Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN
  • À la une
  • Fantasy
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Monaco et Julie Tétart envoient un message au reste de la LF2

Après avoir étrillé le Champagne Basket de 55 points à Reims (56-111) dans le sillage d'une Julie Tétart en mode MVP (39 d’évaluation en 19 minutes), le Monaco Basket Association se retrouve seul aux commandes de la Ligue Féminine 2 (LF2).
|
Résumé
Écouter
Monaco et Julie Tétart envoient un message au reste de la LF2
Julie Tétart, 39 d'évaluation en 19 minutes avec Monaco contre Reims, a réalisé la meilleure perf' individuelle de la saison en LF2 !
Crédit photo : Monaco Basket Association
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Le trio de tête formé après trois journées s’est disloqué ce weekend lors de la quatrième journée de LF2. Après les revers de Voiron à Montbrison (79-75) et de Nice à La Roche-sur-Yon (78-72), le Monaco Basket Association, dernière équipe invaincue après sa démonstration de force à Reims (56-111), se retrouve seul leader de la division.

Julie Tétart, 39 d’évaluation en… 19 minutes !

Ce samedi 17 octobre, le MBA a surclassé le Champagne Basket au Complexe René-Tys. La formation du Rocher possédait déjà 42 points d’avance à la mi-temps (15-57), dans le sillage de son collectif parfaitement huilé autour de Julie Tétart, 20 points à 10/11 aux tirs, 16 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions.

Champagne Basket Féminin 56 - 111 Monaco BA · LF2 · 17/10/2026

MatchPTSREBPD
Champagne Basket FémininAicha Camara642
Nufi Nemale-Djiegoue000
Rachel Clet224
Astrid Courbot010
Eva Faillot723
Neyvaeh Marcin201
Amance Kerbaul1413
Bright Kerryne Aman221
Anya Poole642
Khadidiatou Diouf1741
Monaco BAJulie Tetart20163
Stepha M'baye1451
Anouk Brun1723
Philippine Delpech1021
Ilona Hattab1411
Sarah-Yvanna Keboum420
Lelia Lesueur321
Emily Prugnieres652
Carolina Rodrigues1227
Maud Stervinou1104

Soit un total de 39 d'évaluation, la meilleure marque individuelle de LF2 sur ce critère depuis le début de saison, en seulement 19 minutes et 15 secondes !

Au final, sept joueuses monégasques ont atteint ou dépassé la barre des 10 points, dont Carolina Rodrigues (12 points, 7 passes décisives, 2 interceptions), Anouk Brun (17 points, 3 passes décisives), Ilona Hattab (14 points à 6/7 aux tirs, 2 interceptions), Stepha M’Baye (14 points, 5 rebonds) ou encore Maud Stervinou (11 points, 4 passes, 2 interceptions).

Sur ses quatre premières rencontres de championnat, Monaco l'a emporté avec un différentiel moyen de +42 !

Le vilain tour de Lola Foirest à sa soeur au Pôle France

Dans les autres rencontres de la quatrième journée, une seule équipe l’a emporté à l’extérieur. Ce vendredi, Aulnoye-Aymeries a surclassé le Pôle France dans un match à sens unique (66-107) qui s’est traduit par une évaluation finale de 157 à… 44 ! 

« On se devait de se racheter après le non-match contre Champagne (défaite 67-83). Même s’il y a eu des erreurs bêtes qu’on doit être en mesure de rectifier, l’équipe a fait une bonne prestation », a souligné le coach aulnésien Guy Prat dans La Voix du Nord.

Pôle France Féminin 66 - 107 Aulnoye · LF2 · 16/10/2026

MatchPTSREBPD
Pôle France FémininEmma Gosselin1330
Maellyne Ravin004
Kimberly Kanayan-N'simba422
Maë Jean-Louis021
Ange Thermoz-lorciere7100
Louane Foirest1930
Alix Gibrat872
Masiala Ebengo000
Lindiwe David Essaga201
Sharone Zomo1042
Emma Sanghami-Feissona302
Naomie Kindoki000
AulnoyeHenda Koita1271
Axelle Mikorek-Fuentes1537
Michaela Vanderklugt19115
Ewl Guennoc2311
Lola Foirest2984
Lilou Thevenet1264
Rehanna Tserina Fidelice002
Yo'myris Morris1272
Vicky Asare602
Jade Bouguessa000

Toutes ses cadres ont été au rendez-vous, à débuter par l’ailière Lola Foirest (29 points à 11/19 aux tirs, 8 rebonds, 4 passes et 4 interceptions pour 35 d’évaluation en 30 minutes) qui a pris le dessus sur sa sœur cadette Louane Foirest, meilleure marqueuse du Pôle France (19 points à 7/11 aux tirs dont 3/5 aux lancers), sous l’œil de leur papa Laurent Foirest.

LIRE AUSSI
LIRE AUSSI

Voiron et Nice sont tombés

Seul le Pôle France reste privé de victoire après quatre journées puisque Saint-Amand, Rouen Bihorel et Roche Vendée, vainqueurs respectifs de Feytiat (67-54), Geispolsheim (71-70) et Nice (78-72), l'ont tous emporté.

Montbrison 79 - 75 Voiron · LF2 · 17/10/2026

MatchPTSREBPD
MontbrisonOumou Dabo691
Noemie Durand011
Zarah Velleyen914
Lana Bentoumi1112
Madelyn Batista541
Dounya Bourhani1413
Mwinda Mukenge301
Cristal Sontia Zeutsop944
Clarisse Vergiat1244
Julie Marson1000
VoironYsaline Saulnier945
Nabala Fofana620
Charlie Girod361
Daniela Dibanzilua1762
Tea-Maurine Polyte010
Carine Silatsa1290
Inès Nezerwa2362
Natalia Mizgala310
Lauryn Vieira2312
Jessica Yonga010

Au même titre que Voiron, battu à Montbrison (79-75), le Cavigal s’incline donc pour la première fois de la saison et voit Mondeville, solide contre Trith (67-45), ainsi que Aulnoye, deux équipes qui s’affronteront lors de la cinquième journée, revenir à hauteur au classement avec un bilan de 3 victoires pour 1 défaite.

Cet article vous a plu ?

Faites-le lire à vos amis.

FacebookX

Suivez BeBasket

Monaco BA
Monaco BA
Suivre
LF2
LF2
Suivre
📩 Soyez le premier informé des actus importantes.
Recevez la newsletter quotidienne, gratuitement.

En vous inscrivant, vous acceptez notre politique de protection des données personnelles

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit