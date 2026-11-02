Luka Doncic a réalisé une performance défensive historique en NBA !

Luka Doncic continue d'impressionner toute la planète NBA. Avec trois matchs à plus de 40 points sur ses quatre dernières sorties, le meneur des Lakers est le meilleur marqueur de la grande ligue avec 37,7 points de moyenne. Mais dimanche soir, face aux Raptors, un autre aspect de son jeu a retenu l'attention. En plus de ses 45 points et 15 rebonds, le Slovène a multiplié les interventions défensives décisives et entend bien faire évoluer sa réputation de ce côté du terrain.

🤯 Unbelievable — Luka Doncic has just drawn his 3rd charge of the game to go with 5 steals & 1 block. He’s forced EIGHT turnovers on defense.



“Luka Doncic doesn’t play defense” though lol pic.twitter.com/GJ3U7HrUcj — HeroOfTheDay (@Hero_OfThe_Day) 2 novembre 2026

Une performance défensive historique pour Luka Doncic

En effet, avec cinq interceptions et trois fautes offensives provoquées : le joueur de 27 ans a clairement gêné les Raptors. Selon ESPN Research, El Matador est devenu le premier joueur à cumuler ces deux statistiques dans un même match depuis le début du suivi des joueurs, lors de la saison 2013-2014.

« Évidemment, je ne suis pas le meilleur défenseur de la NBA, mais je pense avoir vraiment progressé cette année », a reconnu le Slovène. « Bien sûr, les gens diront ce qu'ils veulent à mon sujet… Mais je sais, et mon équipe le sait aussi, que je suis meilleur cette année. »

Why is Luka Dončić’s defensive reputation across the league what it is?



“I don't know. Obviously, I'm not the best defender in the NBA, but I think this year I really took a step forward. … My team knows that I think I'm better this year. And that helps the whole team.” pic.twitter.com/LFonzvF7vc — Benjamin Royer (@thebenroyer) 2 novembre 2026

« Luka Doncic est compétitif en défense »

En effet, ses coéquipiers n'ont pas mis longtemps pour appuyer ses dires. Walker Kessler, arrivé à Los Angeles durant l'intersaison, n'a pas caché son admiration : « Cinq interceptions et trois fautes provoquées… incroyable. Vraiment incroyable. Luka ne reçoit pas assez de reconnaissance pour sa défense. »

JJ Redick a lui aussi salué l'investissement de son meneur, notamment sa capacité à provoquer des fautes offensives de la part de R.J. Barrett et Scottie Barnes. « Je pense que prendre l'initiative, c'est tout simplement une forme de leadership, non ? On se donne à fond pour l'équipe », a expliqué l'entraîneur. « Il cherche à gagner. On voit souvent son esprit de compétition en attaque, mais il est tout aussi compétitif en défense. »

“Luka doesn't get enough credit for his defense, he’s a very high IQ individual.”



— Walker Kessler says what Luka Doncic is doing on the defensive end deserves more attention 👀 pic.twitter.com/eVYC8jdS5Z — LakersCenter (@LALakersCenter) 2 novembre 2026

Même les adversaires reconnaissent ses progrès

D'ailleurs, les compliments ne viennent pas uniquement du vestiaire californien. Darko Rajakovic, entraîneur des Raptors, a également souligné la transformation physique et défensive du Slovène. « Cette année, il est revenu en pleine forme », a déclaré le technicien serbe. « Il a l'air en pleine santé. Quand il est en forme et prêt à jouer, il est tout simplement inarrêtable. Ce soir, il a été exceptionnel. »

Luka Doncic semble en tout cas déterminé à poursuivre ses efforts. Le meneur a expliqué ne pas comprendre pourquoi sa réputation défensive était aussi mauvaise. L'ancien joueur des Mavericks a toutefois reconnu disposer d'une marge de progression.

Los Angeles dépasse les attentes

« Ça motive toute l'équipe. Je voulais simplement m'améliorer dans ce domaine. Et trois fautes provoquées, ce n'est pas mal pour un match », a ajouté le leader de L.A.

Ainsi, avec Luka Doncic fidèle à ses standards en attaque et en plein progrès en défense, les Lakers pourraient déjouer les pronostics et se mêler à la bataille pour le titre. Pour le moment, les Californiens s'avèrent dans les temps avec une quatrième place à l'Ouest et un bilan de cinq victoires en sept matchs.