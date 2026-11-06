Mathis Dossou-Yovo : un retour très attendu à l'ASVEL contre Besiktas

L'ASVEL pourrait bientôt compter sur un renfort important, déjà présent dans son effectif depuis l'été. Recruté après sa meilleure saison professionnelle, disputée sous les couleurs de Nanterre 92, Mathis Dossou-Yovo (2,06 m, 25 ans) devrait faire son retour à la compétition le vendredi 13 novembre contre le Besiktas Istanbul, à l'occasion de la 11e journée d'EuroLeague. Une perspective bienvenue pour le club villeurbannais, battu jeudi soir par le Bayern Munich (95-99), notamment en raison de ses difficultés à contenir les intérieurs allemands.

Touché aux adducteurs pendant la préparation, le Castelroussin n'a pas encore pu disputer le moindre match officiel avec sa nouvelle équipe. Cette blessure est distincte de celle au pied qui avait perturbé sa précédente saison. Son retour doit permettre à l'ASVEL de disposer enfin d'une rotation intérieure plus complète, mais aussi d'un joueur formé localement supplémentaire.

Mathis Dossou-Yovo attendu pour renforcer une raquette limitée

Depuis le début de la saison, l'ASVEL doit composer avec un secteur intérieur relativement réduit. Joel Bolomboy constitue son principal pivot de référence au niveau EuroLeague. Très athlétique, mobile et efficace dans les situations de pick-and-roll, il apporte des qualités de finition et de protection du cercle, mais ne peut pas répondre seul à toutes les situations.

Derrière lui, Bodian Massa dispose d'un rôle important en Betclic ELITE, mais rencontre davantage de difficultés à s'imposer face aux meilleurs intérieurs européens. L'ASVEL manque notamment de densité physique et de solutions pour jouer près du panier.

Dossou-Yovo présente justement un profil complémentaire de celui de Bolomboy. Moins explosif, mais plus costaud dans les contacts et capable de peser dos au panier, l'ancien joueur de Nanterre peut apporter un véritable point d'ancrage intérieur. Sans être particulièrement grand pour un pivot d'EuroLeague, il doit permettre à son équipe de varier ses options offensives et de mieux résister physiquement.

Austin Wiley a exposé les difficultés de l'ASVEL contre le Bayern

La rencontre de jeudi soir contre le Bayern Munich a parfaitement illustré les limites actuelles de l'effectif villeurbannais. Malgré les 22 points de Patty Mills et les 18 de Both Gach, l'ASVEL s'est inclinée 95 à 99 à la LDLC Arena.

En face, Austin Wiley a dominé dans la peinture avec 22 points à 8/9 aux tirs, 9 rebonds et 3 contres. Le pivot américain a notamment profité de sa puissance et de sa présence près du cercle pour faire très mal à la défense rhodanienne.

Le Bayern a également largement dominé le rebond en seconde période, avec 22 prises contre seulement 6 pour l'ASVEL. Une différence considérable dans un match qui s'est joué à quatre points.

Le retour de Dossou-Yovo ne réglera pas automatiquement tous les problèmes intérieurs de l'équipe, notamment son déficit de taille face à certaines formations européennes. Mais il doit lui offrir une solution supplémentaire pour encaisser les contacts, sécuriser le rebond et disposer d'une véritable alternative à Bolomboy (qui pourra souffler certains week-ends).

Un retour également précieux pour les rotations en Betclic ELITE

L'importance de Mathis Dossou-Yovo ne se limite pas à l'EuroLeague. Son statut de joueur formé localement (JFL) représente également un atout dans la construction de l'effectif villeurbannais.

Avec un groupe qui compte neuf joueurs étrangers, l'ASVEL dispose d'une marge de manœuvre réduite pour composer ses feuilles de match en Betclic ELITE. Elle doit régulièrement s'appuyer sur son noyau français, composé d'Edwin Jackson, Yves Pons, Bodian Massa, Hugo Besson et Marc-Owen Fodzo-Dada.

L'absence prolongée de Dossou-Yovo a donc privé le club d'une solution supplémentaire, à la fois dans la raquette et dans la gestion des quotas de joueurs. Pour compenser les difficultés rencontrées depuis le début de saison, l'ASVEL avait notamment recruté l'ailier Juhann Begarin comme pigiste médical, mais celui-ci n'a disputé que deux matches les 11 et 17 octobre.

PROFIL JOUEUR Juhann BEGARIN Poste(s): Arrière / Ailier Taille: 196 cm Âge: 24 ans (07/08/2002) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 5 #148 REB 4,5 #43 PD 2 #62

La disponibilité du pivot français doit ainsi permettre de reposer davantage les cadres disposant d'un rôle important en EuroLeague.

Une nouvelle chance de s'installer durablement en EuroLeague

Pour Mathis Dossou-Yovo, ce retour doit aussi marquer le véritable début d'une nouvelle étape de sa carrière. Lors de la saison 2024-2025, il avait déjà découvert l'EuroLeague avec le Paris Basketball, rejoint en cours d'exercice. Mais son intégration dans une rotation déjà installée ne lui avait permis de disputer que quelques rencontres.

Son passage à Nanterre lui a ensuite permis de prendre une autre dimension, au point de convaincre l'ASVEL de miser sur lui à l'intersaison 2026.

Cette fois, le contexte est différent. Le club villeurbannais l'a recruté pour occuper une place importante dans son secteur intérieur, et ses premières semaines de compétition ont confirmé à quel point son profil pouvait lui manquer.

Reste désormais à retrouver le rythme après plusieurs semaines d'indisponibilité. Si son retour contre Besiktas se confirme, Dossou-Yovo pourra progressivement prendre ses marques dans une équipe qui a besoin de ses qualités, aussi bien sur la scène européenne qu'en championnat de France.