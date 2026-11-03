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Marine Fauthoux aura un nouveau coach en WNBA : New-York se sépare de son entraîneur après une saison !

WNBA - Seule Française toujours sous contrat avec le Liberty (en attendant les décisions concernant Marine Johannès et Pauline Astier), Marine Fauthoux vivra une saison 2027 sous les ordres d'un nouvel entraîneur. New-York cesse sa collaboration avec Chris DeMarco, un an après son arrivée.
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Marine Fauthoux aura un nouveau coach en WNBA : New-York se sépare de son entraîneur après une saison !
Marine Fauthoux ne jouera plus sous les ordres de Chris DeMarco (à l'arrière-plan) à New-York
Crédit photo : Wendell Cruz
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Il n'aura pas fallu attendre longtemps, pour que de premières soient prises en WNBA.

Trois jours après le sacre des Golden State Valkyries, et le couronnement d'une Gabby Williams MVP, le New York Liberty a déjà agi pour revenir plus fort en 2027. Demi-finaliste malheureux de l'Atlanta Dream début octobre, le Liberty s'est officiellement séparé de son entraîneur principal, Chris DeMarco, un an seulement après son arrivée.


Une décision qui pourra directement impacter Marine Fauthoux, sous contrat dans la Big Apple. Mais aussi Marine Johannès et Pauline Astier, alors que des décisions doivent être prises pour leur avenir, au sein ou non de la franchise.

Un favori au titre éliminé aux portes des Finales WNBA

Sur le papier, le bilan de New-York reste convenable, avec une saison régulière bouclée à 26 victoires pour 18 défaites. Le Liberty a également ajouté un trophée à son palmarès : celui de la Commissioner's Cup.

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Mais ce trophée n'était pas celui espéré, et la dynamique globale est restée en-deçà des immenses attentes entourant la franchise. L'aventure du Liberty en playoffs s'est arrêtée en demi-finale, face au Dream d'Atlanta, futur finaliste malheureux face aux Valkyries.

Au-delà du résultat, la gestion de Chris DeMarco a suscité des interrogations. Confronté aux pépins physiques de Satou Sabally ou Sabrina Ionescu, le technicien a fait fluctuer ses rotations. Cette dernière, star de l'équipe à l'instar de Breanna Stewart et Jonquel Jones, n'a d'ailleurs pas été plus loquace que cela, lorsque l'heure du bilan - et d'un possible renouvellement de confiance en DeMarco - avait sonné. Un signe annonciateur, qui n'a pas manqué.

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Les Françaises ont été les premières témoins d'une gestion parfois contradictoire. Le cas le plus symptomatique restera celui de Marine Johannès. Etincelante et responsabilisée début août - avec un coup d'éclat à 27 points (dont 7/12 à 3-points) contre Las Vegas -, la native de Lisieux tournait à près de 10 points de moyenne sur l'été.

Mais son temps de jeu a fondu au fil des semaines, jusqu'à tomber à 10 minutes moyennes sur ses 9 dernières sorties, dont seulement 4 petites minutes lors du match couperet face à Atlanta.

Quel impact sur le trio français du Liberty ?

Ce changement de cap peut désormais redistribuer les cartes pour le contingent tricolore de la Big Apple. À ce jour, Marine Fauthoux est la seule joueuse française dont le contrat court encore à New York, après avoir été prolongée sur le long terme au cours de l'été.

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De son côté, Marine Johannès se retrouve agent libre restreint. Au sortir de l'élimination en demi-finale, la Normande confiait ne pas savoir si elle allait revenir au Liberty, malgré son attachement à la franchise.

Enfin, Pauline Astier, qui sort d'une saison rookie étincelante, sera sous le statut d'agent libre réservé en cet intersaison. La jeune meneuse reste susceptible de revenir poursuivre son éclosion à New York, qui pourra s'aligner sur toute offre formulée à l'ancienne Berruyère.

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Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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