Mbaye Ndiaye régale en Grèce : 19 points en 20 minutes !

L'ancien joueur de l'ASVEL poursuit son adaptation au championnat grec. Dimanche, à l'occasion de la quatrième journée de Stoiximan GBL, Mbaye Ndiaye a été l'un des principaux artisans du succès de l'Olympiakos face au Promitheas Patras (85-45).

19 points en 20 minutes pour Mbaye Ndiaye

En seulement 20 minutes, l'international sénégalais a compilé 19 points, 4 rebonds et 3 interceptions, pour une évaluation de 22. Il a notamment réussi 6 de ses 7 tentatives à 2-points, ajouté un tir primé et converti 4 de ses 8 lancers francs. Une prestation qui lui a permis de terminer meilleur marqueur et MVP de la rencontre.

Si l'Olympiakos menait déjà à la pause (41-29), les joueurs de Georgios Bartzokas ont véritablement creusé l'écart au retour des vestiaires. En limitant Promitheas à seulement 16 points en seconde période, contre 44 inscrits, le club du Pirée a transformé son avance en démonstration collective.

Avec ce quatrième succès en autant de rencontres, l'Olympiakos poursuit son sans-faute en championnat.

Une montée en puissance depuis son départ de l'ASVEL

Arrivé à l'Olympiakos en août dernier après trois saisons à l'ASVEL, Mbaye Ndiaye découvre un nouvel environnement sous les ordres de Georgios Bartzokas.

Ses premières sorties en championnat témoignent d'une progression offensive. Après avoir inscrit 8 points contre Iraklis lors de la première journée, puis 6 face à Kolossos, le Sénégalais avait signé 12 points et 6 rebonds contre les Vikos Falcons. Avec ses 19 unités face à Promitheas, il porte sa moyenne à 11,3 points sur ses quatre premiers matches de championnat grec.

PROFIL JOUEUR Mbaye NDIAYE Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 204 cm Âge: 27 ans (04/01/1999) Nationalités: Stats 2026-2027 / Esake PTS 11,3 #35 REB 5,5 #22 PD 1 #92

En Euroleague, l'international sénégalais tourne à 10,4 points, 3,3 rebonds et 0,9 passe en 17 minutes sur 7 rencontres.

Avant son départ de Villeurbanne, le joueur formé notamment à la JL Bourg et passé par l'ADA Blois avait disputé 32 rencontres d'EuroLeague lors de la saison 2025-2026, pour des moyennes de 7,7 points, 4,8 rebonds, 1,3 passe décisive et 1,4 contre.

En championnat de France, il affichait 9,1 points et 5,9 rebonds en 29 rencontres de saison régulière.

Engagé pour deux saisons avec l'Olympiakos, jusqu'en 2028, Mbaye Ndiaye confirme ainsi sa capacité à produire offensivement dans le championnat grec. Reste à voir s'il pourra maintenir cette efficacité tout au long de la saison, tout en poursuivant son adaptation aux exigences de l'EuroLeague.