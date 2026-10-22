Réduite à sept joueurs au gré des blessures, la SIG Strasbourg est tout de même tombée les armes à la main, mardi 20 octobre, en Turquie. Opposés au Galatasaray pour son premier déplacement de la saison en Basketball Champions League, les joueurs de Jānis Gailītis s'avançaient sur les bords du Bosphore avec un manque criant dans la peinture, que Bruno Cingala-Mata (1 minute de jeu) tentera de combler à l'avenir.

Mais par-delà ce déficit physique, sur lequel il ne s'attarde que très peu en conférence de presse, l'entraîneur letton a trouvé des axes encourageants dans la performance des siens - qui ont davantage souffert « d'immaturité » à ses yeux.

Un contenu globalement positif

Malgré la déception du résultat, Jānis Gailītis préférait souligner la qualité de la prestation livrée par son groupe, face à une armée stambouliote et ses anciens joueurs NBA. L'entraîneur alsacien a rendu hommage à l'état d'esprit irréprochable et à la cohésion affichée par son groupe tout au long de la rencontre :

« Je pense que nous avons fait un bon match dans l'ensemble. [...] J'aime mes joueurs et j'aime la manière dont ils jouent ensemble. Ils sont restés calmes aujourd'hui sans abandonner le match. »

Ce visage conquérant a notamment été façonné par l'adresse de Neftali Difuidi (16 points), précieux en début de rencontre pour maintenir Strasbourg devant. Mais aussi par le match référence du jeune meneur Maxence Lemoine.

Auteur de 21 points et 5 passes décisives à seulement 19 ans, le produit de la formation alsacienne a pris ses responsabilités dans les moments chauds, pour ramener la SIG à une possession dans le dernier quart-temps. Avant que l'équipe ne craque.

L'apprentissage coûteux de la BCL

Car la débauche d'énergie à sept joueurs a fini par peser, dans les dernières minutes de jeu. Entre manque de lucidité, ballons perdus et fautes évitables, Strasbourg a laissé filer une opportunité en or d'engranger un succès de prestige. Gailītis ne cachait pas sa frustration quant au manque de maîtrise dans le money-time.

« C'était difficile, avec un comportement peut-être immature en partie en seconde mi-temps, mais surtout dans les quatre ou cinq dernières minutes. Soit nous n'avons pas réussi à trouver plus de vitesse et mettre plus d'effort, soit notre esprit devenait lent. […] L'expérience des joueurs de Galatasaray, qui ont fait proprement ce qu'ils devaient faire en attendant nos erreurs, les a aidés à prendre les commandes du match. »

Cette immaturité est en vérité inhérente à la forme du groupe alsacien à l'heure actuelle. Privée de William Pfister pour plusieurs mois notamment, la SIG voit des éléments talentueux - mais encore verts - être davantage responsabilisés pour leur baptême en BCL.

« Nous avons quelques joueurs pour qui c'était le premier match à l'extérieur de leur carrière en compétition européenne hors de France. J'espère qu'on apprendra », concluait le coach. Son remède est le temps, qui viendra aussi lui apporter une réponse.