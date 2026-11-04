Mike Brown « excité par les difficultés » des Knicks

Sacrés champions NBA la saison dernière, les Knicks connaissent un début d'exercice plus difficile que prévu. Après sept matchs, New York affiche un bilan négatif (3V-4D) et peine notamment face aux meilleures équipes de la Conférence Est avec des défaites contre les Sixers, et les Celtics.

back at the garden on monday pic.twitter.com/UT0RYcdRSs — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) 31 octobre 2026

Mike Brown veut ramener les Knicks sur terre

Preuve que l'effectif n'y est pas, le leader de la franchise, Jalen Brunson détient actuellement sa plus faible moyenne de points depuis son arrivée à Big Apple en 2022. Pourtant, Mike Brown refuse de s'inquiéter et voit dans ces difficultés une occasion de remettre son équipe sur les bons rails.

Après un titre historique, remporté pour la première fois depuis 1973, les célébrations ont été nombreuses à New York. Pour l'entraîneur, ce retour à la réalité pourrait finalement être bénéfique. « Tout peut s'améliorer… Je ne suis ni énervé ni contrarié par ce début de saison ».

Jalen Brunson Poste : Meneur

Taille : 188 cm

Âge : 30 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : New York Knicks Stats 2026-2027 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 24,6 #13 REB 2,7 #252 PD 5,3 #39

« Je suis un peu excité par ces difficultés », Mike Brown

« Il y a une part de moi… Je suis même un peu excité par ces difficultés. Je veux voir si on peut trouver la solution. » Le technicien estime notamment que le climat festif autour des Knicks a pu éloigner les joueurs des exigences de la compétition.

« Quand on traverse une intersaison comme celle que nous avons vécue, où tout le monde vous célèbre comme l'a fait cette belle ville et les fans des Knicks de New York, on a besoin d'être secoué et ramené sur terre immédiatement au début de la saison, car cela permet de garder les pieds sur terre », a expliqué l'ancien coach des Kings.

"I'm a little excited that we're struggling. I want to see if we can right now figure it out."



Mike Brown takes stock of the Knicks after 7 games: pic.twitter.com/xKdP3Vb1KD — SNY Knicks (@sny_knicks) 3 novembre 2026

Des difficultés nécessaires pour progresser ?

D'après lui, les premiers résultats permettent surtout d'identifier les problèmes que New York doit corriger. « En ce moment, comme nous ne jouons pas notre meilleur basket. Nous pourrions gagner des matchs actuellement, mais ce ne serait qu'une illusion ».

L'entraîneur considère donc ce début de saison comme une étape de travail plutôt que comme un motif d'inquiétude. Mais les vainqueurs de la NBA Cup 2025 devront rapidement traduire cette prise de conscience en résultats. Après leur titre, l'objectif reste de retrouver une dynamique positive et d'éviter que les difficultés actuelles ne s'installent durablement.

Big Apple pourrait d'ailleurs profiter de ses prochains matchs pour se relancer puisque les coéquipiers de Karl-Anthony Towns joueront notamment contre des franchises en grande difficulté (Bulls, Bucks, Pacers) d'ici au 14 novembre.