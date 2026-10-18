« Moi, j'aurais mis Evan » : Nicolas Batum aurait plus imaginé Fournier capitaine des Bleus que Wembanyama

Successeur de Rudy Gobert comme capitaine de l'équipe de France en août 2026, Victor Wembanyama n'aurait pas été le premier choix de Nicolas Batum. Invité de l'émission Stephen Brunch sur RMC, ce dimanche 18 octobre, l'ancien capitaine tricolore a expliqué qu'il aurait préféré confier cette responsabilité à Evan Fournier. Une préférence assumée, mais qui ne constitue pas une remise en cause des qualités de leader de Wembanyama.

Retraité depuis cet été, après avoir notamment porté le brassard des Bleus lors des Jeux olympiques de Paris 2024, Nicolas Batum reste attentif à l'évolution de la sélection. Désormais consultant pour TF1, il a été interrogé par Stephen Brun sur la nomination de Victor Wembanyama, officialisée le 19 août dernier, à l'occasion du retour du joueur des Spurs en équipe de France après deux années d'absence.

Nicolas Batum aurait préféré Evan Fournier à Victor Wembanyama

Interrogé sur le caractère logique de la nomination de Wembanyama, Nicolas Batum a d'abord hésité avant de livrer sa préférence.

« Faut que je sois honnête ? », a-t-il lancé, provoquant les rires autour de la table.

L'ancien joueur des Clippers a immédiatement pris soin de préciser qu'il ne contestait pas la légitimité du nouveau capitaine français.

« Ce n'est pas contre Victor. Je pense que Victor est un choix logique par rapport à l'aura qu'il a, au futur, au présent. »

Mais lorsque Stephen Brun lui a demandé s'il aurait personnellement privilégié Evan Fournier, la réponse a été sans ambiguïté.

« Moi, j'aurais plus mis Evan. »

Le choix de Fournier aurait pu s'expliquer par son ancienneté en équipe de France et sa place dans le groupe des cadres historiques. L'arrière de l'Olympiakos a notamment participé aux grandes campagnes internationales des Bleus, dont les médailles d'argent aux Jeux olympiques de Tokyo et de Paris.

Batum s'est toutefois refusé à développer une justification définitive, conscient de ne plus connaître de l'intérieur les équilibres du vestiaire.

« Après, je ne suis pas dans le groupe, je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne dis pas que Victor est un mauvais choix, au contraire, c'est un très bon choix, Victor. Mais j'aurais mis Evan. »

Le risque de brusquer Evan Fournier évoqué par Stephen Brun

Stephen Brun a ensuite proposé sa propre lecture de la situation. Selon l'ancien international, choisir Fournier aurait permis de récompenser son expérience tout en laissant à Wembanyama le temps d'accéder naturellement au capitanat.

« Si tu mets Evan, Victor, lui, il ne fait pas la gueule parce qu'il sait qu'il va être capitaine un jour ou l'autre et ce n'est pas grave. »

Le consultant de RMC a poursuivi en évoquant les conséquences possibles de la décision sur Fournier.

« Tu flattes un peu Evan Fournier. Là, en mettant Victor, lui, il est content. Mais peut-être que tu brusques un petit peu Evan. »

Il s'agit toutefois d'une hypothèse formulée par Stephen Brun, et non d'une réaction connue d'Evan Fournier. Nicolas Batum a lui-même refusé de spéculer davantage sur les sentiments des joueurs concernés.

« Je ne suis pas dedans, je n'ai pas parlé, je n'ai pas demandé. Moi, c'est plus mon avis. »

Frédéric Fauthoux avait privilégié l'avenir avec Wembanyama

Le 19 août 2026, Frédéric Fauthoux avait annoncé la nomination de Victor Wembanyama devant le groupe France, réuni à Orléans avant son déplacement en Serbie. Le sélectionneur avait justifié son choix par l'exemplarité, l'éthique de travail et l'avenir du joueur des Spurs.

Cette décision intervenait alors que Wembanyama retrouvait les Bleus pour la première fois depuis la finale des Jeux olympiques de Paris 2024. Il avait lui-même reconnu ne pas s'attendre à recevoir cette responsabilité aussi rapidement.

« C'est sans doute plus tôt que ce à quoi je m'attendais et probablement ce à quoi tout le monde s'attendait. Mais ce n'est pas précipité non plus. Je suis honoré et excité », avait-il déclaré au moment de sa nomination.

À l'époque, Fauthoux avait donc choisi de confier les responsabilités de capitaine à celui qui incarne déjà le présent et l'avenir de l'équipe nationale, avec la Coupe du monde 2027 et les Jeux olympiques de Los Angeles 2028 en perspective.

Un simple avis loin d'être polémique

Conscient que sa préférence pour Evan Fournier pouvait être interprétée comme une critique du choix du staff, Nicolas Batum a plusieurs fois insisté sur la nuance de son propos.

L'échange s'est d'ailleurs terminé sur une plaisanterie de Stephen Brun, imaginant déjà un titre d'un article de RMC Sport affirmant que Batum ne voulait pas de Victor Wembanyama comme capitaine.

« C'est un scandale ! », a répondu l'ancien international sur le ton de l'humour.

Au-delà de cette séquence, la position de Nicolas Batum est claire : il reconnaît pleinement la légitimité de Victor Wembanyama, mais aurait personnellement privilégié Evan Fournier pour assurer la transition entre les générations.