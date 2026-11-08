Matthew Strazel incendié par une légende du basket turc : « On ne sait toujours pas ce qu'il fait depuis la blessure de Mike James »

L’arrivée de Matthew Strazel à l'Anadolu Efes n’est pas aussi rose que prévu. Arrivé à Istanbul avec de grandes ambitions, le meneur français peine à trouver ses repères sur les parquets. En Turquie, les performances en demi-teinte du joueur interpellent les observateurs les plus exigeants. Surtout depuis la rupture du tendon d’Achille de Mike James, qui a forcément laissé plus de responsabilités et d’attentes sur ses épaules.

« Quand il est sur le terrain, Efes a beaucoup de mal »

Dernièrement, c'est la légende locale İbrahim Kutluay (premier turc à avoir remporté l’EuroLeague, 4e à avoir rejoint la NBA, quasiment 200 sélections avec l’équipe nationale, un des shooteurs les plus renommés du continent) qui est montée au créneau. L'ancien scoreur vedette n'a pas mâché ses mots à l'encontre de l'international tricolore. Ses déclarations incisives mettent en lumière les difficultés actuelles du club stambouliote et les doutes grandissants entourant le profil du meneur.

PROFIL JOUEUR Matthew STRAZEL Poste(s): Meneur Taille: 182 cm Âge: 24 ans (05/08/2002) Nationalités: Stats 2026-2027 / EuroLeague PTS 10,8 #55 REB 1,4 #238 PD 4,1 #21

« On ne sait toujours pas ce que Strazel fait depuis la blessure de Mike James » s’est plaint Kutluay, aujourd’hui chroniqueur TV vedette. « Il veut être l’un des principaux scoreurs de l’équipe, mais cette saison, il a régressé sur ce qu’il fait de mieux. Au moins, essaie de tenir debout en défense en fin du match, mais ça non plus, il ne le fait pas. Son langage corporel n’est vraiment pas bon du tout. Depuis des semaines : gestes, mimiques, disputes avec l’entraîneur, insatisfactions de son environnement, choix discutables… Quand il est sur le terrain, Efes a beaucoup de mal. »

📍 "Strazel'in, Mike James'in sakatlığından sonra ne yaptığı belli değil."

📍 "Koçla tartışmalar, bulunduğu ortamdan memnuniyetsizlikler.."



🗣️🔵⚪️ İbrahim Kutluay, Matthew Strazel 'in son dönemdeki performansı hakkında:



"Strazel, güven testini hala verebilmiş değil. Loyd da… https://t.co/d7wkQM8cNX — Hızlı Hücum (@hizlihucum) 7 novembre 2026

Un constat dur pour l’international tricolore, qui a eu la difficile tâche de débarquer dans une équipe qui a perdu son meneur titulaire après deux semaines, dans un nouveau championnat et un nouveau pays. Surtout pour lui, qui a toujours pris le temps de se développer au sein d’un club (5 ans à l’ASVEL, 4 ans à Monaco), et n'a jamais connu un tel changement radical de paysage basket. Mais les attentes sont hautes sur Efes après une saison dernière décevante, et de gros changements effectués cet été.

Les statistiques ne lui rendent pas service

« Il faut que quelqu’un prenne le contrôle de l’équipe. Et là, le seul candidat, c’est Strazel. De ce point de vue, le coach le garde sur le terrain pour le contrôle du jeu, mais les performances de Strazel le mettent dans l’embarras », ajoute Kutluay. Il faut dire que les statistiques lui donnent raison. Avec 39% de réussite aux tirs et 30% à 3-points en championnat, mais surtout 31% aux tirs et 25% à 3-points en EuroLeague, le Français est largement en-dessous de ses standards. Sa moyenne de turnovers est aussi sa plus haute en carrière (2,2).

Et cela se répercute sur l’équipe. En EuroLeague, le Net Rating de l’Anadolu perd -11,1 points quand il est sur le parquet, et se retrouve boosté de +7,7 points quand il en sort. Cela s’est particulièrement vu lors des défaites contre l’Olympiakos, l’Hapoel Tel-Aviv ou… Paris (3 d’évaluation en 24 minutes).

Kutluay ne le pointe cependant pas comme seul coupable : « Jordan Loyd est un joueur qui a des problèmes de régularité. » Tous ensemble, désormais accompagnés de Cameron Payne, vont devoir apprendre à cohabiter pour rendre meilleure cette équipe d’Efes, 4e du championnat et 12e en EuroLeague. Quant à Strazel, il lui faut sûrement un temps d’adaptation pour trouver ses marques, comme cela avait été le cas lors de sa première saison à Monaco.