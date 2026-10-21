Milan Barbitch tout proche de s'engager dans son troisième club consécutif à l'étranger

"Mon chemin est un peu plus long et plus original que certains", nous soufflait-il la saison dernière... Aperçu au cours de la présaison avec Andorre, sans toutefois convaincre le coach Žan Tabak de lui faire confiance au cours de la saison, Milan Barbitch (25 ans) a été contraint de remettre à plus tard ses rêves espagnols.

PROFIL JOUEUR Milan BARBITCH Poste(s): Meneur / Arrière Taille: 196 cm Âge: 25 ans (12/10/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / Orlen Basket Liga PTS 11,9 #55 REB 3,9 #69 PD 5,3 #13

Pour l'instant, ce n'est donc pas la découverte de la Liga Endesa qui se profile à lui, mais plutôt de la Lega.

Pigiste d'une ancienne star du CSP à Vérone ?

Comme l'a d'abord annoncé le média L'Arena Sport, le Parisien est en passe de devenir le pigiste médical de l'ex-limougeaud C.J. Massinburg à Vérone, promu en première division et auteur d'un début de saison surprenant (3v-1d), même si le club vénétien a fait venir plusieurs gros CV cet été (Mike Tobey, Andrew Andrews).

Selon nos informations, aucun contrat n'a encore été toutefois officiellement signé entre les deux parties, qui restent en discussion, notamment autour de la durée de l'engagement. Ce sera deux mois au minimum, peut-être plus. Un dénouement est espéré dans les prochaines heures.

L'Italie, après la Grèce et la Pologne

All-Star de Betclic ÉLITE en 2023, passé par Blois, Fos-Provence et Nanterre après son long cycle au Paris Basketball, Milan Barbitch est parti à l'étranger la saison dernière, entre la Grèce et la Pologne, avec l'objectif affirmé de s'engager un jour en Espagne.

Il s'en est donc rapproché cet été, avec son mois passé en principauté andorrane, mais son chemin a pour l'instant été semé d'embûches, surtout en ESAKE la saison dernière.

Parti à l'aventure à Rhodes, il n'a pas eu le rendement escompté (5 points à 30% et 4,2 passes décisives en 6 matchs), à cause notamment d'une succession de blessures (genou - quadriceps).

"Pas mal de frustrations"

« Je n’ai jamais eu de continuité, il y a eu pas mal de frustrations », regrettait-il à notre au micro en mars dernier, avant de nuancer. « De l’extérieur, on pourrait penser que mon passage en Grèce a été un échec, mais pas du tout. Sur le terrain et en dehors, ça a été une très bonne expérience."

Freiné à Rhodes, il s'est toutefois libéré au printemps avec le club polonais de Gdynia, qu'il a emmené jusqu'en demi-finale du championnat avec de belles performances (11,9 points à 36%, 3,9 rebonds et 5,3 passes décisives).

Milan Barbitch (Kolossos H Hotels) - Milan Barbitch (Arka Gdynia) · Esake 2025-2026 Comparaison statistique entre deux joueurs Milan Barbitch Milan Barbitch MJ 6 18 PTS 5 11,9 REB 2,3 3,9 PD 4,2 5,3 IN 0,7 1,4 CO 0,2 0,3

Le passage de la Pologne à l'Italie, même pour seulement deux mois, ressemble cependant à une promotion. Charge à lui de bien l'exploiter, en espérant rester en bonne santé cette fois...