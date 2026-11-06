Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN

Meilleur marqueur de NM1, Mathias M'Madi va monter d'un échelon chez un club ambitieux d'ÉLITE 2

NM1 - Mathias M'Madi, meilleur marqueur de troisième division avec 20,4 points de moyenne, quitte le Basket Club d'Orchies après l'activation d'une clause libératoire. L'arrière de 21 ans devrait rejoindre un club pourtant déjà complet sur les lignes arrières.
|
Résumé
Écouter
Meilleur marqueur de NM1, Mathias M'Madi va monter d'un échelon chez un club ambitieux d'ÉLITE 2
M'Madi a cartonné sous les couleurs orchésiennes
Crédit photo : BCO - Basket Club d'Orchies
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Grosse nouvelle sur la planète NM1 / ÉLITE 2. Mathias M'Madi, étincelant depuis le début de saison avec le Basket Club d'Orchies, a été libéré de son contrat. L'arrière franco-malgache, meilleur scoreur de la division, plie bagage. Une décision forte actée par la direction nordiste, contrainte de céder son prodige suite à l'activation d'une clause libératoire ciblée. 

Un talent convoité

« De retour sous les couleurs orchésiennes, Mathias M'Madi disposait d’une clause de sortie lui permettant de rejoindre un club d’Élite 2 si une opportunité se présentait » a communiqué ce vendredi soir le BCO, qui connaît de grandes difficultés sur le plan financier ces dernières semaines.

LIRE AUSSI

Une annonce qui a forcément fait réagir les fans orchésiens, à la fois déçus de le voir partir, mais aussi heureux pour le joueur, qui avait re-signé contre toute attente cet été, alors qu’un accord oral était établi avec Saint-Quentin s’ils descendaient en deuxième division selon Anthony Ottou.

Le jeune arrière de 21 ans (1,94 m) a explosé tous les compteurs cet automne. Il tournait à 20,4 points de moyenne sur ses 8 premiers matchs de la saison, au sommet du classement des scoreurs individuels de Nationale 1, devant Tyron Minfir (19,0, Charleville) et Marquise Moore (18,0, Challans).

Mathias M’Madi

Stats moyennes des 3 derniers matchs

MJMINPTSREBPDINCO
335:5425,33,7520

3 derniers matchs

DateMINPTSREBPDINCOMatchLigue
31/1033:37292700D 82-80 @ SCANM1
23/1036:04195520D 82-88 vs CHANM1
20/1038:00284340D 70-80 vs LOONM1

Mais son contrat contenait une porte de sortie secrète : une clause de départ autorisée en cas d'offre provenant d'un club de l'échelon supérieur, en Élite 2. Et celle-ci a été activée par un club bien précis : le Caen BC, selon les informations de Ouest-France.

Un renfort supplémentaire pour le CBC

C'est le club normand qui devrait rafler la mise. Ambitieux pensionnaire d'ÉLITE 2, le CBC déçoit pour l'instant. Les hommes de Jean-Baptiste Lecrosnier sont actuellement 13e au classement, après avoir enchaîné 4 revers consécutifs, et ce malgré la quatrième masse salariale de la division. Et celle-ci n’est pas prête de s’alléger, puisque M’Madi serait le… 14e joueur sous contrat avec le CBC.

Ces derniers se sont malgré tout positionnés avec force pour s'attacher les services de la gâchette, sur des lignes extérieures pourtant déjà doublées sur chaque poste. Reggie Johnson vient notamment d’être embauché comme pigiste de Lee Moore.

Mais l’occasion était trop belle d’enrôler le meilleur marqueur de NM1. Caen s'offre un profil ultra-offensif capable d'apporter encore plus de dynamisme dans une équipe qui n’est que la 15e meilleure attaque d’ÉLITE 2. Le but est de le faire débuter dès la semaine prochaine en Coupe de France, toujours selon Ouest-France.

Caen

Derniers résultats

DateMatch
16/10/2026Vichy 80 - 76 Caen
20/10/2026Caen 72 - 81 Quimper
23/10/2026Caen 74 - 79 Poitiers
30/10/2026Antibes 102 - 77 Caen

Cet article vous a plu ?

Faites-le lire à vos amis.

FacebookX

Suivez BeBasket

NM1
NM1
Suivre
Orchies
Orchies
Suivre
Caen
Caen
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre
📩 Soyez le premier informé des actus importantes.
Recevez la newsletter quotidienne, gratuitement.

En vous inscrivant, vous acceptez notre politique de protection des données personnelles

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit