Mathias Lessort est de retour au sommet de l'EuroLeague !

Il avait quitté les parquets sur une terrible blessure en décembre 2024. Près de deux ans plus tard, Mathias Lessort (2,06 m, 31 ans) a retrouvé sa place parmi les meilleurs intérieurs d'Europe. Le Martiniquais réalise un excellent début de saison 2026-2027 avec le Panathinaïkos, troisième joueur le mieux évalué de l'EuroLeague après sept journées. Une performance d'autant plus remarquable qu'il ne dispute même pas 22 minutes par rencontre.

Avec 12,6 points, 6,4 rebonds, 1,7 passe décisive et 1,3 interception pour 20,7 d'évaluation, Lessort contribue directement au bilan de cinq victoires pour une défaite du club athénien. Sa réussite aux tirs atteint 61,7 %, tandis qu'il figure au sixième rang des meilleurs rebondeurs de la compétition. Seuls Sasha Vezenkov (23,3) et Elijah Bryant (22,4) le devancent à l'évaluation.

Mathias Lessort retrouve son efficacité et sa régularité

Les chiffres témoignent d'un retour particulièrement convaincant. Sur ses sept premières rencontres européennes, l'ancien joueur de Monaco et du Partizan Belgrade a déjà dépassé trois fois les 25 d'évaluation. Élu MVP de la quatrième journée après ses 19 points, 8 rebonds et 30 d'évaluation contre Fenerbahçe, il a récidivé ce jeudi 22 octobre face à Baskonia.

Contre la formation basque, Lessort a inscrit 20 points à 9/10 aux tirs, capté 6 rebonds et terminé avec 28 d'évaluation en seulement 24 minutes. Il s'agit de sa meilleure performance offensive de la saison en EuroLeague, quelques jours après avoir connu une soirée plus discrète face à l'Hapoël Tel-Aviv (11 points, 2 rebonds). Une soirée de défaite.

Sa régularité se mesure aussi à son efficacité près du cercle : 29 paniers réussis sur 47 tentatives à 2-points depuis le début de la compétition. Le Français a également provoqué 39 fautes en sept rencontres, soit 5,6 par match. Seuls Nadir Hifi (7,5) et Elijah Bryant (6,7) font mieux.

Une petite alerte au genou rapidement dissipée

Ce retour au premier plan n'efface pas totalement les inquiétudes liées à son état physique. Lors de la rencontre contre l'Hapoël Tel-Aviv, le 16 octobre, Lessort avait ressenti une gêne au genou. Selon le média grec Sport24, les examens avaient révélé un léger œdème osseux, sans lien avec ses précédentes blessures et ne suscitant pas d'inquiétude particulière.

Le pivot avait pu terminer la rencontre avant de retrouver les parquets contre Baskonia. Interrogé sur son état avant ce dernier match, son entraîneur Željko Obradović s'était montré particulièrement rassurant : « Il va plus que bien ! »

Sa prestation de jeudi est venue confirmer que cette alerte ne l'empêchait pas, pour l'heure, de maintenir son niveau de performance.

Un retour qui pourrait compter pour l'équipe de France

Les performances de Mathias Lessort constituent également une excellente nouvelle pour Frédéric Fauthoux, sélectionneur de l'équipe de France masculine. À 31 ans, le Martiniquais redevient un candidat particulièrement crédible pour intégrer la raquette des Bleus.

La concurrence s'annonce néanmoins considérable. Derrière Victor Wembanyama, plusieurs intérieurs évoluant en NBA peuvent prétendre à une place, à commencer par Rudy Gobert et Maxime Raynaud. Alexandre Sarr et Moussa Diabaté figurent également parmi les possibilités, avec des profils différents.

Dans cette concurrence, Lessort possède un argument de poids : son expérience des grandes échéances européennes et sa capacité à peser physiquement sur les défenses adverses. Sa mobilité, son activité au rebond offensif et sa faculté à provoquer des fautes restent des atouts importants dans le basket FIBA.

Reste désormais à confirmer ce retour sur la durée, après deux saisons largement perturbées par les problèmes physiques. Mais après sept journées d'EuroLeague, le constat est déjà encourageant : Mathias Lessort a retrouvé un niveau qui le place parmi les intérieurs les plus performants du continent.