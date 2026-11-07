Luka Doncic en route vers un record historique : les 40 points de moyenne à portée de main !
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Luka Doncic est-il le meilleur attaquant de l'histoire de la NBA ? La question semble de plus en plus pertinente à mesure que le Slovène empile les cartons match après match avec ses Lakers.
Vendredi soir, la star de Los Angeles a inscrit 53 points pour guider son équipe vers la victoire face aux Blazers (124-118). Une nouvelle démonstration lui permettant de porter sa moyenne à 40,1 points par match après dix rencontres. Un rythme exceptionnel, qui pourrait le conduire vers un record historique.
Personne n'a fini à 40 points de moyenne depuis plus de 60 ans
Depuis Wilt Chamberlain, aucun joueur n’a terminé une saison NBA avec une moyenne de 40 points. En 1961-1962, le légendaire pivot avait atteint les 50,4 points par match, avant de tourner à 44,8 points la saison suivante. Michael Jordan, Kobe Bryant et James Harden s’en sont approchés, sans jamais franchir ce cap.
À 27 ans, Luka Doncic pourrait donc rejoindre le mythique intérieur dans un cercle particulièrement fermé. « Luka est capable de faire des choses que peu de gens, voire personne, ne peuvent faire au basket », a salué son entraîneur JJ Redick après la rencontre.
- Poste : Meneur
- Taille : 201 cm
- Âge : 27 ans
- Nationalité : Slovénie
- Club : Los Angeles Lakers
Stats 2026-2027 / NBA
|PTS
|40,1
|#1
|REB
|7,7
|#31
|PD
|7,7
|#9
Une domination statistique impressionnante
Avec 361 points inscrits lors de ses dix premiers matchs, Luka Magic est le deuxième joueur le plus prolifique de l’histoire à ce stade d’une saison. Seul Wilt Chamberlain avait fait mieux, avec 472 points en 1962-1963 et 455 en 1961-1962, selon ESPN Research.
Le Slovène a déjà dépassé les 40 points à six reprises cette saison, dont deux fois la barre des 50. Le meneur compte désormais onze matchs à 50 points ou plus en carrière, ce qui le place au dixième rang historique et au cinquième parmi les joueurs encore en activité.
Son début de saison s’inscrit aussi dans l’histoire des Lakers. Avec au moins 40 points lors de quatre rencontres consécutives, le Slovène rejoint Kobe Bryant, Elgin Baylor et George Mikan.
« Tant qu’on gagne, ça me va »
Malgré ce rythme vertigineux, l'ancien joueur du Real Madrid reste prudent sur la possibilité de maintenir une telle cadence jusqu’au terme de la saison. « La saison est encore longue. On a joué 10 matchs. Il nous en reste 72. Tant qu’on gagne, ça me va », a expliqué le sextuple All-Star. « J’ai bien tiré aujourd’hui, je ne vais pas le cacher. J’espère que ça va continuer, mais on ne sait jamais. »
Pour Micah Nori, entraîneur de Portland, le Slovène est déjà le joueur le plus impressionnant du moment. « Doncic est le MVP du moment. Sans conteste », avait déclaré le technicien avant la rencontre.
Dans toute sa bonté d'âme, Luka Doncic a certainement voulu donner raison à son adversaire du soir alors que L.A figure à la première place de l'Ouest avec 8 victoires en 10 matchs.