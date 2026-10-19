Le trio de tête formé après trois journées s’est disloqué ce weekend lors de la quatrième journée de LF2. Après les revers de Voiron à Montbrison (79-75) et de Nice à La Roche-sur-Yon (78-72), le Monaco Basket Association, dernière équipe invaincue après sa démonstration de force à Reims (56-111), se retrouve seul leader de la division.

Julie Tétart, 39 d’évaluation en… 19 minutes !

Ce samedi 17 octobre, le MBA a surclassé le Champagne Basket au Complexe René-Tys. La formation du Rocher possédait déjà 42 points d’avance à la mi-temps (15-57), dans le sillage de son collectif parfaitement huilé autour de Julie Tétart, 20 points à 10/11 aux tirs, 16 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions.

Champagne Basket Féminin 56 - 111 Monaco BA · LF2 · 17/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Champagne Basket Féminin Aicha Camara 6 4 2 Nufi Nemale-Djiegoue 0 0 0 Rachel Clet 2 2 4 Astrid Courbot 0 1 0 Eva Faillot 7 2 3 Neyvaeh Marcin 2 0 1 Amance Kerbaul 14 1 3 Bright Kerryne Aman 2 2 1 Anya Poole 6 4 2 Khadidiatou Diouf 17 4 1 Monaco BA Julie Tetart 20 16 3 Stepha M'baye 14 5 1 Anouk Brun 17 2 3 Philippine Delpech 10 2 1 Ilona Hattab 14 1 1 Sarah-Yvanna Keboum 4 2 0 Lelia Lesueur 3 2 1 Emily Prugnieres 6 5 2 Carolina Rodrigues 12 2 7 Maud Stervinou 11 0 4

Soit un total de 39 d'évaluation, la meilleure marque individuelle de LF2 sur ce critère depuis le début de saison, en seulement 19 minutes et 15 secondes !

Au final, sept joueuses monégasques ont atteint ou dépassé la barre des 10 points, dont Carolina Rodrigues (12 points, 7 passes décisives, 2 interceptions), Anouk Brun (17 points, 3 passes décisives), Ilona Hattab (14 points à 6/7 aux tirs, 2 interceptions), Stepha M’Baye (14 points, 5 rebonds) ou encore Maud Stervinou (11 points, 4 passes, 2 interceptions).

Sur ses quatre premières rencontres de championnat, Monaco l'a emporté avec un différentiel moyen de +42 !

Le vilain tour de Lola Foirest à sa soeur au Pôle France

Dans les autres rencontres de la quatrième journée, une seule équipe l’a emporté à l’extérieur. Ce vendredi, Aulnoye-Aymeries a surclassé le Pôle France dans un match à sens unique (66-107) qui s’est traduit par une évaluation finale de 157 à… 44 !

« On se devait de se racheter après le non-match contre Champagne (défaite 67-83). Même s’il y a eu des erreurs bêtes qu’on doit être en mesure de rectifier, l’équipe a fait une bonne prestation », a souligné le coach aulnésien Guy Prat dans La Voix du Nord.

Pôle France Féminin 66 - 107 Aulnoye · LF2 · 16/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Pôle France Féminin Emma Gosselin 13 3 0 Maellyne Ravin 0 0 4 Kimberly Kanayan-N'simba 4 2 2 Maë Jean-Louis 0 2 1 Ange Thermoz-lorciere 7 10 0 Louane Foirest 19 3 0 Alix Gibrat 8 7 2 Masiala Ebengo 0 0 0 Lindiwe David Essaga 2 0 1 Sharone Zomo 10 4 2 Emma Sanghami-Feissona 3 0 2 Naomie Kindoki 0 0 0 Aulnoye Henda Koita 12 7 1 Axelle Mikorek-Fuentes 15 3 7 Michaela Vanderklugt 19 11 5 Ewl Guennoc 2 3 11 Lola Foirest 29 8 4 Lilou Thevenet 12 6 4 Rehanna Tserina Fidelice 0 0 2 Yo'myris Morris 12 7 2 Vicky Asare 6 0 2 Jade Bouguessa 0 0 0

Toutes ses cadres ont été au rendez-vous, à débuter par l’ailière Lola Foirest (29 points à 11/19 aux tirs, 8 rebonds, 4 passes et 4 interceptions pour 35 d’évaluation en 30 minutes) qui a pris le dessus sur sa sœur cadette Louane Foirest, meilleure marqueuse du Pôle France (19 points à 7/11 aux tirs dont 3/5 aux lancers), sous l’œil de leur papa Laurent Foirest.

Voiron et Nice sont tombés

Seul le Pôle France reste privé de victoire après quatre journées puisque Saint-Amand, Rouen Bihorel et Roche Vendée, vainqueurs respectifs de Feytiat (67-54), Geispolsheim (71-70) et Nice (78-72), l'ont tous emporté.

Montbrison 79 - 75 Voiron · LF2 · 17/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Montbrison Oumou Dabo 6 9 1 Noemie Durand 0 1 1 Zarah Velleyen 9 1 4 Lana Bentoumi 11 1 2 Madelyn Batista 5 4 1 Dounya Bourhani 14 1 3 Mwinda Mukenge 3 0 1 Cristal Sontia Zeutsop 9 4 4 Clarisse Vergiat 12 4 4 Julie Marson 10 0 0 Voiron Ysaline Saulnier 9 4 5 Nabala Fofana 6 2 0 Charlie Girod 3 6 1 Daniela Dibanzilua 17 6 2 Tea-Maurine Polyte 0 1 0 Carine Silatsa 12 9 0 Inès Nezerwa 23 6 2 Natalia Mizgala 3 1 0 Lauryn Vieira 2 3 12 Jessica Yonga 0 1 0

Au même titre que Voiron, battu à Montbrison (79-75), le Cavigal s’incline donc pour la première fois de la saison et voit Mondeville, solide contre Trith (67-45), ainsi que Aulnoye, deux équipes qui s’affronteront lors de la cinquième journée, revenir à hauteur au classement avec un bilan de 3 victoires pour 1 défaite.