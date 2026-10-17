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"Mbaye Ndiaye (27 d'évaluation) est incroyable !" : l'ancien de l'ASVEL héros de l'Olympiakos à Barcelone !

EuroLeague - Envoyé en prolongation au Palau, l'Olympiakos l'a finalement emporté face au FC Barcelone. Derrière Sasha Vezenkov, c'est Mbaye Ndiaye qui s'est montré prépondérant pour les Piraïotes, qui rejoignent le Panathinaïkos en tête de l'EuroLeague.
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Résumé
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"Mbaye Ndiaye (27 d'évaluation) est incroyable !" : l'ancien de l'ASVEL héros de l'Olympiakos à Barcelone !
Mbaye Ndiaye a brillé avec l'Olympiakos à Barcelone
Crédit photo : Olympiakos BC - Eurokinissi Sports
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Tous les héros ne portent pas des capes… Dans une rencontre incertaine poussée en prolongation, l'Olympiakos a validé un succès très important au Palau de Barcelone, porté par le MVP d'EuroLeague Sasha Vezenkov.

Mais dans l'ombre du Bulgaro-Gréco-Chypriote, le Sénégalais Mbaye Ndiaye a fait sensation. L'ancien de l'ASVEL, sorti du banc, boucle d'ailleurs la rencontre avec 27 d'évaluation. Et en prime les louanges de son coéquipier MVP.

Sasha Vezenkov au duel avec Justin Robinson

Les hommes de Georgios Bartzokas ont pris rapidement un avantage qui semblait les diriger vers un succès bref. Alors qu'Evan Fournier traversait une soirée compliquée aux tirs (2/10), c'est l'inévitable Sasha Vezenkov qui a assumé son statut de MVP en tenant la barre. Mais devant un public en feu, les Blaugranas ont poussé pour recoller.

FC Barcelone 100 - 105 Olympiacos Piraeus · EuroLeague 2026-2027 · 16/10/2026

Leaders

FC BarceloneOlympiacos Piraeus
PTSTyrese Martin 17Sasha Vezenkov 25
REBJosh Nebo 10Mbaye Ndiaye 7
PDUmoja Gibson 7Jean Montero 7

Statistiques d'équipe

FC BarceloneOlympiacos Piraeus
TIRS44,8 %52,9 %
3PTS16/4113/29
LF6/1120/25
REB4538
RO209

Encore devant à huit secondes du buzzer, l'Olympiakos a vu l'ancien Parisien Justin Robinson (17 points, 6 passes) déjouer ses plans. L'Américain a décoché un tir à 3-points au-dessus de Donta Hall, pour arracher la prolongation.

Le show Mbaye Ndiaye en prolongation

Déconfits par le scénario cruel, les Athéniens ont lâché du lest, que Mbaye Ndiaye s'est empressé d'empoigner ! Sorti du banc, l'ailier sénégalais a inscrit 6 points consécutifs dans les deux premières minutes de la prolongation, tout en assénant un contre. Dans la foulée, Jean Montero a enchaîné 5 points pour un 11-0 décisif. L'Olympiakos s'en sort, et peut grandement remercier Ndiaye.

Sasha Vezenkov (Olympiacos Piraeus) - Mbaye Ndiaye (Olympiacos Piraeus)

Sasha VezenkovMbaye Ndiaye
PTS2517
REB67
PD11
IN02
CO03

Au-delà de l'overtime, l'ancien joueur de l'ASVEL a sorti le très grand jeu des deux côtés du terrain. Il boucle la rencontre avec 17 points, 7 rebonds, 1 passe, 2 interceptions et 3 contres en 24 minutes de jeu, pour 27 d'évaluation. Une prestation haut de gamme saluée par son leader Sasha Vezenkov, au micro d'EuroLeague TV.

« [Mbaye Ndiaye] est incroyable ! Beaucoup de gens n'ont peut-être pas vu son talent et ses qualités car il jouait à l'ASVEL. Seuls les connaisseurs de basket peuvent comprendre ce qu'il fait sur le terrain, mais ce qu'il apporte et ce qu'il fait chaque soir est exceptionnel. C'est un joueur formidable. »

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Grâce à ce second succès d'affilée en Espagne, l'Olympiakos conclut parfaitement sa double week. Avec 5 victoires en 6 journées — dont 5 disputées à l'extérieur —, les champions en titre recollent au Panathinaïkos en tête du classement de l'EuroLeague. Mbaye, lui, confirme sa montée en puissance sur la scène européenne. Quelques semaines après son coup d'éclat à 29 d'éval à Bologne, l'ancien Blésois et Villeurbannais se fait toujours plus indispensable du système de Bartzokas.

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Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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