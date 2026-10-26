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Nadir Hifi et Frank Ntilikina enfin de retour ?

Absents depuis plusieurs matchs, Nadir Hifi et Frank Ntilikina pourraient faire leur retour cette semaine en EuroLeague. Les deux internationaux français sont avec le groupe du Paris Basketball, qui joue ce mardi à Dubaï et ce jeudi contre le Maccabi Tel-Aviv.
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Résumé
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Nadir Hifi et Frank Ntilikina enfin de retour ?
Nadir Hifi de retour dès ce mardi face à Dubaï ?
Crédit photo : Florentin Bruère
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Privé de deux de ses armes extérieures ces dernières semaines, le Paris Basketball pourrait récupérer Nadir Hifi et Frank Ntilikina pour sa double confrontation européenne. Les deux internationaux français voyagent avec le groupe parisien pour le déplacement à Dubaï, ce mardi à 17h, puis celui face au Maccabi Tel-Aviv, jeudi à 20h05. 

Une perspective encourageante pour une équipe en quête de solutions après un début de saison délicat en EuroLeague (1 victoire, 6 défaites).

Nadir Hifi, game-time decision

Touché à la cheville gauche depuis la victoire en Betclic ELITE contre la SIG Strasbourg le 11 octobre dernier, après un début de saison à plus de 20 points de moyenne toutes compétitions confondues, Nadir Hifi a manqué les trois dernières rencontres européennes face à la Virtus Bologne, à l’Étoile Rouge de Belgrade et à Valence, toutes soldées par des revers pour l'équipe de la capitale. 

Sa participation au match contre Dubaï sera décidée en dernière minute en fonction de son ressenti à l’échauffement.

Nadir Hifi

Stats moyennes des 9 derniers matchs

MJMINPTSREBPDINCO
924:2520,22,23,410

9 derniers matchs

DateMINPTSREBPDINCOMatchLigue
11/1019:2982100V 98-84 vs SIGBetclic ELITE
07/1024:40303240D 96-98 vs ASVEuroLeague
04/1026:27334900V 101-103 @ MSBBetclic ELITE
01/1030:51213200V 82-78 vs ZALEuroLeague
29/0926:33192410D 79-92 vs PAREuroLeague
27/0925:42230220V 73-78 @ NANBetclic ELITE
24/0922:13112200D 91-72 @ PANEuroLeague
20/0921:00152100V 59-81 @ ROASuperCoupe LNB
19/0922:53222820V 95-88 vs JSFSuperCoupe LNB

Frank Ntilikina, une saison à lancer

De son côté, Frank Ntilikina a également été contraint de s’éloigner des terrains en raison de douleurs musculaires. Pas revu sur un parquet depuis le 4 octobre dernier, le vice-champion olympique a besoin de rythme après seulement trois matchs disputés cette saison, pour 1,3 point, 1,7 rebond et 0,7 passe décisive en 13 minutes de moyenne.

Frank Ntilikina

Stats moyennes des 3 derniers matchs

MJMINPTSREBPDINCO
313:171,31,70,70,30

3 derniers matchs

DateMINPTSREBPDINCOMatchLigue
04/1017:2103100V 101-103 @ MSBBetclic ELITE
29/0910:0332010D 79-92 vs PAREuroLeague
27/0912:2610100V 73-78 @ NANBetclic ELITE

Reste désormais à savoir si les deux joueurs français pourront effectivement rejouer cette semaine et aider le collectif de Maxime Lefèvre à décrocher sa première victoire de la saison à l’extérieur en EuroLeague. Si tel n'est pas le cas, la prochaine opportunité de chausser les baskets sera en Betclic ELITE ce dimanche à l'occasion de la réception de l'Elan Chalon.

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