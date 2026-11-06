Grosse nouvelle sur la planète NM1 / ÉLITE 2. Mathias M'Madi, étincelant depuis le début de saison avec le Basket Club d'Orchies, a été libéré de son contrat. L'arrière franco-malgache, meilleur scoreur de la division, plie bagage. Une décision forte actée par la direction nordiste, contrainte de céder son prodige suite à l'activation d'une clause libératoire ciblée.

Un talent convoité

« De retour sous les couleurs orchésiennes, Mathias M'Madi disposait d’une clause de sortie lui permettant de rejoindre un club d’Élite 2 si une opportunité se présentait » a communiqué ce vendredi soir le BCO, qui connaît de grandes difficultés sur le plan financier ces dernières semaines.

Une annonce qui a forcément fait réagir les fans orchésiens, à la fois déçus de le voir partir, mais aussi heureux pour le joueur, qui avait re-signé contre toute attente cet été, alors qu’un accord oral était établi avec Saint-Quentin s’ils descendaient en deuxième division selon Anthony Ottou.

Le jeune arrière de 21 ans (1,94 m) a explosé tous les compteurs cet automne. Il tournait à 20,4 points de moyenne sur ses 8 premiers matchs de la saison, au sommet du classement des scoreurs individuels de Nationale 1, devant Tyron Minfir (19,0, Charleville) et Marquise Moore (18,0, Challans).

Mathias M’Madi Stats moyennes des 3 derniers matchs Moyennes du joueur sur les derniers matchs MJ MIN PTS REB PD IN CO 3 35:54 25,3 3,7 5 2 0 3 derniers matchs Derniers matchs du joueur : date, adversaire et statistiques Date MIN PTS REB PD IN CO Match Ligue 31/10 33:37 29 2 7 0 0 D 82-80 @ SCA NM1 23/10 36:04 19 5 5 2 0 D 82-88 vs CHA NM1 20/10 38:00 28 4 3 4 0 D 70-80 vs LOO NM1

Mais son contrat contenait une porte de sortie secrète : une clause de départ autorisée en cas d'offre provenant d'un club de l'échelon supérieur, en Élite 2. Et celle-ci a été activée par un club bien précis : le Caen BC, selon les informations de Ouest-France.

Un renfort supplémentaire pour le CBC

C'est le club normand qui devrait rafler la mise. Ambitieux pensionnaire d'ÉLITE 2, le CBC déçoit pour l'instant. Les hommes de Jean-Baptiste Lecrosnier sont actuellement 13e au classement, après avoir enchaîné 4 revers consécutifs, et ce malgré la quatrième masse salariale de la division. Et celle-ci n’est pas prête de s’alléger, puisque M’Madi serait le… 14e joueur sous contrat avec le CBC.

Ces derniers se sont malgré tout positionnés avec force pour s'attacher les services de la gâchette, sur des lignes extérieures pourtant déjà doublées sur chaque poste. Reggie Johnson vient notamment d’être embauché comme pigiste de Lee Moore.

Mais l’occasion était trop belle d’enrôler le meilleur marqueur de NM1. Caen s'offre un profil ultra-offensif capable d'apporter encore plus de dynamisme dans une équipe qui n’est que la 15e meilleure attaque d’ÉLITE 2. Le but est de le faire débuter dès la semaine prochaine en Coupe de France, toujours selon Ouest-France.