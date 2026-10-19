Monaco et Julie Tétart envoient un message au reste de la LF2
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Le trio de tête formé après trois journées s’est disloqué ce weekend lors de la quatrième journée de LF2. Après les revers de Voiron à Montbrison (79-75) et de Nice à La Roche-sur-Yon (78-72), le Monaco Basket Association, dernière équipe invaincue après sa démonstration de force à Reims (56-111), se retrouve seul leader de la division.
LF2 2026-2027 · 4
|Date
|Match
|16/10/2026
|Pôle France Féminin 66 - 107 Aulnoye
|17/10/2026
|Champagne Basket Féminin 56 - 111 Monaco BA
|17/10/2026
|Mondeville 67 - 45 CO Trith
|17/10/2026
|Montbrison 79 - 75 Voiron
|17/10/2026
|Roche Vendée 78 - 72 Nice
|17/10/2026
|Saint-Amand 67 - 54 Feytiat
|17/10/2026
|Rouen Bihorel 71 - 70 CJS Geispolsheim
Julie Tétart, 39 d’évaluation en… 19 minutes !
Ce samedi 17 octobre, le MBA a surclassé le Champagne Basket au Complexe René-Tys. La formation du Rocher possédait déjà 42 points d’avance à la mi-temps (15-57), dans le sillage de son collectif parfaitement huilé autour de Julie Tétart, 20 points à 10/11 aux tirs, 16 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions.
Champagne Basket Féminin 56 - 111 Monaco BA · LF2 · 17/10/2026
|Match
|PTS
|REB
|PD
|Champagne Basket Féminin
|Aicha Camara
|6
|4
|2
|Nufi Nemale-Djiegoue
|0
|0
|0
|Rachel Clet
|2
|2
|4
|Astrid Courbot
|0
|1
|0
|Eva Faillot
|7
|2
|3
|Neyvaeh Marcin
|2
|0
|1
|Amance Kerbaul
|14
|1
|3
|Bright Kerryne Aman
|2
|2
|1
|Anya Poole
|6
|4
|2
|Khadidiatou Diouf
|17
|4
|1
|Monaco BA
|Julie Tetart
|20
|16
|3
|Stepha M'baye
|14
|5
|1
|Anouk Brun
|17
|2
|3
|Philippine Delpech
|10
|2
|1
|Ilona Hattab
|14
|1
|1
|Sarah-Yvanna Keboum
|4
|2
|0
|Lelia Lesueur
|3
|2
|1
|Emily Prugnieres
|6
|5
|2
|Carolina Rodrigues
|12
|2
|7
|Maud Stervinou
|11
|0
|4
Soit un total de 39 d'évaluation, la meilleure marque individuelle de LF2 sur ce critère depuis le début de saison, en seulement 19 minutes et 15 secondes !
Au final, sept joueuses monégasques ont atteint ou dépassé la barre des 10 points, dont Carolina Rodrigues (12 points, 7 passes décisives, 2 interceptions), Anouk Brun (17 points, 3 passes décisives), Ilona Hattab (14 points à 6/7 aux tirs, 2 interceptions), Stepha M’Baye (14 points, 5 rebonds) ou encore Maud Stervinou (11 points, 4 passes, 2 interceptions).
Sur ses quatre premières rencontres de championnat, Monaco l'a emporté avec un différentiel moyen de +42 !
Le vilain tour de Lola Foirest à sa soeur au Pôle France
Dans les autres rencontres de la quatrième journée, une seule équipe l’a emporté à l’extérieur. Ce vendredi, Aulnoye-Aymeries a surclassé le Pôle France dans un match à sens unique (66-107) qui s’est traduit par une évaluation finale de 157 à… 44 !
« On se devait de se racheter après le non-match contre Champagne (défaite 67-83). Même s’il y a eu des erreurs bêtes qu’on doit être en mesure de rectifier, l’équipe a fait une bonne prestation », a souligné le coach aulnésien Guy Prat dans La Voix du Nord.
Pôle France Féminin 66 - 107 Aulnoye · LF2 · 16/10/2026
|Match
|PTS
|REB
|PD
|Pôle France Féminin
|Emma Gosselin
|13
|3
|0
|Maellyne Ravin
|0
|0
|4
|Kimberly Kanayan-N'simba
|4
|2
|2
|Maë Jean-Louis
|0
|2
|1
|Ange Thermoz-lorciere
|7
|10
|0
|Louane Foirest
|19
|3
|0
|Alix Gibrat
|8
|7
|2
|Masiala Ebengo
|0
|0
|0
|Lindiwe David Essaga
|2
|0
|1
|Sharone Zomo
|10
|4
|2
|Emma Sanghami-Feissona
|3
|0
|2
|Naomie Kindoki
|0
|0
|0
|Aulnoye
|Henda Koita
|12
|7
|1
|Axelle Mikorek-Fuentes
|15
|3
|7
|Michaela Vanderklugt
|19
|11
|5
|Ewl Guennoc
|2
|3
|11
|Lola Foirest
|29
|8
|4
|Lilou Thevenet
|12
|6
|4
|Rehanna Tserina Fidelice
|0
|0
|2
|Yo'myris Morris
|12
|7
|2
|Vicky Asare
|6
|0
|2
|Jade Bouguessa
|0
|0
|0
Toutes ses cadres ont été au rendez-vous, à débuter par l’ailière Lola Foirest (29 points à 11/19 aux tirs, 8 rebonds, 4 passes et 4 interceptions pour 35 d’évaluation en 30 minutes) qui a pris le dessus sur sa sœur cadette Louane Foirest, meilleure marqueuse du Pôle France (19 points à 7/11 aux tirs dont 3/5 aux lancers), sous l’œil de leur papa Laurent Foirest.
Voiron et Nice sont tombés
Seul le Pôle France reste privé de victoire après quatre journées puisque Saint-Amand, Rouen Bihorel et Roche Vendée, vainqueurs respectifs de Feytiat (67-54), Geispolsheim (71-70) et Nice (78-72), l'ont tous emporté.
Montbrison 79 - 75 Voiron · LF2 · 17/10/2026
|Match
|PTS
|REB
|PD
|Montbrison
|Oumou Dabo
|6
|9
|1
|Noemie Durand
|0
|1
|1
|Zarah Velleyen
|9
|1
|4
|Lana Bentoumi
|11
|1
|2
|Madelyn Batista
|5
|4
|1
|Dounya Bourhani
|14
|1
|3
|Mwinda Mukenge
|3
|0
|1
|Cristal Sontia Zeutsop
|9
|4
|4
|Clarisse Vergiat
|12
|4
|4
|Julie Marson
|10
|0
|0
|Voiron
|Ysaline Saulnier
|9
|4
|5
|Nabala Fofana
|6
|2
|0
|Charlie Girod
|3
|6
|1
|Daniela Dibanzilua
|17
|6
|2
|Tea-Maurine Polyte
|0
|1
|0
|Carine Silatsa
|12
|9
|0
|Inès Nezerwa
|23
|6
|2
|Natalia Mizgala
|3
|1
|0
|Lauryn Vieira
|2
|3
|12
|Jessica Yonga
|0
|1
|0
Au même titre que Voiron, battu à Montbrison (79-75), le Cavigal s’incline donc pour la première fois de la saison et voit Mondeville, solide contre Trith (67-45), ainsi que Aulnoye, deux équipes qui s’affronteront lors de la cinquième journée, revenir à hauteur au classement avec un bilan de 3 victoires pour 1 défaite.