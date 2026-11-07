Deux jours après la défaite du Paris Basketball à Cholet en Betclic ÉLITE, Nadir Hifi a remis les pendules à l'heure jeudi soir. En déplacement à Istanbul, le club de la capitale s'est imposé face à l'Anadolu Efes (90-95), décrochant une troisième victoire consécutive en EuroLeague. Et il le doit en grande partie à son international français.

MVP de la journée pour la première fois

Face à la formation turque, le Parisien a livré l'une des prestations les plus abouties de sa jeune carrière européenne. En seulement 25 minutes de jeu, il a compilé 28 points à 9/14 aux tirs, 6 rebonds et 9 passes décisives, pour un total de 39 d'évaluation !

Une performance XXL qui lui permet de dépasser son précédent record dans la compétition, établi à 34 unités contre Milan en avril dernier. L'EuroLeague a logiquement désigné le Français MVP de cette 10e journée. Une première pour l'intéressé, qui n'est que le troisième Parisien à l'être après T.J. Shorts (quatre fois, plus MVP du play-in 2025) et Justin Robinson.

Une récompense malgré une cheville toujours douloureuse

La performance est d'autant plus remarquable que Nadir Hifi n'évolue pas à 100 % de ses capacités physiques. Toujours gêné par sa cheville depuis sa blessure contractée le 11 octobre contre Strasbourg, le Français a pris ses responsabilités dans les moments décisifs. Alors que l'Anadolu Efes avait repris les commandes à l'issue du troisième quart-temps (72-66), il a contribué à renverser la rencontre dans les dix dernières minutes.

« 39 d'évaluation, c'est dingue », avait réagi son entraîneur Maxime Lefèvre après la rencontre au micro d'EuroLeague TV. « Il a sorti un match très spécial. La plupart des joueurs ne seraient même pas sur le terrain dans un tel état de santé, mais lui tient à y être. Il a joué de la bonne façon : il n'a rien forcé, a pris les shoots ouverts, a fait les passes qu'il fallait. »

Le Paris Basketball, qui était coincé en bas de classement de l'EuroLeague quelques jours auparavant, vient d'enchaîner trois succès à l'extérieur, à Dubaï, contre le Maccabi Tel-Aviv puis à Istanbul. Et avec un Nadir Hifi à ce niveau, les ambitions parisiennes sont regonflées à bloc.