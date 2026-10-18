Mbaye Ndiaye confirme avec l'Olympiakos, Sylvain Francisco brille : l'Olympiakos et le Panathinaïkos toujours parfaits en Grèce

Mbaye Ndiaye confirme qu'il peut avoir un véritable rôle à jouer dans la rotation de l'Olympiakos. Ce dimanche 18 octobre, l'intérieur sénégalais a compilé 12 points, 6 rebonds et 3 contres en 20 minutes lors de la victoire des champions d'Europe sur le parquet des Vikos Falcons (68-79). Deux jours après avoir marqué les esprits à Barcelone en EuroLeague, l'ancien joueur de Betclic ELITE a de nouveau répondu présent.

Dans l'autre rencontre impliquant un géant grec, le Panathinaikos a dominé Peristeri (95-75) à huis clos. Titulaire, Sylvain Francisco a inscrit 15 points en seulement 13 minutes et 30 secondes, alors que Guerschon Yabusele n'a disputé que 6 minutes. Evan Fournier, Mathias Lessort et Moustapha Fall ont été laissés au repos ce dimanche.

Mbaye Ndiaye, une confirmation après Barcelone

L'ancien intérieur de la JL Bourg, de l'ADA Blois et de l'ASVEL est en train de gagner sa place dans l'effectif de Giorgos Bartzokas. Après sa prestation remarquée vendredi sur le parquet du FC Barcelone, Mbaye Ndiaye a livré une nouvelle sortie convaincante dans le championnat grec.

Entré en jeu lors du deuxième quart-temps alors que l'Olympiakos rencontrait des difficultés, le Sénégalais a immédiatement apporté son énergie. Auteur de 8 points dans cette seule période, il a participé au retour des visiteurs, qui ont pris l'avantage avant la pause (36-39).

Ndiaye a terminé la rencontre avec 12 points à 3/5 aux tirs, dont 2/3 à 3-points, 6 rebonds et 3 contres. Ses 17 d'évaluation constituent la troisième meilleure performance de son équipe, derrière l'autre ancien Bressan Cody Miller-McIntyre et Sasha Vezenkov, tous deux crédités de 21.

Une prestation intéressante pour un joueur qui découvre un environnement particulièrement exigeant après ses passages dans le championnat de France. Sa capacité à défendre, protéger le cercle et (désormais) écarter le jeu lui permet de proposer un profil complémentaire dans la raquette de l'Olympiakos.

L'Olympiakos reste invaincu en championnat

Malgré les absences de nombreux cadres comme Evan Fournier, l'Olympiakos a signé sa troisième victoire en trois journées de championnat.

Longtemps accroché par les Vikos Falcons, le club du Pirée a fait la différence au retour des vestiaires. Après avoir mené de seulement trois points à la pause, il a porté son avance à 17 unités dans le troisième quart-temps (41-58).

Les locaux sont toutefois revenus à cinq longueurs à trois minutes et demie du terme (65-70), avant que Cody Miller-McIntyre ne sécurise la victoire grâce à deux tirs à 3-points consécutifs.

Le meneur a terminé avec 17 points, 8 passes décisives, 4 rebonds et 4 interceptions. Sasha Vezenkov a ajouté 15 points, 7 rebonds et 4 passes décisives, tandis que Nikola Milutinov a inscrit 10 points sans manquer le moindre tir (5/5).

Sylvain Francisco efficace, Guerschon Yabusele limité à six minutes

À Athènes, le Panathinaikos a retrouvé la victoire après avoir concédé sa première défaite de la saison en EuroLeague. Les joueurs de Zeljko Obradovic ont largement dominé Peristeri (95-75), dans une rencontre disputée à huis clos au Telekom Center Athens.

Aligné dans le cinq de départ, Sylvain Francisco s'est particulièrement distingué par son adresse. Le meneur français a inscrit 15 points à 6/8 aux tirs, dont 3/5 à 3-points, avec 2 passes décisives en seulement 13 minutes et 30 secondes. Il a également terminé avec 14 d'évaluation.

Guerschon Yabusele a bénéficié d'un temps de jeu nettement plus réduit. En sortie de banc, l'intérieur français n'a passé que 6 minutes et 10 secondes sur le parquet, le temps d'inscrire 3 points à 1/1 à 3-points, de prendre 1 rebond, de délivrer 2 passes décisives et de contrer un tir adverse.

Le retour de Kendrick Nunn et Kostas Sloukas profite au Panathinaikos

Le Panathinaikos a également pu compter sur les retours de Kendrick Nunn et Kostas Sloukas. L'arrière américain a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 18 points à 7/10 aux tirs, dont 4/6 derrière l'arc, et 6 passes décisives en 21 minutes.

Sloukas a ajouté 6 points en 16 minutes, avec deux tirs à 3-points réussis sur deux tentatives. Dinos Mitoglou s'est également illustré avec 16 points, 11 rebonds et 28 d'évaluation, la meilleure marque de la rencontre.

Les Athéniens avaient déjà fait l'essentiel à la mi-temps (52-29), avant de compter jusqu'à 36 points d'avance. Peristeri a réduit l'écart dans le dernier quart-temps sans remettre en cause le succès du Panathinaikos.

Mathias Lessort et Moustapha Fall n'ont pas participé à la rencontre. Comme Evan Fournier du côté de l'Olympiakos, les deux intérieurs français ont été laissés au repos pour cette troisième journée du championnat grec.

Après trois journées, l'Olympiakos et le Panathinaikos sont toujours invaincus en championnat grec, tout comme le PAOK Salonique. Le Panathinaikos possède la meilleure différence de points de ces trois équipes (+74), devant l'Olympiakos (+37) et le PAOK (+20).