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Malgré les fortes intempéries, les rencontres de Fos et Hyères-Toulon sont maintenues

Malgré les conditions météorologiques difficiles dans le sud de la France, Fos Provence Basket et Hyères-Toulon ont confirmé le maintien de leurs rencontres prévues ce mardi soir. Les deux clubs restent néanmoins attentifs à l'évolution de la situation et pourraient communiquer de nouvelles informations si nécessaire.
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Malgré les fortes intempéries, les rencontres de Fos et Hyères-Toulon sont maintenues
Intempéries : les matchs de Fos et du HTV auront bien lieu, sauf changement
Crédit photo : HTV Basket
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Les intempéries ne bouleversent pas, pour le moment, le programme de Fos Provence Basket. Le club provençal a annoncé que sa rencontre face au Poitiers Basket 86, prévue ce mardi soir, était maintenue.

Fos Provence Basket confirme la tenue de son match contre Poitiers

Dans un message adressé à ses supporters, Fos Provence Basket a confirmé la tenue de la rencontre, tout en précisant que la situation restait susceptible d'évoluer.

« La rencontre face à Poitiers ce soir est maintenue. Nous vous tiendrons informés de tout changement de situation. »

Une communication qui laisse donc la possibilité d'une nouvelle annonce en fonction de l'évolution des conditions météorologiques.

Fos Provence - Poitiers · ELITE 2 2026-2027 · 20/10/2026

Hyères-Toulon maintient également sa rencontre face au Havre

Même décision du côté du Hyères-Toulon Var Basket. Malgré les fortes intempéries qui ont frappé le département du Var dans la matinée, la réception du STB Le Havre à l'Espace 3000 est également maintenue.

Le HTV précise que cette décision a été prise après concertation avec les autorités compétentes, en tenant compte des conditions actuelles.

« Malgré les fortes intempéries qui ont touché le département du Var ce matin, le HTV vous confirme que la rencontre face au STB Le Havre, prévue ce soir à l’Espace 3000, est bien maintenue ! »

Le club varois souligne toutefois qu'il continuera de surveiller attentivement la situation. Une éventuelle dégradation des conditions météorologiques pourrait conduire à reconsidérer la tenue du match. Enfin, le HTV invite les supporters à faire preuve de la plus grande prudence lors de leurs déplacements.

Hyères-Toulon - Le Havre · ELITE 2 2026-2027 · 20/10/2026

À l'heure des annonces des deux clubs, les rencontres Fos – Poitiers et Hyères-Toulon – Le Havre restent donc programmées, sous réserve d'une éventuelle évolution de la situation météorologique.

Au classement Fos ferme la marche de l'ELITE 2 avec 3 défaites en 4 matchs mais reste sur un succès contre Antibes. De son coté Poitiers est septième avec un bilan équilibré de 2 victoires pour 2 revers et arrivé en confiance dans le sud avec deux victoires consécutives. Le HTV après avoir bien commencé reste sur 2 défaites face à Caen et Orléans et pointe à la quinzième place. Le promu havrais est neuvième et alterne entre victoires et défaites avec un bilan de 2-2 et débarque dans le Var après un revers à la maison contre Quimper.

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