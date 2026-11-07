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Nadir Hifi élu MVP de la journée d’EuroLeague pour la première fois de sa carrière !

Auteur d’une prestation exceptionnelle jeudi soir sur le parquet de l’Anadolu Efes Istanbul (victoire 90-95), Nadir Hifi a logiquement été désigné MVP de la 10e journée d’EuroLeague, une première pour lui. Le meneur du Paris Basketball est récompensé après avoir signé son record à l’évaluation en carrière (39).
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Nadir Hifi élu MVP de la journée d’EuroLeague pour la première fois de sa carrière !
Nadir Hifi, 39 d'évaluation (son record) sur le parquet de l'Anadolu Efes.
Crédit photo : EuroLeague
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Deux jours après la défaite du Paris Basketball à Cholet en Betclic ÉLITE, Nadir Hifi a remis les pendules à l'heure jeudi soir. En déplacement à Istanbul, le club de la capitale s'est imposé face à l'Anadolu Efes (90-95), décrochant une troisième victoire consécutive en EuroLeague. Et il le doit en grande partie à son international français.

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MVP de la journée pour la première fois

Face à la formation turque, le Parisien a livré l'une des prestations les plus abouties de sa jeune carrière européenne. En seulement 25 minutes de jeu, il a compilé 28 points à 9/14 aux tirs, 6 rebonds et 9 passes décisives, pour un total de 39 d'évaluation !

Une performance XXL qui lui permet de dépasser son précédent record dans la compétition, établi à 34 unités contre Milan en avril dernier. L'EuroLeague a logiquement désigné le Français MVP de cette 10e journée. Une première pour l'intéressé, qui n'est que le troisième Parisien à l'être après T.J. Shorts (quatre fois, plus MVP du play-in 2025) et Justin Robinson.

Une récompense malgré une cheville toujours douloureuse

La performance est d'autant plus remarquable que Nadir Hifi n'évolue pas à 100 % de ses capacités physiques. Toujours gêné par sa cheville depuis sa blessure contractée le 11 octobre contre Strasbourg, le Français a pris ses responsabilités dans les moments décisifs. Alors que l'Anadolu Efes avait repris les commandes à l'issue du troisième quart-temps (72-66), il a contribué à renverser la rencontre dans les dix dernières minutes.

Nadir Hifi

Stats moyennes des 5 derniers matchs

MJMINPTSREBPDINCO
524:2625,21,84,40,80,2

5 derniers matchs

DateMINPTSREBPDINCOMatchLigue
05/1124:43286900V 90-95 @ EFEEuroLeague
03/1126:15253210D 94-90 @ CHOBetclic ELITE
01/1126:26270510V 116-112 vs CHABetclic ELITE
29/1026:14260410V 94-99 @ MACEuroLeague
27/1018:31200211V 93-99 @ DUBEuroLeague

« 39 d'évaluation, c'est dingue », avait réagi son entraîneur Maxime Lefèvre après la rencontre au micro d'EuroLeague TV. « Il a sorti un match très spécial. La plupart des joueurs ne seraient même pas sur le terrain dans un tel état de santé, mais lui tient à y être. Il a joué de la bonne façon : il n'a rien forcé, a pris les shoots ouverts, a fait les passes qu'il fallait. »

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Le Paris Basketball, qui était coincé en bas de classement de l'EuroLeague quelques jours auparavant, vient d'enchaîner trois succès à l'extérieur, à Dubaï, contre le Maccabi Tel-Aviv puis à Istanbul. Et avec un Nadir Hifi à ce niveau, les ambitions parisiennes sont regonflées à bloc.

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Image Clément Carton
Clément Carton
Clément Carton est un journaliste spécialisé dans le basketball depuis 2020. A l'adolescence, son affection pour la NBA s’est reportée vers l’EuroLeague. Amoureux des équipes de France, le Tararien a couvert plusieurs championnats d’Europe et les Jeux olympiques de Paris. Aujourd’hui, il a pour mission de défendre cœur et âme le basket français, masculin comme féminin, professionnel et amateur.

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