effet, le Slovène était en plein récital et a signé le quatrième match de sa carrière avec au moins 50 points et 10 passes décisives. Il dépasse ainsi Nikola Jokic, Russell Westbrook, Damian Lillard et Nate Archibald, et se rapproche de James Harden, qui détient le record avec huit rencontres de ce type.

De plus, El Matador est aussi devenu le deuxième joueur de l’histoire de la NBA à réussir un match à 50 points et 10 passes décisives sous les couleurs de deux franchises différentes, après Wilt Chamberlain.

Le Jazz craque malgré un gros match de Markkanen

En bref, l'ancien meneur du Real Madrid s'est démené pour venir à bout d'un Jazz très accrocheur. Lauri Markkanen a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 28 points, tandis que Keyonte George a compilé 24 unités, 9 rebonds et 10 passes décisives. De son côté, Ace Bailey a signé un double-double avec 17 unités et 12 prises.

Luka Dončić showered praise on his teammates for helping create the 18-point comeback in the Lakers’ 132-123 victory over the Utah Jazz happen on Sunday night.



“I wouldn't say it was me,” he said. “I think it was the whole group and we showed a lot of character, a lot of heart.” pic.twitter.com/baX50nqv1e — Benjamin Royer (@thebenroyer) 26 octobre 2026

Malgré cette performance collective de grande classe, Utah s'est pourtant incliné. Walker Kessler, de retour dans son ancienne salle, a vécu une soirée beaucoup plus compliquée avec seulement 2 points et 7 rebonds.

Ainsi, les Lakers démarrent idéalement leur saison et affichent désormais un bilan de 3 victoires pour aucune défaite. Ils tenteront de poursuivre leur série mardi, à domicile face à des Trail Blazers désormais prévenus, Luka Doncic est en très grand forme.