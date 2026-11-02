Mehdy Ngouama (1,88 m, 31 ans) poursuit son tour d'Europe. Libre depuis son départ de Grenade, le meneur français s'est engagé avec Scafati Basket jusqu'à la fin de la saison 2026-2027. Il va ainsi découvrir la première division italienne, après avoir évolué en France et en Espagne au cours de sa carrière.

Son nouveau club traverse un début de saison compliqué. Avec une seule victoire en six rencontres, Scafati occupe la 14e place de LegaBasket. Battue lors de ses quatre premières sorties, la formation entraînée par Piero Bucchi avait ouvert son compteur face à Trento (87-81), le 24 octobre, avant de rechuter sur le parquet de la Virtus Rome (103-90), dimanche 1er novembre.

Mehdy Ngouama attendu pour relancer Scafati

L'arrivée de l'ancien joueur de l'ASVEL doit permettre à Scafati de renforcer sa ligne arrière. Le club italien mise notamment sur son expérience des championnats français et espagnol, mais aussi des Coupes d'Europe.

« Je suis content de l'arrivée de Ngouama, a déclaré son nouvel entraîneur Piero Bucchi dans le communiqué officiel du club. C'est un joueur qui apporte de l'énergie, de l'agressivité défensive et une expérience confirmée. Il possède les caractéristiques que nous recherchions et qui peuvent être importantes pour apporter de l'équilibre à l'équipe. Nous espérons qu'il pourra rapidement s'intégrer au groupe et mettre ses qualités ainsi que son éthique de travail à notre disposition ».

Déjà arrivé en Italie, le Francilien doit passer sa visite médicale avant de participer à son premier entraînement avec ses nouveaux coéquipiers. Scafati recevra Naples le dimanche 8 novembre pour la septième journée de championnat.

Après l'ASVEL et Grenade, une nouvelle expérience à l'étranger

La saison dernière, Mehdy Ngouama avait découvert l'EuroLeague sous les couleurs de l'ASVEL, où il avait été recruté comme pigiste médical. Il avait ensuite rejoint Grenade en janvier 2026, sans parvenir à éviter la relégation du club andalou. En Liga Endesa, il avait compilé 7,8 points, 2,3 rebonds et 1,6 passe décisive en 22 minutes de moyenne. Il avait notamment inscrit 23 points contre Malaga, sa meilleure performance offensive de la saison.

À l'intersaison, le meneur avait rejoint le Baskonia en qualité de partenaire d'entraînement, afin de compléter l'effectif du club basque pendant l'absence de plusieurs internationaux. Il avait déjà occupé un rôle similaire au Bayern Munich par le passé.

Vu notamment à Nanterre, au Portel, au BCM Gravelines-Dunkerque, au Paris Basketball, à Bourg-en-Bresse ou encore au Mans, Ngouama possède également deux titres remportés avec Paris en 2024 : la Leaders Cup et l'EuroCup. Il avait ensuite atteint la finale de l'EuroCup avec Gran Canaria en 2025.

« C'est la première fois que je joue en Serie A »

Pour sa première expérience dans le championnat italien, Mehdy Ngouama est très motivé :

« Je suis très enthousiaste à l'idée de vivre cette nouvelle expérience. C'est la première fois que je joue en Serie A, même si j'ai affronté plusieurs équipes italiennes en compétitions européennes, notamment la Virtus Bologne et Milan en EuroLeague la saison dernière. Je suis ici pour mettre mes qualités au service de l'équipe et découvrir un environnement nouveau pour moi, mais très intéressant. Je remercie le club et l'entraîneur pour cette opportunité, que j'espère leur rendre de la meilleure des manières », a-t-il confié dans le communiqué de Scafati.

Un secteur extérieur déjà bien fourni à Scafati

Mehdy Ngouama rejoint un effectif dans lequel plusieurs joueurs extérieurs occupent déjà des responsabilités importantes. A la mène, Charlie Moore est le meilleur marqueur de Scafati avec 17,2 points et 6,6 passes décisives de moyenne en cinq rencontres. Bruno Mascolo, présent lors des six premières journées, tourne à 11,5 points et 4,7 passes décisives, tandis que Garrett Nevels apporte 11,6 points par match.

PROFIL JOUEUR Charlie MOORE Poste(s): Meneur Taille: 185 cm Âge: 28 ans (03/02/1998) Nationalités: Stats 2026-2027 / Lega Basket Serie A PTS 17,2 #12 REB 2,6 #108 PD 6,2 #7

L'équipe s'appuie également sur Chimezie Offurum (1,97 m, 26 ans), auteur de 14,3 points et 4,2 rebonds de moyenne, et sur l'intérieur Ze'rik Onyema (2,06 m, 25 ans), qui compile 12 points et 6,2 rebonds.

Dans cet effectif, Ngouama devra donc trouver sa place au sein d'une rotation extérieure déjà fournie. Son agressivité défensive, sa capacité à évoluer sur les deux postes arrière et son expérience sont autant d'arguments avancés par son nouvel entraîneur Piero Bucchi, qui espère apporter davantage d'équilibre à une formation battue cinq fois en six journées.