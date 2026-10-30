Mauvaise nouvelle pour les Blazers : Ja Morant est blessé aux ischio-jambiers !

Double peine pour les Blazers. En plus de la défaite subie face aux Grizzlies (124-103) et la fin de leur série d'invincibilité de trois matchs, Portland a perdu Ja Morant sur blessure. Selon le service de relations publiques de la franchise, le meneur a été touché aux ischio-jambiers de la jambe gauche lors de la rencontre.

Infelizmente para Ja Morant e seus fans, a imagem que fica do jogo de vingança dele vs Memphis são 14 pontos, 2 pontos no 2° tempo e uma lesão muscular.



Morant sempre será amado no Tennessee, mas agora as coisas mudaram.



Memphis segue seu caminho.



Morant pro outro lado.… — Coast to Coast Brasil | NBA (@brasilcoast2) 30 octobre 2026

A ce stade, aucune information supplémentaire n'a pour le moment été communiquée concernant son état de santé ou une éventuelle durée d'indisponibilité. Avant sa sortie, l'ancien de Memphis affichait une moyenne de 16,3 points et 6,3 passes décisives par match depuis le début de la saison.

Avant cette nouvelle alerte physique, l'entraîneur des Blazers, Micah Nori s'était montré particulièrement optimiste concernant l'état d'esprit de son meneur. Le technicien arrivé en juin dernier estimait que son joueur avait retrouvé une excellente condition physique et était déterminé à réussir son retour au premier plan.

Ja Morant Poste : Meneur

Taille : 188 cm

Âge : 27 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Portland Trail Blazers Stats 2026-2027 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 15,8 #72 REB 2,5 #249 PD 5,5 #37

Micah Nori était enthousiaste sur la forme de Ja Morant

« À sa façon de parler, à son regard… à son enthousiasme, on voyait bien sur son visage que le basket lui manquait », expliquait l'entraîneur. « Et il nous a assuré qu’on allait avoir le meilleur Ja possible et qu’il ferait tout ce qu’il fallait. »

Micah Nori avait également tenu à défendre la personnalité du joueur, soulignant les retours positifs de ses anciens coéquipiers et collaborateurs. Selon lui, G12 est apprécié aussi bien pour ses qualités de basketteur que pour son comportement au sein d'un groupe.

Ja Morant did a little bit of everything in his debut with the Blazers!



14 PTS (6-8 FGM)

5 REB

8 AST (game-high)

3 STL



Portland wins at home 👏 pic.twitter.com/TveaQqSmDW — NBA (@NBA) 22 octobre 2026

Un historique de blessures chargé

Cette blessure intervient après plusieurs saisons compliquées sur le plan physique pour le meneur. Depuis ses débuts en NBA avec les Grizzlies, le double All-Star a notamment connu des entorses à la cheville et des problèmes dorsaux récurrents.

Ses pépins les plus importants ont ensuite marqué ses campagnes récentes. Une contusion au genou droit l'avait privé des trois derniers matchs des demi-finales de conférence en 2022. En 2023, une blessure à la main droite avait également perturbé ses playoffs.

Micah Nori on Ja Morant’s left hamstring before the Blazers (3-1) head out on a four-game road trip. pic.twitter.com/7nF1wWZxIj — Nick Krupke (@NickKrupke) 30 octobre 2026

Scoot Henderson et Jrue Holiday plus responsabilisés

La saison 2023-2024 avait été particulièrement difficile : une déchirure du labrum de l'épaule droite à l'entraînement, survenue seulement neuf matchs après son retour, avait nécessité une opération et mis un terme à sa saison. Plus récemment, une entorse du ligament collatéral ulnaire du coude gauche, fin janvier 2026, avait limité sa dernière saison à seulement 20 rencontres.

En attendant d'en savoir davantage sur cette nouvelle blessure, Portland pourrait s'appuyer davantage sur ses autres extérieurs. Ainsi, Damian Lillard déjà très utilisé cette saison par son entraîneur (29,3 minutes de moyenne) ne devrait pas voir son rôle changé. Jrue Holiday en revanche, pourrait bien voir son temps de jeu gonflé (25,7 minutes pour l'instant) tout comme le jeune Scoot Henderson, malgré un début de saison délicat.

Jrue Holiday (Portland Trail Blazers) - Scoot Henderson (Portland Trail Blazers) · NBA 2026-2027 Comparaison statistique entre deux joueurs Jrue Holiday Scoot Henderson MJ 4 4 PTS 12 7,5 REB 4 2,3 PD 4 1,5 IN 1,3 0,3 CO 0,3 0

Malgré la blessure de son titulaire, les Blazers semblent disposer de suffisamment de ressources pour pallier quelques temps l'absence de Ja Morant et conserver leur bonne dynamique depuis le début de l'exercice 2026-27.