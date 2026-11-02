Luka Doncic porte encore les Lakers face aux Raptors, JJ Redick fustige l’arbitrage

Les Lakers ont retrouvé le chemin de la victoire. Trois jours après avoir laissé échapper une avance de 25 points face aux Warriors, les hommes de JJ Redick ont cette fois-ci tenu bon contre les Raptors (131-125). Porté par un Luka Doncic exceptionnel, Los Angeles a compté jusqu’à 26 points d’avance avant de voir les Raptors revenir dangereusement dans la partie.

LUKA DONČIĆ JUST RECORDED A STATLINE THE NBA HASN'T SEEN BEFORE 🚨



😮‍💨 45 PTS

😮‍💨 15 REB

😮‍💨 6 AST

😮‍💨 5 STL

😮‍💨 8 3PM

😮‍💨 LAL W



Dončić is the first player in NBA history to reach 15+ REB, 5+ AST, 5+ STL, and 5+ 3PM in a game... and he also scored 45 PTS! pic.twitter.com/t4iWALNBO3 — NBA (@NBA) 2 novembre 2026

Luka Doncic encore en démonstration

Le Slovène a une nouvelle fois pris les commandes de l’attaque californienne. En 35 minutes, l'ancien joueur des Mavericks a compilé 45 points, 15 rebonds, 6 passes décisives et 5 interceptions.

Adroit à longue distance avec 8 réussites sur 12 tentatives, Luka Magic a également signé un sans-faute sur la ligne des lancers francs (13/13). Une performance permettant aux Lakers de prendre le large dès la première mi-temps, avant de porter leur avance à 22 points à l’entame du dernier quart-temps.

Luka Doncic last 4 games:



45 PTS, 15 REB, 6 AST, 5 STL

37 PTS, 7 REB, 5 AST, 2 BLK

41 PTS, 5 REB, 9 AST, 1 BLK

52 PTS, 8 REB, 10 AST, 2 STLpic.twitter.com/A5R4lNSrdf — Underdog NBA (@UnderdogNBA) 2 novembre 2026

Avec cette nouvelle performance exceptionnelle, le sextuple All-Star tourne à 43,7 unités de moyenne sur ses quatre dernières sorties en NBA. Un chiffre impressionnant, reflétant à merveille le talent offensif du meneur et son importance au sein de l'effectif californien.

Austin Reaves et Walker Kessler, des lieutenants au rendez-vous

Austin Reaves a apporté 19 points, tandis que Walker Kessler a signé un double-double particulièrement efficace avec 16 points, 15 rebonds et 3 contres, sans manquer le moindre tir (6/6). En sortie de banc, Collin Sexton a ajouté 14 points. Malgré ces contributions, Los Angeles a encore affiché des signes de fébrilité, avec 24 pertes de balle.

Ces erreurs ont ainsi permis à Toronto de maintenir l'espoir revenir dans la partie en profitant de l'absence de Luka Doncic sur le terrain. Les Raptors sont revenus à cinq longueurs dans la dernière minute, avant que L.A ne sécurise finalement son succès. Scottie Barnes a terminé avec 29 points, tandis que R.J. Barrett a ajouté 22 unités et 10 rebonds.

JJ Redick dénonce le jeu physique des Raptors

Si la victoire est au rendez-vous, JJ Redick n’a pas apprécié la manière dont les arbitres ont laissé les Canadiens défendre. Le technicien estime que le jeu physique de Toronto a parfois outrepassé les limités.

« On a marqué 131 points avec 24 pertes de balle. Vous pouvez le constater. Certaines de ces pertes de balle sont dues à des fautes qu'on subit, tout à fait légitimes », a expliqué l'ancien joueur des Clippers après la rencontre. « Ils vous prennent en sandwich, ils vous attrapent le bras avec lequel vous ne dribblez pas et ils essaient de vous voler le ballon. »

L'entraîneur des Purple and Gold dénonce même une méthode car selon lui, ce style de jeu rugueux ne s'avère pas pratiqué par une seule équipe : « C'est vraiment difficile d'affronter des équipes comme celle-ci qui font des fautes à chaque possession ».

JJ Redick after Lakers win vs. the Raptors:



"It's really hard when you play teams like this that are just fouling every possession."pic.twitter.com/fH0VjKBK8w — Underdog NBA (@UnderdogNBA) 2 novembre 2026

Les Lakers semblent sur le bon chemin

Toutefois, JJ Redick a également reconnu que toutes les pertes de balle ne pouvaient pas être imputées à l'arbitrage, évoquant également des erreurs de jugement et des passes imprécises de la part de ses joueurs.

Pour Los Angeles, désormais à 5 victoires pour 2 défaites, cette rencontre reste une étape supplémentaire dans la construction d'un collectif comptant neuf nouveaux joueurs. Comme l'a rappelé le technicien californien, l'objectif à terme est de devenir une grande équipe, et rapprocher cette mythique franchise des Finales NBA.