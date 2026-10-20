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Mathéo Leray s'épanouit cette saison à Chalon : « Aujourd'hui, je prends plus de plaisir »

Betclic ELITE - Auteur d'un excellent début de saison 2026-2027 avec l'Élan Chalon, Mathéo Leray s'affirme dans la rotation chalonnaise. Dans un entretien accordé au Journal de Saône-et-Loire, le jeune meneur français explique sa progression, son plaisir retrouvé et sa relation grandissante avec Jeremiah Hill.
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Résumé
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Mathéo Leray s'épanouit cette saison à Chalon : « Aujourd'hui, je prends plus de plaisir »
Mathéo Leray démarre bien sa deuxième saison à l'Elan Chalon
Crédit photo : Charlotte Geoffray / Elan Chalon
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Mathéo Leray (1,90 m, 23 ans) semble avoir trouvé son rythme de croisière avec l'Élan Chalon. Après une première saison professionnelle perturbée par une blessure et quelques difficultés d'adaptation, l'ancien international U20 français réalise un excellent début d'exercice 2026-2027. En quatre rencontres de Betclic ELITE, il tourne à 10,5 points à 50% aux tirs, 5,3 rebonds, 8 passes décisives et 2,3 interceptions en seulement 23 minutes de moyenne.

Des statistiques qui témoignent de son influence grandissante sur le jeu chalonnais. Samedi 17 octobre, lors de la victoire de l'Élan chez son ancien club de Cholet Basket (77-86), le meneur a notamment distribué 10 passes décisives, accompagnées de 6 points et 6 rebonds. Chalon affiche désormais un bilan de trois victoires en quatre journées.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Matheo Leray.jpg
Mathéo LERAY
Poste(s): Meneur
Taille: 190 cm
Âge: 23 ans (25/03/2003)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2026-2027 / Betclic ELITE
PTS
10,5
#52
REB
5,3
#25
PD
8
#4

Mathéo Leray a retrouvé le plaisir de jouer

Dans un entretien accordé au Journal de Saône-et-Loire, Mathéo Leray est revenu sur les raisons de cette progression. Il estime avoir beaucoup appris de sa première année professionnelle, notamment durant son passage à l'infirmerie entre la mi-octobre et le début du mois de décembre 2025.

« L'année dernière m'a beaucoup apporté. Je vivais ma première saison pro dans une équipe ambitieuse. Il a fallu s'adapter. »

Le meneur reconnaît surtout avoir changé son approche du jeu. Frustré la saison passée de ne pas parvenir à s'exprimer comme il le souhaitait, il a retrouvé des sensations qu'il connaissait chez les Espoirs.

« L'an dernier, je me frustrais beaucoup. Je n'arrivais pas à jouer comme je voulais. Aujourd'hui, je prends plus de plaisir, comme lors de mes années Espoirs. »

Son apport dépasse d'ailleurs le championnat de France. En FIBA Europe Cup, Mathéo Leray affiche également 9 points, 6 rebonds et 7 passes décisives en 23 minutes de moyenne après deux rencontres.

Une association avec Jeremiah Hill qui fonctionne mieux

L'autre évolution majeure concerne son association avec Jeremiah Hill. Les deux joueurs se partagent la création sur la ligne arrière chalonnaise, avec une complémentarité qui semble s'améliorer au fil des semaines.

Mathéo Leray reconnaît qu'il avait tendance à trop s'effacer derrière son coéquipier américain la saison dernière.

« L'an passé, j'étais plus jeune. Jeremiah avait moins confiance en moi. Il portait plus la balle et ça m'arrivait de m'effacer un peu. Je me cachais derrière lui. »

Leur entente en dehors du terrain facilite désormais leur collaboration. Une évolution particulièrement intéressante pour l'Élan, qui peut s'appuyer sur deux créateurs capables de prendre des responsabilités.

« En dehors du terrain, on s'entend super bien. On communique beaucoup. On voit le basket de la même manière, en s'amusant, en rigolant. On a construit des liens et ça se reflète mieux sur le terrain cette saison. »

Face à Cholet, leur association a été déterminante : Hill a terminé meilleur marqueur de Chalon avec 24 points et 30 d'évaluation, tandis que Leray s'est distingué à la distribution.


Encore des progrès à réaliser dans la gestion du ballon

Malgré ses statistiques, Mathéo Leray ne considère pas avoir atteint son meilleur niveau. Avec 3,8 balles perdues par rencontre en Betclic ELITE, il dispose notamment d'une marge de progression dans la gestion des possessions.

« Je peux être encore plus agressif au scoring. Jouer plus juste, prendre moins de risques et donc perdre moins de ballons parce que je sais que, parfois, ça peut nous coûter cher. »

Le meneur veut également gagner en maturité et en impact physique. Des axes de travail qu'il a clairement identifiés, alors que ses responsabilités augmentent au sein de l'effectif chalonnais.

À 23 ans, Mathéo Leray commence ainsi à transformer l'expérience acquise lors de sa première saison en performances régulières. Et avec 8 passes décisives de moyenne en Betclic ELITE, il est déjà devenu l'un des principaux organisateurs du jeu de l'Élan Chalon. Ce qu'il va tenter de confirmer ce mardi en FIBA Europe Cup face aux Lettons de Valmiera.


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Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

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