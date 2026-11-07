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Mitchell Saxen de retour, et Nanterre prolonge son invincibilité à domicile face à Chalon !

Betclic ELITE - Pour le retour de son intérieur titulaire, Nanterre s'est imposé à Maurice-Thorez face à l'Elan Chalon. Une victoire à la faveur d'une bonne première mi-temps, et d'une seconde en résistance, pour les hommes de Julien Mahé, toujours invaincus à domicile.
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Mitchell Saxen de retour, et Nanterre prolonge son invincibilité à domicile face à Chalon !
Mitchell Saxen a soigné son retour dans la raquette de Nanterre face à Chalon
Crédit photo : Rémy Alejandro Herrera - @alejand.raw
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Nanterre a fait coup double ce samedi 7 novembre à Maurice-Thorez ! Tombeurs d'un redoutable Elan Chalon, les Franciliens ont conservé leur invincibilité à domicile tout en accueillant un retour à bras ouverts.

Absent depuis plusieurs semaines, ce qui a causé quelques maux de tête au staff de Julien Mahé, l'intérieur américain Mitchell Saxen a repris place dans le cœur du système de la JSF. Pour une probante copie de retour, face au défi physique des Chalonnais.

Nanterre 93 - 81 Chalon · Betclic ELITE 2026-2027 · 07/11/2026

Leaders

NanterreChalon
PTSXavier Castañeda 17Grant Golden 17
REBMitchell Saxen 14Mathéo Leray 6
PDXavier Castañeda 8Mathéo Leray 12

Statistiques d'équipe

NanterreChalon
TIRS46,3 %48,4 %
3PTS10/285/21
LF21/2516/23
REB3934
RO129

Xavier Castaneda régale encore, Mitchell Saxen soulage Nanterre

Dans la continuité de leurs autres réceptions victorieuses, les Nanterriens ont rapidement imposé leur rythme au Palais des Sports Maurice-Thorez. Incisifs, adroits, les Franciliens ont collé un lourd 32-19 dans le deuxième quart-temps. L'avance était confortable à la pause (54-35), face à des Chalonnais pris de court.

Xavier Castañeda (Nanterre) - Mathéo Leray (Chalon)

Xavier CastañedaMathéo Leray
PTS178
REB26
PD812
IN11
CO00

Mais au retour des vestiaires, l'Élan Chalon a montré un visage plus conquérant, derrière Grant Golden (17 points, 5 rebonds) et la création de Mathéo Leray (8 points et 12 passes décisives). S'ils concèdent la seconde période (39-46), les Nanterriens n'ont jamais paniqué. Le matelas bâti lors du premier acte a permis de contenir le retour bourguignon, et s'assurer un succès.

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Après la satisfaction habituelle Xavier Castañeda (17 points et 8 passes décisives pour 19 d'évaluation, les regards étaient aussi tournés vers Mitchell Saxen. Éloigné des parquets depuis plusieurs semaines en raison de problèmes au dos, le pivot américain a réintégré la rotation au meilleur des moments.

14 rebonds pour un retour réussi

Alors que J'Wan Roberts est sur le flanc pour plusieurs semaines, Saxen a offert une prestation de patron. Il signe 6 points, 2 passes et 1 interception, mais surtout 14 rebonds dont 7 offensifs ! Sa densité physique a fait grand bien à la JSF, dans un secteur qui manquait de relier lors des dernières sorties de BCL.

Mitchell Saxen (Nanterre) - Grant Golden (Chalon)

Mitchell SaxenGrant Golden
PTS617
REB145
PD21
IN10
CO01

Nanterre enregistre là un cinquième succès en autant de réceptions en Betclic ELITE et double son visiteur du soir au classement ! Un bol d'air faire et de confiance avant de basculer de nouveau sur la scène européenne.

Les Franciliens s'envoleront la semaine prochaine vers la Lituanie pour défier le Rytas Vilnius, pour le compte de la 4e journée de Basketball Champions League. Avec un patron des raquettes de retour !

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Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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