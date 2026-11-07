Nadir Hifi élu MVP de la journée d’EuroLeague pour la première fois de sa carrière !
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Deux jours après la défaite du Paris Basketball à Cholet en Betclic ÉLITE, Nadir Hifi a remis les pendules à l'heure jeudi soir. En déplacement à Istanbul, le club de la capitale s'est imposé face à l'Anadolu Efes (90-95), décrochant une troisième victoire consécutive en EuroLeague. Et il le doit en grande partie à son international français.
MVP de la journée pour la première fois
Face à la formation turque, le Parisien a livré l'une des prestations les plus abouties de sa jeune carrière européenne. En seulement 25 minutes de jeu, il a compilé 28 points à 9/14 aux tirs, 6 rebonds et 9 passes décisives, pour un total de 39 d'évaluation !
Une performance XXL qui lui permet de dépasser son précédent record dans la compétition, établi à 34 unités contre Milan en avril dernier. L'EuroLeague a logiquement désigné le Français MVP de cette 10e journée. Une première pour l'intéressé, qui n'est que le troisième Parisien à l'être après T.J. Shorts (quatre fois, plus MVP du play-in 2025) et Justin Robinson.
Une récompense malgré une cheville toujours douloureuse
La performance est d'autant plus remarquable que Nadir Hifi n'évolue pas à 100 % de ses capacités physiques. Toujours gêné par sa cheville depuis sa blessure contractée le 11 octobre contre Strasbourg, le Français a pris ses responsabilités dans les moments décisifs. Alors que l'Anadolu Efes avait repris les commandes à l'issue du troisième quart-temps (72-66), il a contribué à renverser la rencontre dans les dix dernières minutes.
Stats moyennes des 5 derniers matchs
|MJ
|MIN
|PTS
|REB
|PD
|IN
|CO
|5
|24:26
|25,2
|1,8
|4,4
|0,8
|0,2
5 derniers matchs
|Date
|MIN
|PTS
|REB
|PD
|IN
|CO
|Match
|Ligue
|05/11
|24:43
|28
|6
|9
|0
|0
|V 90-95 @ EFE
|EuroLeague
|03/11
|26:15
|25
|3
|2
|1
|0
|D 94-90 @ CHO
|Betclic ELITE
|01/11
|26:26
|27
|0
|5
|1
|0
|V 116-112 vs CHA
|Betclic ELITE
|29/10
|26:14
|26
|0
|4
|1
|0
|V 94-99 @ MAC
|EuroLeague
|27/10
|18:31
|20
|0
|2
|1
|1
|V 93-99 @ DUB
|EuroLeague
« 39 d'évaluation, c'est dingue », avait réagi son entraîneur Maxime Lefèvre après la rencontre au micro d'EuroLeague TV. « Il a sorti un match très spécial. La plupart des joueurs ne seraient même pas sur le terrain dans un tel état de santé, mais lui tient à y être. Il a joué de la bonne façon : il n'a rien forcé, a pris les shoots ouverts, a fait les passes qu'il fallait. »
Le Paris Basketball, qui était coincé en bas de classement de l'EuroLeague quelques jours auparavant, vient d'enchaîner trois succès à l'extérieur, à Dubaï, contre le Maccabi Tel-Aviv puis à Istanbul. Et avec un Nadir Hifi à ce niveau, les ambitions parisiennes sont regonflées à bloc.
Derniers résultats
|Date
|Match
|27/10/2026
|Dubai Basketball 93 - 99 Paris Basketball
|29/10/2026
|Maccabi Tel Aviv 94 - 99 Paris Basketball
|01/11/2026
|Paris Basketball 116 - 112 Chalon
|03/11/2026
|Cholet 94 - 90 Paris Basketball
|05/11/2026
|Anadolu Efes Istanbul 90 - 95 Paris Basketball
Prochains matchs
|Date
|Match
|08/11/2026
|Paris Basketball - Bourg-en-Bresse
|11/11/2026
|Paris Basketball - Fenerbahce Tarfin Istanbul
|14/11/2026
|Limoges - Paris Basketball
|17/11/2026
|FC Barcelone - Paris Basketball
|19/11/2026
|Paris Basketball - Hapoel Tel Aviv