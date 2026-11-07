Luka Doncic en route vers un record historique : les 40 points de moyenne à portée de main !

Luka Doncic est-il le meilleur attaquant de l'histoire de la NBA ? La question semble de plus en plus pertinente à mesure que le Slovène empile les cartons match après match avec ses Lakers.

Vendredi soir, la star de Los Angeles a inscrit 53 points pour guider son équipe vers la victoire face aux Blazers (124-118). Une nouvelle démonstration lui permettant de porter sa moyenne à 40,1 points par match après dix rencontres. Un rythme exceptionnel, qui pourrait le conduire vers un record historique.

LUKA DONCIC FROM 3/4 COURT TO END THE HALF. OMG 🤯 pic.twitter.com/6MZGtF5ahY — NBA on Prime (@NBAonPrime) 7 novembre 2026

Personne n'a fini à 40 points de moyenne depuis plus de 60 ans

Depuis Wilt Chamberlain, aucun joueur n’a terminé une saison NBA avec une moyenne de 40 points. En 1961-1962, le légendaire pivot avait atteint les 50,4 points par match, avant de tourner à 44,8 points la saison suivante. Michael Jordan, Kobe Bryant et James Harden s’en sont approchés, sans jamais franchir ce cap.

À 27 ans, Luka Doncic pourrait donc rejoindre le mythique intérieur dans un cercle particulièrement fermé. « Luka est capable de faire des choses que peu de gens, voire personne, ne peuvent faire au basket », a salué son entraîneur JJ Redick après la rencontre.

Luka Doncic Poste : Meneur

Taille : 201 cm

Âge : 27 ans

Nationalité : Slovénie

Club : Los Angeles Lakers Stats 2026-2027 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 40,1 #1 REB 7,7 #31 PD 7,7 #9

Une domination statistique impressionnante

Avec 361 points inscrits lors de ses dix premiers matchs, Luka Magic est le deuxième joueur le plus prolifique de l’histoire à ce stade d’une saison. Seul Wilt Chamberlain avait fait mieux, avec 472 points en 1962-1963 et 455 en 1961-1962, selon ESPN Research.

Le Slovène a déjà dépassé les 40 points à six reprises cette saison, dont deux fois la barre des 50. Le meneur compte désormais onze matchs à 50 points ou plus en carrière, ce qui le place au dixième rang historique et au cinquième parmi les joueurs encore en activité.

Points in the 3rd quarter:



Luka: 20

Blazers: 15



Doncic has 40 PTS for the 4th straight game. pic.twitter.com/rXm3Dm6e46 — Underdog NBA (@UnderdogNBA) 7 novembre 2026

Son début de saison s’inscrit aussi dans l’histoire des Lakers. Avec au moins 40 points lors de quatre rencontres consécutives, le Slovène rejoint Kobe Bryant, Elgin Baylor et George Mikan.

« Tant qu’on gagne, ça me va »

Malgré ce rythme vertigineux, l'ancien joueur du Real Madrid reste prudent sur la possibilité de maintenir une telle cadence jusqu’au terme de la saison. « La saison est encore longue. On a joué 10 matchs. Il nous en reste 72. Tant qu’on gagne, ça me va », a expliqué le sextuple All-Star. « J’ai bien tiré aujourd’hui, je ne vais pas le cacher. J’espère que ça va continuer, mais on ne sait jamais. »

Pour Micah Nori, entraîneur de Portland, le Slovène est déjà le joueur le plus impressionnant du moment. « Doncic est le MVP du moment. Sans conteste », avait déclaré le technicien avant la rencontre.

Dans toute sa bonté d'âme, Luka Doncic a certainement voulu donner raison à son adversaire du soir alors que L.A figure à la première place de l'Ouest avec 8 victoires en 10 matchs.