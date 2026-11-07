Huit défaites consécutives en EuroLeague auront finalement eu raison de Giuseppe Poeta. Battu une nouvelle fois jeudi, cette fois par Valence, l’Olimpia Milan a officialisé la fin de sa collaboration avec son entraîneur ce vendredi 6 novembre.

Le bilan européen du club lombard est particulièrement inquiétant, avec une seule victoire pour neuf défaites après dix journées. Et celui en championnat italien (4-2) n’est pas davantage à la hauteur des attentes, ce qui a donc poussé la direction du club à prendre une décision forte.

COMUNICATO OLIMPIA

L’Olimpia ha sollevato Coach Poeta dall’incarico di capo allenatore https://t.co/O5pOWqaJv6 — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) 6 novembre 2026

« L’Olimpia et ses propriétaires souhaitent remercier Peppe pour son engagement, son dévouement et son enthousiasme tout au long de son parcours, d’abord comme entraîneur adjoint puis comme coach principal », poste où le successeur d’Ettore Messina a remporté un championnat, une Coupe d’Italie et une Supercoupe en seulement sept mois.

En attendant la nomination de son successeur, Marco Ramondino assurera l’intérim et dirigera l’équipe ce dimanche contre Trente.

Luca Banchi, un ancien de la SIG Strasbourg pour relancer Milan ?

Pour le remplacer, l’Olimpia Milan a décidé de donner les rênes à Luca Banchi selon plusieurs médias italiens, dont La Gazzetta dello Sport et l’ANSA. Le sélectionneur italien devrait s’engager dans les prochaines heures pour deux saisons avec le club lombard. L'officialisation devrait survenir en début de semaine prochaine.

Le technicien de 61 ans connaît parfaitement la maison milanaise. Il avait déjà dirigé l’Olimpia entre 2013 et 2015, avec un premier exercice particulièrement réussi. Il avait notamment ramené le Scudetto à Milan en 2014, après 18 années d'attente, tout en conduisant son équipe jusqu'aux quarts de finale de l'EuroLeague.

Son parcours l'a également conduit en France, où il avait pris les commandes de la SIG Strasbourg en novembre 2022. Arrivé pour remplacer Lassi Tuovi, il avait réussi à redresser une équipe alors en difficulté jusqu’aux playoffs de Betclic ÉLITE, avant de prendre les commandes de la Virtus Bologne puis de l’Anadolu Efes.

Le double emploi avec l'Italie à régler

Reste désormais à régler la question de son double emploi. Actuellement sélectionneur de l'Italie, Luca Banchi devrait conserver ses fonctions à la tête de la Nazionale tout en retrouvant un banc en club. Son contrat avec la Fédération italienne (FIP) prévoit en effet la possibilité de passer à un engagement à temps partiel après une première année d'exclusivité.

Un arrangement qui permettrait au technicien de mener les deux missions de front, avec notamment les prochaines fenêtres internationales de qualification pour la Coupe du monde 2027 à gérer. Selon la presse transalpine, le président de la FIP, Gianni Petrucci, serait ouvert à cette possibilité.

Pour Milan, l'objectif est désormais de stopper rapidement l'hémorragie en EuroLeague.