« Mills et Crowder n’ont pas peur de nous mais… » : Pau n’a rien à perdre face à l’ASVEL

Après avoir poussé Le Mans dans ses retranchements (106-97, après prolongation), puis décroché sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe de France à Antibes (87-93), l’Elan Béarnais enchaîne avec un troisième déplacement sur le parquet de l’ASVEL, ce samedi à 20h30.

Pas question pour autant pour Mickaël Hay de chercher des circonstances atténuantes. « À un moment donné, quand on veut faire du sport de haut niveau, si on ne veut pas jouer trois fois par semaine, il faut changer de métier. Il n’y a pas d’excuses, c’est très bien de jouer souvent », assume l’entraîneur béarnais dans les colonnes de La République des Pyrénées.

« Il y a toujours un chemin »

Face à une formation villeurbannaise qui évolue dans une autre dimension financière et sportive, l’Élan ne compte pas se présenter en victime expiatoire. L’ASVEL, qui sort d’une défaite contre le Bayern Munich en EuroLeague, n’a perdu qu’une seule fois en Betclic ÉLITE cette saison, dimanche dernier à Saint-Quentin. Mais sa débauche d'énergie sur deux tableaux pourrait offrir une fenêtre aux Palois.

« Je pense bien que l’ASVEL n’a pas peur de nous, que Patty Mills et Jae Crowder n’ont pas peur de nous. Ils sont plus sur l’EuroLeague actuellement, mais justement, on a peut-être quelque chose à faire », reprend le coach palois dans Sud-Ouest. « J’espère que les joueurs vont vouloir montrer leurs qualités, non pas en jouant les héros, car le jeu individuel montre vite ses limites, mais ensemble et dans l’intensité. Il y a toujours un chemin et il faut croire en nous. »

Avec Thomas Cornely ?

S’ils corrigent leurs lacunes défensives, notamment à l’extérieur, les Palois pourraient avoir une véritable carte à jouer, notamment dans d’autres secteurs comme le rebond où les Villeurbannais sont en difficulté depuis le début de la saison, contrairement aux Béarnais (39,5 en moyenne, 3e dans ce secteur en Betclic ELITE).

Pour ce déplacement, Pau devrait pouvoir compter sur un effectif au complet. Touché à la cheville mardi contre Antibes, Thomas Cornely devrait tenir sa place.

Edwin Jackson retrouve le club de sa ville natale

En attendant le retour de Mathis Dossou-Yovo, qui a fêté ses 26 ans le 6 novembre, l'ASVEL se reposera notamment sur ses joueurs français, comme à tous les matchs de Betclic ELITE.

Cette rencontre aura notamment une saveur spéciale pour Edwin Jackson. Né à Pau le 18 septembre 1989, lorsque son père Skeeter portait les couleurs béarnaises, l'arrière villeurbannais retrouvera un club avec lequel il entretient un lien particulier.

« Je suis resté deux ans là-bas, je n’y ai pas de souvenir. Mais Pau reste spécial parce que j’y ai connu beaucoup de choses avec l’équipe de France », partage-t-il au Progrès. Le vétéran de l'ASVEL se méfie également de la formation béarnaise, qui les avait battu, dans un tout autre contexte de présaison, le 4 septembre en amical à Roanne (83-73). « On a vu que leur fighting spirit ne change pas. Il faudra beaucoup se méfier d'eux. »

Réponse sur le parquet de l’Astroballe, samedi soir. Entre-deux à 20h30.

