Marine Johannès et Gabby Williams réunies ! La ligue 3x3 Unrivaled dévoile ses équipes pour 2027

Il est des scénarii possibles, qui deviennent souhaitables. Car ces scénarii sont des évidences. La Ligue privée américaine de basket 3x3 Unrivaled a peut-être réalisé l'une de celles-là.

Ce mercredi 4 novembre, la ligue américaine a dévoilé la constitution de ses effectifs pour sa saison 3, dont le lever de rideaux est prévu pour le 8 janvier 2027.

Si Dominique Malonga refait équipe avec la numéro 1 de sa draft WNBA, Paige Bueckers ; les "rookies" Marine Johannès et Gabby Williams voient leur destin être lié ! Binôme de sélection, en club par le passé - et au-delà du sportif -, la magicienne tricolore et la récente championne WNBA porteront un nouveau maillot commun cet hiver : celui des Laces.

Solemates! Here’s your new LacesBC crew 👟 pic.twitter.com/pBLWFTVgtO — Unrivaled Basketball (@Unrivaledwbb) 5 novembre 2026

Gabby Williams et Marine Johannès dans un effectif royal

Pour leur toute première expérience sur le circuit Unrivaled, Gabby Williams et Marine Johannès partageront ainsi la même tunique. Les deux stars tricolores ont fait le choix de ne pas revenir sur les parquets européens cet hiver, pour une nouvelle expérience outre-Atlantique dans un championnat à 3-contre-3 toujours plus attractif.

Sous la houlette de l'entraîneur Andrew Wade, l'effectif des Laces BC aura fière allure. En plus de la doublette française, la ligne arrière sera constituée de la superstar Jackie Young.

La peinture sera quant à elle occupée par un trio hallucinant : Satou Sabally, Jessica Shepard et Maddy Siegrist. De quoi promettre du spectacle, du dynamisme, et de l'efficacité sur toutes les lignes.

Retrouvailles pour l'un des duos phares du basket mondial

Cette association aux États-Unis concrétise le retour d'un tandem emblématique du basket féminin français, voire du basket tout court.

Coéquipières de sélection depuis 2021, d'abord, Gabby Williams et Marine Johannès ont grandement contribué aux succès récents des Bleues. Elles sont toutes les deux parties prenantes de la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Paris 2024, ainsi qu'à la Coupe du Monde 2026.

En club, les deux joueuses ont aussi un vécu commun. Les vice-championnes du Monde 2026 ont partagé le vestiaire de l'ASVEL Féminin pendant près de deux saisons, de 2022 à mars 2024.

Une collaboration couronnée de succès, avec un doublé historique en 2023. Les Lyonnaises avaient alors remporté le titre en Championnat de France ainsi que celui d'EuroCup.

Récemment titrée en WNBA et élue MVP des Finales 2026 avec les Golden State Valkyries, Gabby Williams va donc retrouver sa partenaire de jeu privilégiée pour lancer ce nouveau chapitre américain.

Dominique Malonga poursuit l'aventure avec Paige Bueckers

Pour Dominique Malonga, cette nouvelle saison d'Unrivaled sera placée sous le signe de la continuité avec le Breeze BC. Pionnière tricolore de la ligue, où elle évolue depuis 2026, la jeune intérieure rééditera son association avec la meneuse américaine Paige Bueckers, numéro 1 de sa cuvée de draft WNBA.

La franchise s'appuiera également sur des éléments d'impact et plusieurs championnes WNBA. Kahleah Copper, DiJonai Carrington, Kaitlyn Chen et Monique Billings complètent les rangs du Breeze.

Young and Turnt with some new additions 👀

Presented by @thornehealth pic.twitter.com/Jt244MZvWx — Unrivaled Basketball (@Unrivaledwbb) 5 novembre 2026

La saison 2027 d'Unrivaled regroupera huit franchises, en course pour une dotation fixée à 600 000 dollars. Coup d'envoi de la compétition le 8 janvier 2027, sur les parquets de Miami