LyonSO ajoute un international malgache à son effectif

LyonSO poursuit ses ajustements d'effectif. Le club rhodanien a annoncé l'arrivée de Johan Randriamananjara, un joueur de 26 ans qui connaît particulièrement bien la Nationale 1 masculine. Il débarque dans le Rhône en tant que pigiste médical d'Anatole Humeau jusqu'au 21 novembre.

Un renfort expérimenté pour LyonSO

Après avoir porté les couleurs de l'Union Rennes Basket 35 lors de la saison 2025-2026, l'ailier va retrouver le championnat de NM1 sous un nouveau maillot. Il possède plusieurs saisons d'expérience dans la division, notamment à Cergy-Pontoise, Quimper, Berck et Rennes.

Cette arrivée intervient alors que LyonSO avait déjà modifié son effectif en début de saison avec le recrutement d'Axel Dossou, venu compenser le départ d'Henry Preira.

Une dernière saison complète à Rennes

Johan Randriamananjara sort d'une saison 2025-2026 durant laquelle il a disputé 38 rencontres de NM1 avec Rennes. Il a enregistré des moyennes de 8,4 points, 6,2 rebonds et 3,8 passes décisives en près de 30 minutes de jeu par match.

Johan Randriamananjara Poste : Ailier

Taille : 198 cm

Âge : 26 ans

Nationalité : France

Club : Rennes Stats 2025-2026 / NM1 Statistiques du joueur pour la saison PTS 8,4 #171 REB 6,2 #20 PD 3,8 #44

Ses statistiques témoignent notamment de sa contribution au rebond et à la création offensive. Avec près de quatre passes décisives par rencontre, l'ailier a participé à la circulation du ballon dans le collectif rennais.

Un parcours entre Betclic ÉLITE, ÉLITE 2 et NM1

Né le 9 janvier 2000, Johan Randriamananjara a été formé au Pôle France avant de poursuivre son développement à Bourg-en-Bresse. Il a notamment fait partie du groupe professionnel de la JL Bourg lors de la saison 2019-2020.

Il a également évolué à Quimper en ÉLITE 2, avant de poursuivre sa carrière en Nationale 1. Passé par Cergy-Pontoise, puis de nouveau Quimper, Berck et Rennes, il dispose aujourd'hui d'une solide connaissance des championnats français.

Son arrivée offre à LyonSO une solution supplémentaire sur les postes extérieurs, avec un profil capable de contribuer dans plusieurs secteurs statistiques.

Il a d'ailleurs joué son premier match vendredi soir avec sa nouvelle équipe. Dans le Cinq de départ, il a compilé 3 points, 5 rebonds et 9 passes pour 12 d'évaluation en 27 minutes. Malheureusement LyonSo s'est lourdement incliné 104 à 77 sur le parquet du SVBD.

Également international malgache

Au-delà de son parcours en club, Johan Randriamananjara possède une expérience internationale avec Madagascar. Il a notamment disputé trois rencontres lors de la fenêtre de février-mars 2026 des qualifications africaines à la Coupe du monde 2027.

Il y a compilé 9 points, 3 rebonds et 1,7 passe décisive de moyenne, affrontant notamment la République démocratique du Congo, le Sénégal et la Côte d'Ivoire.

LyonSO récupère ainsi un ailier expérimenté en NM1 et passé par les sélections nationales, avec un profil susceptible d'apporter de la polyvalence à son effectif.

Prochain match le 6 novembre avec pour objectif de mettre fin à une série de 7 revers consécutifs entre la Nationale 1 et la Coupe de France.