Maxime Raynaud absent encore deux semaines minimum avec les Kings

Les Kings vont encore patienter un peu avant de retrouver Maxime Raynaud. Sacramento a annoncé lundi que son pivot français, victime d'une subluxation de la rotule droite, resterait indisponible au moins deux semaines supplémentaires. Une nouvelle période d'attente pour le rookie, qui a déjà manqué le début de saison après s'être blessé lors d'une rencontre de pré-saison contre les Warriors.

Maxime Raynaud With A Knee Injury, That’s Not What You Want To See.



Get Well Soon. 🙏 pic.twitter.com/lQ6NJwKwWB — SM Highlights (@SMHighlights1) 11 octobre 2026

Une blessure survenue avant le début de saison

Selon le bulletin médical publié par la franchise californienne, le Parisien progresse positivement dans sa rééducation. Son état sera toutefois réévalué dans environ deux semaines, sans garantie de retour à cette échéance.

De plus, les Kings font face à plusieurs autres blessures en ce début de saison car Keegan Murray et Dylan Cardwell demeurent à l'infirmerie. Ainsi, la franchise californienne va devoir entamer sa série de quatre déplacements consécutifs avec un effectif diminué notamment à l'intérieur.



Une première saison prometteuse en NBA

Pourtant, malgré la blessure de Maxime Raynaud, les Kings semblent maintenir leur confiance envers le pivot français. Sélectionné à la 42e position de la draft 2025, The Big Baguette a sorti une première saison positive en NBA.

L'an dernier, le joueur de 23 ans s'est créé une place privilégiée dans le roster des Kings en tournant à 12,5 points et 7,4 rebonds de moyenne au sein d'une équipe en grande difficulté. Son profil de pivot capable d'apporter des points près du cercle s'est avéré précieux pour Sacramento et pourrait bien continuer de lui offrir des minutes importantes cette saison.

Maxime Raynaud réalise son record de points cette saison 🇫🇷 📈



32 POINTS ◀︎

9 REBONDS

3 PASSES

13-25 au tir pic.twitter.com/j4gnr4HTTK — NBA France (@NBAFRANCE) 18 mars 2026

Ainsi, Maxime Raynaud devrait poursuivre sa progression dans un cadre propice à son développement même si les Kings espèrent aussi remporter plus de matchs que l'an dernier. Avec l'arrivée de Darius Acuff Jr. à la draft, Sacramento va tenter de sortir des dernières places de l'Ouest même si le front office n'a pas réalisé de mouvements majeurs sur l'intersaison malgré un projet encore flou.