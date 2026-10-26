Privé de deux de ses armes extérieures ces dernières semaines, le Paris Basketball pourrait récupérer Nadir Hifi et Frank Ntilikina pour sa double confrontation européenne. Les deux internationaux français voyagent avec le groupe parisien pour le déplacement à Dubaï, ce mardi à 17h, puis celui face au Maccabi Tel-Aviv, jeudi à 20h05.

Une perspective encourageante pour une équipe en quête de solutions après un début de saison délicat en EuroLeague (1 victoire, 6 défaites).

Travel to Dubai ✈️🇦🇪 pic.twitter.com/2KxhngSlw1 — Paris Basketball (@ParisBasketball) 26 octobre 2026

Nadir Hifi, game-time decision

Touché à la cheville gauche depuis la victoire en Betclic ELITE contre la SIG Strasbourg le 11 octobre dernier, après un début de saison à plus de 20 points de moyenne toutes compétitions confondues, Nadir Hifi a manqué les trois dernières rencontres européennes face à la Virtus Bologne, à l’Étoile Rouge de Belgrade et à Valence, toutes soldées par des revers pour l'équipe de la capitale.

Sa participation au match contre Dubaï sera décidée en dernière minute en fonction de son ressenti à l’échauffement.

Frank Ntilikina, une saison à lancer

De son côté, Frank Ntilikina a également été contraint de s’éloigner des terrains en raison de douleurs musculaires. Pas revu sur un parquet depuis le 4 octobre dernier, le vice-champion olympique a besoin de rythme après seulement trois matchs disputés cette saison, pour 1,3 point, 1,7 rebond et 0,7 passe décisive en 13 minutes de moyenne.

Frank Ntilikina Stats moyennes des 3 derniers matchs Moyennes du joueur sur les derniers matchs MJ MIN PTS REB PD IN CO 3 13:17 1,3 1,7 0,7 0,3 0 3 derniers matchs Derniers matchs du joueur : date, adversaire et statistiques Date MIN PTS REB PD IN CO Match Ligue 04/10 17:21 0 3 1 0 0 V 101-103 @ MSB Betclic ELITE 29/09 10:03 3 2 0 1 0 D 79-92 vs PAR EuroLeague 27/09 12:26 1 0 1 0 0 V 73-78 @ NAN Betclic ELITE

Reste désormais à savoir si les deux joueurs français pourront effectivement rejouer cette semaine et aider le collectif de Maxime Lefèvre à décrocher sa première victoire de la saison à l’extérieur en EuroLeague. Si tel n'est pas le cas, la prochaine opportunité de chausser les baskets sera en Betclic ELITE ce dimanche à l'occasion de la réception de l'Elan Chalon.