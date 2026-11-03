MVP Ladder Betclic ELITE : Nadir Hifi en tête, qui sont les dix meilleurs joueurs du début de saison ?

Le premier mois de Betclic ELITE a permis de dégager plusieurs candidats au titre de MVP. Avec six victoires en autant de rencontres, le Paris Basketball mène le championnat, devant Dijon, Le Mans et l'ASVEL (5-1). Cette hiérarchie collective se retrouve en partie dans le premier MVP Ladder de BeBasket, qui récompense les joueurs les plus influents de ce début de saison.

Nadir Hifi occupe la première place devant Carlos Stewart, son adversaire lors d'un duel spectaculaire au Mans début octobre. Le pivot dijonnais Shevon Thompson complète le podium, devant Jeremiah Hill et Justin Bibbins. Les performances individuelles, l'efficacité, les responsabilités et les résultats collectifs ont été pris en compte pour établir ce classement, arrêté au 1er novembre 2026.

1. Nadir Hifi (Paris Basketball) – Le leader de l'équipe invaincue

22,8 points, 4,3 passes décisives, 19 d'évaluation – 4 matchs – Paris : 6 victoires, 0 défaite.

Le meilleur marqueur de Betclic ELITE est aussi le leader offensif de la seule équipe encore invaincue. Son match référence reste la victoire au Mans (103-101), le 4 octobre, avec 33 points, 9 passes décisives et surtout le panier de la victoire au buzzer. Malgré seulement quatre apparitions en championnat, Hifi affiche 42,9 % de réussite à 3-points et 96,6 % aux lancers-francs. Son influence sur le jeu parisien lui permet de prendre les commandes de ce premier classement.

PROFIL JOUEUR Nadir HIFI Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 185 cm Âge: 24 ans (16/07/2002) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 22,8 #1 REB 1,5 #152 PD 4,3 #19

2. Carlos Stewart (Le Mans) – Le successeur de Trevor Hudgins a déjà trouvé ses marques

21,7 points, 2,3 passes décisives, 18,2 d'évaluation – 6 matchs – Le Mans : 5 victoires, 1 défaite.

Le Mans a changé de meneur à l'intersaison, mais pas perdu sa capacité à faire la différence sur ses lignes arrière. Carlos Stewart a commencé par inscrire 29 points lors de la victoire à Gravelines-Dunkerque (103-97), avant de récidiver avec 29 unités face au Paris Basketball. L'Américain tourne à 42,9 % à 3-points, avec trois tirs primés réussis par match, et à 91,7 % aux lancers-francs. Meilleur marqueur du MSB, il contribue au bilan de cinq victoires en six journées.

PROFIL JOUEUR Carlos STEWART Poste(s): Meneur Taille: 185 cm Âge: 23 ans (06/05/2003) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 21,7 #2 REB 2 #133 PD 2,3 #50

3. Shevon Thompson (JDA Dijon) – Un double-double en 21 minutes

14 points, 10 rebonds, 19,3 d'évaluation – 6 matchs – Dijon : 5 victoires, 1 défaite.

Meilleur rebondeur de Betclic ELITE, Shevon Thompson réalise l'un des débuts de saison les plus efficaces du championnat. Dès la première journée, le pivot jamaïcain avait compilé 17 points et 13 rebonds contre Strasbourg. Il tourne désormais à 10 prises par rencontre, dont 3,2 offensives, tout en réussissant deux tiers (66,7 %) de ses tirs à 2-points. Le tout en seulement 21 minutes, au sein d'une équipe dijonnaise qui a remporté ses cinq premiers matchs avant de s'incliner à Nancy.

PROFIL JOUEUR Shevon THOMPSON Poste(s): Pivot Taille: 213 cm Âge: 33 ans (10/06/1993) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 14 #18 REB 10 #1 PD 0,2 #176

4. Jeremiah Hill (Élan Chalon) – La meilleure évaluation du championnat

18,2 points, 3,7 rebonds, 4,2 passes décisives, 20,2 d'évaluation – 6 matchs – Chalon : 4 victoires, 2 défaites.

Jeremiah Hill possède la meilleure moyenne à l'évaluation du championnat après six rencontres. Le capitaine chalonnais s'est notamment illustré à Cholet, le 17 octobre, avec 24 points, 5 rebonds, 5 interceptions et 30 d'évaluation lors d'une victoire renversante (86-77). Il a fait mieux encore dimanche à Paris, avec son record de points en Betclic ELITE, mais la formation bourguignonne a fini par s'incliner après prolongation. Avec 65,9 % de réussite à 2-points et 38,5 % à 3-points, il conjugue scoring et efficacité. Son influence explique en partie le bon départ de l'Élan Chalon, cinquième du classement avec 4 victoires et 2 défaites.

PROFIL JOUEUR Jeremiah HILL Poste(s): Arrière Taille: 188 cm Âge: 31 ans (04/09/1995) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 18,2 #8 REB 3,7 #63 PD 4,2 #20

5. Justin Bibbins (JDA Dijon) – Le chef d'orchestre de la JDA

12,3 points, 8 passes décisives, 15,8 d'évaluation – 6 matchs – Dijon : 5 victoires, 1 défaite.

Si Shevon Thompson domine dans la raquette, Justin Bibbins organise le jeu de l'une des meilleures équipes du championnat. Deuxième meilleur passeur derrière Erick Neal, le meneur dijonnais distribue huit passes décisives pour seulement 1,3 ballon perdu par rencontre. Il s'est notamment montré déterminant dans les dernières minutes de la victoire de Dijon à Gravelines-Dunkerque (92-83), le 18 octobre. Son efficacité dans la gestion des possessions justifie la présence d'un deuxième Dijonnais dans ce Top 5.

PROFIL JOUEUR Justin BIBBINS Poste(s): Meneur Taille: 173 cm Âge: 30 ans (23/01/1996) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 12,3 #32 REB 2,7 #98 PD 8 #3

6. Tremont Waters (LDLC ASVEL) – Un rendement offensif exceptionnel

14,3 points, 4,8 passes décisives, 15,8 d'évaluation – 6 matchs – ASVEL : 5 victoires, 1 défaite.

Avec seulement 20,8 minutes de moyenne, Tremont Waters affiche une production offensive remarquable. Le meneur portoricain réussit 51,7 % de ses tentatives à 3-points et avait notamment inscrit 18 points avec 6 passes décisives lors du derby remporté contre Roanne (96-77). Dimanche 1er novembre, il a également tenté de sauver l'ASVEL à Saint-Quentin avec 24 points, dont 19 dans le dernier quart-temps, sans pouvoir éviter la première défaite villeurbannaise (94-99). Son talent offensif en fait l'un des joueurs les plus dangereux du championnat.

PROFIL JOUEUR Tremont WATERS Poste(s): Meneur Taille: 180 cm Âge: 28 ans (10/01/1998) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 14,3 #16 REB 1,5 #154 PD 4,8 #13

7. Xavier Castañeda (Nanterre 92) – Le héros du buzzer à Bourg

20,7 points, 6,2 passes décisives, 16,8 d'évaluation – 6 matchs – Nanterre : 4 victoires, 2 défaites.

Troisième meilleur marqueur de Betclic ELITE, Xavier Castañeda a déjà réussi plusieurs performances majeures. Le 10 octobre, il avait inscrit 29 points en seulement 21 minutes contre Gravelines-Dunkerque (101-73). Mais c'est surtout son tir au buzzer sur le parquet de son ancien club, la JL Bourg, qui a marqué les esprits le 31 octobre, offrant la victoire à Nanterre (101-98). Avec 40 % de réussite à 3-points et sept fautes provoquées par match, l'ancien Bressan porte une équipe francilienne diminuée, mais toujours solidement installée dans le Top 6.

PROFIL JOUEUR Xavier CASTAÑEDA Poste(s): Meneur Taille: 184 cm Âge: 26 ans (26/03/2000) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 20,7 #3 REB 1,5 #153 PD 6,2 #8

8. Erick Neal (Saint-Quentin) – Le meilleur passeur du championnat

15 points, 11,1 passes décisives, 20,1 d'évaluation – 7 matchs – Saint-Quentin : 2 victoires, 5 défaites.

Aucun joueur ne distribue autant de passes décisives qu'Erick Neal en Betclic ÉLITE. Le meneur américain dépasse les 11 offrandes par rencontre, tout en inscrivant 15 points et en provoquant 5,4 fautes en moyenne. Sa démonstration contre l'ASVEL, le 1er novembre, résume son influence : 28 points, 13 passes décisives et 4 interceptions pour 38 d'évaluation dans une victoire de prestige (99-94). Si le bilan collectif de Saint-Quentin le pénalise dans cette hiérarchie, sa production individuelle mérite incontestablement une place parmi les dix premiers.

PROFIL JOUEUR Erick NEAL Poste(s): Meneur Taille: 179 cm Âge: 31 ans (15/03/1995) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 15 #12 REB 3,6 #67 PD 11,1 #1

9. Jaylen Hands (SIG Strasbourg) – Le patron offensif alsacien

19,4 points, 4,6 rebonds, 4,1 passes décisives, 18,9 d'évaluation – 7 matchs – Strasbourg : 4 victoires, 3 défaites.

Jaylen Hands constitue la principale référence offensive de Strasbourg depuis le début de saison. Face à Roanne, le 16 octobre, il a inscrit 28 points, dont 19 dans le dernier quart-temps, pour permettre à la SIG de renverser la Chorale (72-70). Il a également compilé 16 points, 9 rebonds, 7 passes décisives et 5 interceptions lors du succès contre Cholet (88-82), le samedi 31 octobre. Cinquième meilleur marqueur du championnat, il contribue au bilan positif d'une formation alsacienne pourtant confrontée à plusieurs absences.

PROFIL JOUEUR Jaylen HANDS Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 191 cm Âge: 27 ans (12/02/1999) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 19,4 #5 REB 4,6 #40 PD 4,1 #21

10. Darius Johnson (Chorale de Roanne) – La révélation du promu

18,2 points, 4,7 rebonds, 3,2 passes décisives, 18 d'évaluation – 6 matchs – Roanne : 3 victoires, 3 défaites.

Darius Johnson a immédiatement trouvé sa place en Betclic ELITE. Dès la première journée, il avait réalisé un double-double à Boulazac (21 points, 12 rebonds), avant d'inscrire 26 points et de distribuer 5 passes lors de la victoire contre Nanterre (93-83). Il a ensuite atteint les 29 points sur le parquet de l'ASVEL, malgré la défaite roannaise (77-96). Avec 40 % d'adresse à 3-points, il est le meilleur marqueur et le principal créateur d'une Chorale revenue dans l'élite avec un bilan équilibré.

PROFIL JOUEUR Darius JOHNSON Poste(s): Meneur Taille: 185 cm Âge: 24 ans (05/02/2002) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 18,2 #7 REB 4,7 #33 PD 3,2 #30

Mentions honorables : plusieurs candidats déjà aux portes du Top 10

Tyson Etienne (Paris Basketball) est le premier joueur écarté de ce classement. Avec 18,5 points en seulement 23,4 minutes, dont quatre paniers à 3-points par match, il contribue à l'invincibilité parisienne. Ses quatre apparitions constituent toutefois un échantillon encore limité.

Lucas Dufeal (Le Mans) mérite également d'être cité. Le jeune intérieur affiche 2,3 contres de moyenne, 84 % de réussite à 2-points et 13,2 d'évaluation. Son activité défensive compte dans les cinq victoires mancelles, mais pas que : c'est lui qui a marqué le panier de la victoire contre la JL Bourg.

Allan Dokossi (Paris Basketball), avec 7,7 rebonds, 3,3 passes décisives et 15,2 d'évaluation en 19,2 minutes, possède un impact collectif qui dépasse largement ses 5,5 points de moyenne.

Karvel Anderson (Saint-Quentin) affiche des statistiques de tir impressionnantes : 19,9 points par rencontre, avec cinq paniers à 3-points inscrits en moyenne à 56,5 % de réussite. Son efficacité extérieure est l'une des grandes curiosités de ce début de saison, même si le SQBB est mal classé.

Moses Wood (Le Mans), Carl Ponsar (Chalon) et Mathéo Leray (Chalon) complètent les mentions honorables. Le premier apporte 12,3 points avec 40 % de réussite à 3-points, le deuxième 12,3 points et 5 rebonds, tandis que Leray se distingue par ses 7,3 passes décisives par rencontre.