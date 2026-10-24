Après sa défaite sur le parquet du Panathinaikos Athènes, le Fenerbahçe Istanbul a retrouvé le chemin de la victoire dans la capitale grecque. Cette fois, les joueurs de Sarunas Jasikevicius ont pris le meilleur sur l'Olympiakos Le Pirée (61-64), vendredi 23 octobre, lors de la 7e journée d'EuroLeague. Une rencontre particulièrement défensive, conclue par un 8-0 des visiteurs, alors que les Grecs avaient compté jusqu'à 16 points d'avance.

Privé notamment d'Evan Fournier, mais aussi de Jean Montero et Tyler Dorsey, l'Olympiakos a fini par céder face à l'expérience de Shavon Shields (17 points et 7 rebonds), Wade Baldwin (14 points) et Shane Larkin (13 points et 5 passes décisives). Avec un bilan de six victoires pour une défaite, le Fenerbahçe confirme son excellent début de saison, tandis que les hommes de Georgios Bartzokas concèdent leur deuxième revers (5-2).

Le Fenerbahçe remonte 16 points de retard à Athènes

Pendant une bonne partie de la première mi-temps, difficile d'imaginer une victoire turque. Porté par sa défense et un impressionnant 17-0 dans le premier quart-temps, l'Olympiakos a rapidement pris les commandes. Le Fenerbahçe est resté sept minutes et demie sans inscrire le moindre point, terminant les dix premières minutes avec seulement 8 unités au compteur.

Les Grecs ont ensuite porté leur avance à 16 points (30-14), grâce notamment à Sasha Vezenkov. Mais leur attaque a également connu de longues périodes de disette. À la pause, malgré les difficultés offensives du Fenerbahçe, limité à 24 points, l'Olympiakos ne menait plus que de dix longueurs (34-24).

La deuxième période a complètement changé la physionomie de la rencontre. Shane Larkin a inscrit 8 points dans le troisième quart-temps pour relancer les visiteurs, tandis que Vezenkov tentait de maintenir les siens devant.

Tout s'est finalement joué dans les dernières minutes. Avec seulement 12 points inscrits dans le quatrième quart-temps, l'Olympiakos a perdu le contrôle de la rencontre. Le Fenerbahçe a terminé sur un 8-0, prenant définitivement les devants. Vezenkov a eu une dernière occasion d'arracher la prolongation à 3-points, sans réussite.

Mbaye Ndiaye moins en vue, Evan Fournier toujours absent

Dans une rencontre où la défense a largement pris le dessus sur les attaques, Mbaye Ndiaye n'a pas réussi à apporter son énergie habituelle à l'Olympiakos.

L'ancien joueur de l'ASVEL a disputé 8 minutes et 23 secondes, terminant avec 0 point à 0/3 aux tirs, dont 0/2 à 3-points, 1 rebond et 3 balles perdues. Son évaluation de -6 est la plus faible de son équipe. Avec lui sur le parquet, les Grecs ont concédé quatre points de plus qu'ils n'en ont inscrits.

Une prestation difficile pour l'ailier-fort sénégalais, qui n'a pas réussi à peser sur la rencontre malgré un scénario particulièrement favorable aux joueurs capables d'apporter de l'intensité défensive.

L'Olympiakos a également souffert de ses absences sur les lignes extérieures. Sans Evan Fournier, Jean Montero et Tyler Dorsey, les joueurs de Georgios Bartzokas ont manqué de solutions offensives, terminant à seulement 28 % de réussite à 3-points (7/25) et 60 % aux lancers francs (12/20).

Sasha Vezenkov a pourtant livré une prestation solide avec 17 points et 10 rebonds, tandis que Nikola Milutinov a capté 13 rebonds. Mais leur domination intérieure n'a pas suffi.

Sarunas Jasikevicius : « Pas du très beau basket, mais beaucoup de caractère »

Après la rencontre, Sarunas Jasikevicius a surtout retenu la capacité de réaction de ses joueurs, pourtant longtemps dominés. L'entraîneur du Fenerbahçe a insisté sur l'état d'esprit de son équipe au micro de FB TV, la chaîne officielle du club turc.

« Nous avons commencé le match très lentement et nous nous sommes retrouvés menés. Même lorsque nous avons essayé de revenir, nous avons commis des erreurs très simples. Nous n'avons pas non plus su profiter de celles de notre adversaire. Aujourd'hui, ce n'était pas une victoire avec du très beau basket, mais nous avons montré beaucoup de caractère. Je le répète souvent : à ce stade de la saison, montrer ce caractère est plus important que de bien jouer au basket. C'est ce qui nous a permis de gagner. »

Un discours qu'il avait également tenu quelques instants plus tôt au micro d'EuroLeague TV.

« Le caractère et la confiance ont fait la différence à la fin. Tout allait contre nous, dans le sens où chaque fois que nous commettions une erreur, l'Olympiakos nous punissait. Mais nous sommes restés dans le match et nous avons continué à y croire. Mis à part les 15 premières minutes catastrophiques, je pense que nous avons été bien meilleurs pendant les 25 suivantes. Il faut trouver des moyens de gagner, c'est l'essentiel. Parfois, on gagne en jouant bien, parfois en jouant mal. »

Le Fenerbahçe a notamment pu s'appuyer sur ses recrues expérimentées. Arrivés durant l'été, Shane Larkin et Shavon Shields ont joué un rôle majeur dans ce succès, le second terminant meilleur marqueur de son équipe avec 17 points, à 3/5 à 3-points et 4/4 aux lancers francs.

Le Fenerbahçe attendu à Valence et Madrid

Cette victoire permet au Fenerbahçe de prendre sa revanche sur un adversaire qui l'avait battu lors de leurs trois précédentes confrontations, notamment en demi-finale du Final Four d'EuroLeague. Elle met également fin à une longue série d'invincibilité de l'Olympiakos à domicile, qui n'avait plus perdu devant son public depuis décembre dernier et une défaite contre Valence (92-99).

Le calendrier ne laissera toutefois aucun répit aux Stambouliotes. Après Athènes, ils poursuivront leur série de déplacements en Espagne, avec deux rencontres face à Valence puis au Real Madrid. Un programme exigeant pour une équipe qui vient de démontrer qu'elle pouvait aussi gagner sans briller offensivement.