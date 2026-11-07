Nanterre a fait coup double ce samedi 7 novembre à Maurice-Thorez ! Tombeurs d'un redoutable Elan Chalon, les Franciliens ont conservé leur invincibilité à domicile tout en accueillant un retour à bras ouverts.

Absent depuis plusieurs semaines, ce qui a causé quelques maux de tête au staff de Julien Mahé, l'intérieur américain Mitchell Saxen a repris place dans le cœur du système de la JSF. Pour une probante copie de retour, face au défi physique des Chalonnais.

Xavier Castaneda régale encore, Mitchell Saxen soulage Nanterre

Dans la continuité de leurs autres réceptions victorieuses, les Nanterriens ont rapidement imposé leur rythme au Palais des Sports Maurice-Thorez. Incisifs, adroits, les Franciliens ont collé un lourd 32-19 dans le deuxième quart-temps. L'avance était confortable à la pause (54-35), face à des Chalonnais pris de court.

Xavier Castañeda (Nanterre) - Mathéo Leray (Chalon) Comparaison statistique entre deux joueurs Xavier Castañeda Mathéo Leray PTS 17 8 REB 2 6 PD 8 12 IN 1 1 CO 0 0

Mais au retour des vestiaires, l'Élan Chalon a montré un visage plus conquérant, derrière Grant Golden (17 points, 5 rebonds) et la création de Mathéo Leray (8 points et 12 passes décisives). S'ils concèdent la seconde période (39-46), les Nanterriens n'ont jamais paniqué. Le matelas bâti lors du premier acte a permis de contenir le retour bourguignon, et s'assurer un succès.

Après la satisfaction habituelle Xavier Castañeda (17 points et 8 passes décisives pour 19 d'évaluation, les regards étaient aussi tournés vers Mitchell Saxen. Éloigné des parquets depuis plusieurs semaines en raison de problèmes au dos, le pivot américain a réintégré la rotation au meilleur des moments.

14 rebonds pour un retour réussi

Alors que J'Wan Roberts est sur le flanc pour plusieurs semaines, Saxen a offert une prestation de patron. Il signe 6 points, 2 passes et 1 interception, mais surtout 14 rebonds dont 7 offensifs ! Sa densité physique a fait grand bien à la JSF, dans un secteur qui manquait de relier lors des dernières sorties de BCL.

Mitchell Saxen (Nanterre) - Grant Golden (Chalon) Comparaison statistique entre deux joueurs Mitchell Saxen Grant Golden PTS 6 17 REB 14 5 PD 2 1 IN 1 0 CO 0 1

Nanterre enregistre là un cinquième succès en autant de réceptions en Betclic ELITE et double son visiteur du soir au classement ! Un bol d'air faire et de confiance avant de basculer de nouveau sur la scène européenne.

Les Franciliens s'envoleront la semaine prochaine vers la Lituanie pour défier le Rytas Vilnius, pour le compte de la 4e journée de Basketball Champions League. Avec un patron des raquettes de retour !