L'aventure lituanienne d'Ivan Février s’arrête prématurément. Arrivé à l'intersaison à Lietkabelis Panevėžys, après une expérience en Italie du côté de Cantù, l'intérieur français ne terminera pas la saison sous les couleurs du pensionnaire d’EuroCup. Les deux parties ont officialisé leur séparation d'un commun accord, samedi 7 novembre.

Deux mois d’indisponibilité pour une blessure au pied

Le 27 octobre dernier, Ivan Février s'était blessé au pied après une mauvaise réception sur un tir lors de la rencontre d'EuroCup face à ratiopharm Ulm (défaite 68-86). Incapable de revenir sur le parquet, il avait dû quitter le terrain avec l'aide de ses coéquipiers. Le club avait ensuite annoncé son absence pour environ deux mois et recruté Bandja Sy sur son poste.

Avant cette blessure, l’ancien joueur du Portel réalisait un début de saison prometteur. Il était le meilleur marqueur et le joueur le plus performant de Lietkabelis en EuroCup, avec 15,3 points et 5,0 rebonds de moyenne pour 13,8 d'évaluation sur ses quatre premiers matchs.

Ivan Février Poste : Ailier fort

Taille : 204 cm

Âge : 27 ans

Nationalité : France

Club : Lietkabelis Panevezys Stats 2026-2027 / EuroCup Statistiques du joueur pour la saison PTS 13,2 #51 REB 4,6 #70 PD 0,4 #337

En championnat lituanien, le Français tournait aussi à 10,4 points à 55,6 % à 3-points et 3,2 rebonds pour 10 d’évaluation en 25 minutes par match.

Ivan Février (Cantù) - Ivan Février (Lietkabelis Panevezys) · Lega Basket Serie A 2025-2026 Comparaison statistique entre deux joueurs Ivan Février Ivan Février MJ 9 5 PTS 10,6 13,2 REB 4,4 4,6 PD 2,8 0,4 IN 0,6 0,4 CO 0,1 0

« Une bonne occasion de me montrer en EuroCup »

En rejoignant Panevėžys l'été dernier, Ivan Février avait fait le choix de retrouver l'EuroCup, après avoir déjà disputé la compétition brièvement avec les Levallois Metropolitans et surtout avec Nanterre en 2020-2021. Une opportunité qu'il attendait particulièrement, comme il l'expliquait dans un entretien accordé sur le site officiel de la compétition.

« C'était une bonne occasion de me montrer en EuroCup. J'attendais cette opportunité, c’est pour cela que j'ai décidé de venir ici, aussi parce que j’ai eu un bon contact avec le coach (Nenad Canak). Sylvain Francisco et Axel Toupane sont des amis et m'ont dit du bien du championnat lituanien et, pour l'instant, tout se passe très bien. C'est un championnat très sportif et une excellente expérience », racontait l’intéressé fin octobre.

Le natif de Lille s'était rapidement installé comme l'une des principales armes offensives de son équipe, avec 17 points et 9 rebonds pour son retour à la compétition européenne contre Bosna Sarajevo, le 30 septembre, ou ses 17 points et 8 rebonds face au Balkan Botevgrad. Cette dernière performance avait accompagné le meilleur départ européen de l'histoire du club, alors crédité de trois victoires en quatre journées.

Il reste à savoir où Ivan Février remettra pied à terre à son retour de blessure.