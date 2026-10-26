Mickaël Hay après la victoire de Pau contre Limoges : « On a eu un peu la peur de gagner »

L'Élan béarnais s'est offert le 115e clasico de l'histoire face au Limoges CSP (85-81), dimanche soir, devant 7 355 spectateurs au Palais des Sports de Pau. Une victoire précieuse pour le promu, qui équilibre presque son bilan après cinq journées de Betclic ELITE (2 victoires, 3 défaites). Mais alors que les Béarnais avaient pris jusqu'à 19 points d'avance, ils ont bien failli laisser échapper un match qu'ils avaient largement dominé.

Après la rencontre, Mickaël Hay a reconnu les difficultés de son équipe dans les dernières minutes. Sans pour autant bouder son plaisir de remporter ce clasico, une semaine après le succès face à Saint-Quentin (102-89).

« On a manqué un peu de maîtrise sur la fin »

« On s'est fait peur, ça, c'est sûr. Mais je préfère retenir le positif ce (dimanche) soir. Sur nos 17 premières minutes de la première mi-temps, on a été vraiment très concentrés. Les premières minutes du troisième quart-temps, ça allait à peu près. Et après, on a flanché physiquement, ils sont montés en agressivité et on a manqué un peu de maîtrise sur la fin. Mais l'essentiel est là. Quelquefois, la victoire suffit à notre bonheur. »

L'entraîneur palois a notamment regretté les relâchements défensifs qui ont permis au CSP de rester en vie malgré un premier écart conséquent. Les visiteurs ont inscrit 13 points sur les trois dernières minutes du deuxième quart-temps pour rentrer aux vestiaires avec seulement 13 longueurs de retard (52-39).

« On se relâche sur les trois dernières minutes et on encaisse 13 points. On est tous humains, mais on fait de grosses erreurs défensives. On sait que cette équipe-là, dès que tu relâches la pression, elle peut mettre dedans. En plus, en deuxième mi-temps, eux mettent des tirs à 3-points, nous pas. On n'en met qu'un seul, alors qu'on a de bonnes positions. On n'a pas su tuer le match à un moment donné, mais ça fait une belle bataille. Il a fallu aller la chercher et tout le monde a participé à cette belle victoire. »

Mickaël Hay voulait éviter que ses joueurs surjouent ce clasico

Pour Mickaël Hay, la préparation de cette rencontre particulière avait aussi nécessité de trouver le bon dosage émotionnel. Si Pau retrouvait son grand rival après son retour dans l'élite, peu de joueurs de l'effectif actuel avaient déjà connu l'atmosphère de cette affiche.

« La difficulté que j'avais sur ce match-là, c'était de ne pas vouloir surjouer. On savait qu'on était attendus dans le combat, par rapport au clasico, mais il fallait garder le contrôle de ce qu'on faisait. Parmi mes joueurs, il n'y avait que Gregor [Hrovat] qui avait vécu un vrai clasico. Il fallait faire monter la sauce, mais pas trop non plus. Je trouve que les garçons ont été plutôt bien, même si, sur la fin, je pense qu'on a eu un peu la peur de gagner. »

Une peur de gagner qui s'est matérialisée lorsque Limoges est revenu à seulement deux points (81-79) dans les dernières secondes. Pau a néanmoins trouvé les ressources nécessaires pour conserver son avantage, notamment grâce aux deux lancers francs inscrits par son intérieur Josh.

« Ce sont des victoires importantes parce que ça soude le groupe. À un moment donné, il a fallu aller la chercher alors qu'on ne maîtrisait pas toujours ce qu'on faisait. Il a fallu aller au combat, chercher de gros rebonds. Josh (Mballa) met ses deux lancers francs, il fallait les mettre à ce moment-là. Il y a plein de choses à revoir en termes de basket, mais c'est un clasico. On sait que ça se joue jusqu'au bout et c'était important de le prendre. »

Après Limoges, Le Mans et l'ASVEL au programme

Avec deux victoires consécutives à domicile, Pau retrouve de la confiance avant un calendrier autrement plus compliqué. Les Béarnais vont enchaîner deux déplacements au Mans puis à l'ASVEL, avec également un rendez-vous en Coupe de France à Antibes.

Mickaël Hay ne compte pas modifier sa méthode de travail après ces deux succès.

« J'ai un groupe qui travaille bien, qui travaille beaucoup, qui aime travailler. C'est important que les victoires amènent de la confiance, de l'énergie pour réinvestir ça au quotidien. La semaine d'entraînement ne va pas changer parce qu'on a gagné un ou deux matchs. Notre objectif quotidien, c'est de bosser, de progresser. Évidemment qu'on fera voir aux individus et au groupe certaines choses, parce qu'on joue quand même 40 minutes, mais ça donne de l'envie de continuer. »

Dans le vestiaire palois, la soirée s'est terminée entre euphorie et soulagement. Le retour limougeaud avait laissé planer le doute jusqu'aux ultimes possessions, donnant encore davantage de valeur à cette victoire collective.

« Il y avait de l'euphorie et puis du soulagement quand même, parce que tu peux le perdre à la fin. Ça permet de resserrer les liens entre les mecs. Tu peux travailler bien, bien t'entendre avec tout le monde, mais c'est sur le terrain qu'à un moment donné les choses peuvent prendre de l'ampleur. Il faut rester très humble. Mais aujourd'hui, c'est une bonne chose de faite. »

Pour le promu béarnais, ce deuxième succès de rang confirme les progrès réalisés depuis le début de saison. Sans masquer les difficultés encore présentes, il offre surtout à Mickaël Hay et à son groupe un peu de sérénité avant de se mesurer à deux formations ambitieuses du championnat.

Au Palais des Sports de Pau,