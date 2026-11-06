Deux matchs, deux victoires à l'extérieur et déjà 38 points inscrits. Mohamed Diakité réalise des débuts remarqués en NCAA avec East Texas A&M. Après avoir contribué à la victoire surprise de son équipe à Oklahoma avec 15 points et 7 rebonds, le Poitevin a encore élevé son niveau jeudi 5 novembre. Cette fois, il a terminé meilleur marqueur de la rencontre contre Rice avec 23 points, tout en jouant un rôle majeur dans la victoire des Lions (72-71).

La soirée a également été productive pour plusieurs autres Français. Petar Majstorovic et Paul Djobet ont chacun inscrit 21 points dans de larges succès, tandis que François Wibaut a confirmé ses bons débuts avec Penn State.

Mohamed Diakité confirme avec 23 points et 3 contres

Pour sa deuxième rencontre universitaire, Mohamed Diakité a compilé 23 points à 9/17 aux tirs, dont 3/7 à 3-points, 6 rebonds, 3 passes décisives et 3 contres en 34 minutes. Une nouvelle prestation complète pour l'ailier français, qui confirme son potentiel offensif tout en apportant une réelle présence défensive.

East Texas A&M a pourtant été mené de 11 points en première période (19-30), avant de reprendre l'avantage grâce à une série de 13-0. Les Lions ont rejoint les vestiaires avec cinq longueurs d'avance (37-32), puis résisté au retour de Rice après la pause. Dans une rencontre marquée par cinq changements de leader et six égalités, les visiteurs ont finalement conservé un petit point d'avance.

Les Lions ont notamment dominé le rebond (54-41) et distribué 20 passes décisives, contre 13 pour leurs adversaires. Bo Aldridge a ajouté 16 points et 4 passes décisives, tandis qu'Alonzo Dodd a terminé avec 14 points, 7 rebonds et 6 passes décisives.

Deux autres Français ont participé à ce succès : Thomas Duchamp a compilé 8 points et 7 rebonds, tandis que Maxime Carrio a ajouté 2 points. Yvain Vidal n'est pas entré en jeu.

Avec deux victoires en autant de rencontres, toutes deux obtenues à l'extérieur, East Texas A&M réalise un excellent début de saison. Mohamed Diakité en est déjà l'un des principaux artisans, avec une moyenne de 19 points et 6,5 rebonds sur ses deux premiers matchs.

French forward Mohamed Diakite has asserted himself as one of the more intriguing long-term prospects in all of CBB.



The "freshman" at East Texas A&M pairs outside shooting touch with fluidity, burst and real two-way impact, despite being rough around the edges.



I'm excited😶‍🌫️ pic.twitter.com/T8I63Pl2iv — Owen Jury (@ojury_007) 6 novembre 2026

Petar Majstorovic très adroit lors du premier succès de Pepperdine

Après une défaite pour débuter sa saison, Pepperdine a largement dominé La Sierra (106-66), une équipe évoluant en NAIA. Petar Majstorovic a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 21 points à 9/10 aux tirs, auxquels il a ajouté 3 rebonds et 3 passes décisives. Le Franco-Serbe avait déjà inscrit 12 points à la pause, permettant aux Waves de rejoindre les vestiaires avec une confortable avance (53-29).

Pepperdine a pris les commandes après moins de trois minutes de jeu et n'a plus jamais été mené. Anthony Robinson a ajouté 16 points et 7 rebonds, tandis que Jahari Williamson a terminé avec 13 points, 6 passes décisives et 3 interceptions. Les Waves présentent désormais un bilan d'une victoire pour une défaite.

Paul Djobet meilleur marqueur d'un Texas State à 135 points

Paul Djobet a également dépassé la barre des 20 points lors de la démonstration offensive de Texas State contre Howard Payne (135-66). Le Lillois a inscrit 21 points, accompagnés de 6 rebonds et 5 passes décisives, permettant aux Bobcats de signer leur deuxième victoire en deux rencontres.

Le swingman avait déjà marqué 16 points en première période, conclue sur le score de 64-30. Texas State a ensuite accentué son avance grâce à une série de 25-2 après la pause. Ron Jessamy (19 points, 8 rebonds) et K.J. Younger (17 points) ont également participé au festival offensif des Bobcats, qui se déplaceront mardi sur le parquet d'UT Rio Grande Valley.

#TXST forwards Paul Djobet (right) and Ronald Jessamy (left) after beating Howard Payne. Djobet finished with 21 points (7-10 FG, 2-5 3FG), six rebounds, five assists, one block and one steal. Jessamy had 19 points (7-8 FG) and eight rebounds in under 15 minutes played. pic.twitter.com/FFHN4kPyYV — Keff Ciardello (@Keff_C) 6 novembre 2026

François Wibaut confirme avec Penn State

Après ses 10 points en 20 minutes lors de son premier match contre Canisius, François Wibaut a encore apporté une contribution importante à Penn State. Le Français a cette fois inscrit 14 points et capté 4 rebonds, avec une passe décisive, lors de la victoire contre Chattanooga (97-93).

Penn State semblait pourtant se diriger vers un succès confortable après avoir mené 54-31 à la mi-temps. Chattanooga a inscrit 62 points en seconde période et est revenu à quatre longueurs au coup de sifflet final. Les Nittany Lions ont finalement résisté pour décrocher leur deuxième victoire en deux rencontres.

Wibaut totalise désormais 24 points sur ses deux premiers matchs avec Penn State, après avoir rejoint le programme universitaire cette saison.

PROFIL JOUEUR François WIBAUT Poste(s): Ailier Fort Taille: 198 cm Âge: 21 ans (15/03/2005) Nationalités: Stats 2026-2027 / NCAA PTS 12 #796 REB 3,5 #1491 PD 2 #1066

Guillaume Grotzinger distribue encore, Thomas Bassong proche du double-double

Après ses 11 passes décisives pour ses débuts avec Loyola Chicago, Guillaume Grotzinger a de nouveau contribué à une victoire de son équipe contre West Georgia (76-53). Le meneur français a terminé avec 9 points, 2 rebonds et 6 passes décisives. Il cumule ainsi 17 passes décisives sur ses deux premières rencontres de la saison.

Thomas Bassong a pour sa part compilé 8 points et 8 rebonds lors du large succès de Mississippi State contre Northwestern State (82-44), après avoir inscrit 14 points pour son premier match.

Du côté d'Utah, Zati Loubaki a ajouté 2 points dans la victoire contre Towson (67-57). Jess Esso Essis a inscrit 10 points lors de la défaite des Cal Poly Mustangs sur le parquet d'Arizona (84-104), tandis que Wilson Jacques s'est distingué avec 5 passes décisives, 4 rebonds et 2 points lors du succès des DePaul Blue Demons contre South Florida (82-80).