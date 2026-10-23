Le basket français s'apprête à retrouver l’un de ses rendez-vous les plus emblématiques. Ce dimanche, à 19 heures, l’Élan Béarnais et le Limoges CSP se retrouveront en Betclic ÉLITE pour le 115e Clasico de leur histoire. Diffusée en clair sur La Chaîne L’Équipe, cette affiche entre deux institutions du basket français promet une soirée particulière au Palais des Sports, où plus de 6 500 spectateurs sont attendus.

Réunis ce vendredi en visio-conférence, le coach de l’Elan Béarnais Mickaël Hay et son joueur Thomas Cornély n’ont pas minimisé l’importance de cette rivalité, sans perdre de vue les objectifs sportifs liés au bilan comptable d’une victoire et trois défaites pour les deux équipes après quatre journées de championnat.

« Soit on écoutait les retransmissions à la radio, soit on regardait sur Antenne 2 à l’époque »

Un Clasico, c’est avant tout une rivalité historique. « On est tous très excités de disputer ce match-là, qu’il soit en plus diffusé à une bonne heure », s’enthousiasme en préambule le meneur de jeu palois.

Certes, mais est-ce un rite initiatique obligatoire pour vraiment se sentir Béarnais ? « Non, pas forcément, mais c’est la cerise sur le gâteau », répond Thomas Cornély. « Avoir vécu la montée avec ce club l’an dernier, faire le Clasico cette année, c’est cool. Ce ne sont pas les mêmes enjeux, mais on sent ce qui se passe en dehors sur les réseaux, les gens qui en parlent. C’est différent d’un match classique de championnat, il y a vraiment un petit truc en plus. »

Son coach a lui connu les classiques depuis l’enfance. Surtout, Mickaël Hay en a disputé… avec le maillot de Limoges, au début des années 2000.

« Je suis un peu plus vieux que mes joueurs (52 ans, NDLR), je connais les Clasicos depuis les années 80-90. Il y a toujours une vraie effervescence. J’en ai connu avec des enjeux très importants, pour le titre, et des événements musclés, on va dire (sourire). Je me souviens notamment de Clarence Kea… Soit on écoutait les retransmissions à la radio, soit on regardait sur Antenne 2 à l’époque. Il y a eu quelques séquences, quelques bagarres, d’autres rencontres qui se sont jouées sur des lancers-francs.. Et puis j’en ai vécus deux lorsque j’étais joueur avec Limoges. Ce sont des moments dont tu te souviens toute ta carrière. »

« Ça dépasse le cadre des deux villes, sinon on ne serait pas un dimanche soir sur une chaîne nationale alors qu’aucun des deux clubs ne joue pour le titre de champion de France en fin de saison »

Relancé par un confrère sur les autres rivalités du basket français, dont Paris - ASVEL, le technicien palois a précisé sa pensée.

« Pour moi, oui, il y a une rivalité plus forte parce qu’il y a une histoire. Aujourd’hui, Paris n’a pas d’histoire, entre guillemets, c’est un club qui n’a que 7-8 ans d’existence (NDLR, créé en 2018). C'est une rivalité qui va se construire dans les années à venir, sûrement, mais là on parle quand même d’une rivalité de 40 ans, qui a démarré dans la fin des années 70, qui a connu son apogée dans les années 80-90. Ça dépasse le cadre des deux villes et du basket en général, sinon on ne serait pas un dimanche soir sur une chaîne nationale (La Chaîne L'Équipe), alors qu'aucun des deux clubs ne joue pour le titre de champion de France en fin de saison. »

Quatre ans après leur dernière confrontation dans l’élite, les deux rivaux se retrouvent dans des dynamiques différentes, mais avec une même nécessité : confirmer leurs progrès pour lancer véritablement leur saison.

Pour Pau, l’objectif est avant tout de poursuivre sur la lancée de son succès contre Saint-Quentin, le premier en quatre rencontres de Betclic ELITE après ses revers à Nanterre, contre Dijon et à Cholet.

« Il y a un double enjeu, celui de respecter l’histoire, notamment autour des valeurs, et celui de gagner. Les deux équipes sont à 1 victoire et 3 défaites, donc c’est un classique d’une importance assez… aiguë », répète Mickaël Hay.

Gregor Hrovat, le chaînon manquant ? « Tu lui montres une fois le système et c’est déjà dans le cerveau »

C'est vrai, il aura fallu attendre le 17 octobre pour voir l’Élan Béarnais décrocher sa première victoire de la saison en championnat. Un succès offensif, avec plus de 100 points inscrits, qui a notamment été marqué par le retour en fanfare de Gregor Hrovat, quatre ans après son premier passage au club, auteur de 17 points à 4/10 aux tirs (et 7/8 aux lancers-francs), 5 rebonds, 9 passes décisives, 4 interceptions et... 0 ballon perdu pour 28 d'évaluation en 32 minutes !

L’international slovène apporte son expérience, sa lecture du jeu et sa capacité à gérer les possessions dans les moments chauds. Son influence s’est rapidement fait ressentir depuis son retour en Béarn, dans une équipe qui avait besoin de davantage de maîtrise pour franchir un cap.

« Gregor s’est très vite fondu dans le collectif », reprend Thomas Cornély. « Il connaît bien le championnat, il est très facile au quotidien sur le terrain. Il connaît déjà les systèmes, tu lui montres une fois et c’est déjà dans le cerveau. C’est quelqu’un qui fait beaucoup de choses sur le terrain, autant pour le collectif et qu’en prenant ses responsabilités. C’est une pièce importante pour notre jeu. »

« On a peut-être commencé bas mais le groupe progresse à chaque sortie »

Reste désormais à confirmer. Car si l’attaque a montré des signes encourageants contre Saint-Quentin, la formation béarnaise doit encore retrouver toute la solidité défensive attendue par son entraîneur. Face à un adversaire limougeaud avec plusieurs menaces extérieures, l’intensité et la discipline collective seront essentielles.

« L’arrivée de Gregor s’ajoute à notre progression depuis le début de saison. On a peut-être commencé bas, c’est peut-être ça aussi, mais le groupe progresse à chaque sortie, notamment sur les 15 derniers jours depuis le match de Cholet. Gregor amène un atout supplémentaire. C’est un facilitateur de jeu. Il connaît déjà le club, c'est une plus-value importante. Ça ne change rien à l’objectif de départ qui est avant tout d’assurer le maintien », rappelle Mickaël Hay.

Dans ce 115e Clasico, la motivation ne devrait pas manquer.

La bataille du rebond au cœur du Clasico

L’un des principaux duels de cette rencontre pourrait se jouer sous les paniers. Après quatre journées, l’Élan Béarnais affiche 39,5 rebonds de moyenne, contre seulement 33 pour Limoges. Un écart significatif qui pourrait offrir aux Palois des possessions supplémentaires et leur permettre d’imposer leur impact physique. Même si l’équipe d’Arnaud Tessier pourra compter sur le retour de Jean-Fabrice Dossou, important dans ce secteur.