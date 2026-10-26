Nadir Hifi et Frank Ntilikina enfin de retour ?
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Privé de deux de ses armes extérieures ces dernières semaines, le Paris Basketball pourrait récupérer Nadir Hifi et Frank Ntilikina pour sa double confrontation européenne. Les deux internationaux français voyagent avec le groupe parisien pour le déplacement à Dubaï, ce mardi à 17h, puis celui face au Maccabi Tel-Aviv, jeudi à 20h05.
Une perspective encourageante pour une équipe en quête de solutions après un début de saison délicat en EuroLeague (1 victoire, 6 défaites).
Nadir Hifi, game-time decision
Touché à la cheville gauche depuis la victoire en Betclic ELITE contre la SIG Strasbourg le 11 octobre dernier, après un début de saison à plus de 20 points de moyenne toutes compétitions confondues, Nadir Hifi a manqué les trois dernières rencontres européennes face à la Virtus Bologne, à l’Étoile Rouge de Belgrade et à Valence, toutes soldées par des revers pour l'équipe de la capitale.
Sa participation au match contre Dubaï sera décidée en dernière minute en fonction de son ressenti à l’échauffement.
Stats moyennes des 9 derniers matchs
|MJ
|MIN
|PTS
|REB
|PD
|IN
|CO
|9
|24:25
|20,2
|2,2
|3,4
|1
|0
9 derniers matchs
|Date
|MIN
|PTS
|REB
|PD
|IN
|CO
|Match
|Ligue
|11/10
|19:29
|8
|2
|1
|0
|0
|V 98-84 vs SIG
|Betclic ELITE
|07/10
|24:40
|30
|3
|2
|4
|0
|D 96-98 vs ASV
|EuroLeague
|04/10
|26:27
|33
|4
|9
|0
|0
|V 101-103 @ MSB
|Betclic ELITE
|01/10
|30:51
|21
|3
|2
|0
|0
|V 82-78 vs ZAL
|EuroLeague
|29/09
|26:33
|19
|2
|4
|1
|0
|D 79-92 vs PAR
|EuroLeague
|27/09
|25:42
|23
|0
|2
|2
|0
|V 73-78 @ NAN
|Betclic ELITE
|24/09
|22:13
|11
|2
|2
|0
|0
|D 91-72 @ PAN
|EuroLeague
|20/09
|21:00
|15
|2
|1
|0
|0
|V 59-81 @ ROA
|SuperCoupe LNB
|19/09
|22:53
|22
|2
|8
|2
|0
|V 95-88 vs JSF
|SuperCoupe LNB
Frank Ntilikina, une saison à lancer
De son côté, Frank Ntilikina a également été contraint de s’éloigner des terrains en raison de douleurs musculaires. Pas revu sur un parquet depuis le 4 octobre dernier, le vice-champion olympique a besoin de rythme après seulement trois matchs disputés cette saison, pour 1,3 point, 1,7 rebond et 0,7 passe décisive en 13 minutes de moyenne.
Stats moyennes des 3 derniers matchs
|MJ
|MIN
|PTS
|REB
|PD
|IN
|CO
|3
|13:17
|1,3
|1,7
|0,7
|0,3
|0
3 derniers matchs
|Date
|MIN
|PTS
|REB
|PD
|IN
|CO
|Match
|Ligue
|04/10
|17:21
|0
|3
|1
|0
|0
|V 101-103 @ MSB
|Betclic ELITE
|29/09
|10:03
|3
|2
|0
|1
|0
|D 79-92 vs PAR
|EuroLeague
|27/09
|12:26
|1
|0
|1
|0
|0
|V 73-78 @ NAN
|Betclic ELITE
Reste désormais à savoir si les deux joueurs français pourront effectivement rejouer cette semaine et aider le collectif de Maxime Lefèvre à décrocher sa première victoire de la saison à l’extérieur en EuroLeague. Si tel n'est pas le cas, la prochaine opportunité de chausser les baskets sera en Betclic ELITE ce dimanche à l'occasion de la réception de l'Elan Chalon.
Derniers résultats
|Date
|Match
|16/10/2026
|Crvena Zvezda Belgrade 90 - 81 Paris Basketball
|18/10/2026
|Paris Basketball 90 - 75 Boulazac
|23/10/2026
|Paris Basketball 93 - 104 Valencia Basket
|25/10/2026
|Roanne 75 - 96 Paris Basketball
|27/10/2026
|Dubai Basketball 93 - 99 Paris Basketball
Prochains matchs
|Date
|Match
|29/10/2026
|Maccabi Tel Aviv - Paris Basketball
|01/11/2026
|Paris Basketball - Chalon
|05/11/2026
|Anadolu Efes Istanbul - Paris Basketball
|08/11/2026
|Paris Basketball - Bourg-en-Bresse
|11/11/2026
|Paris Basketball - Fenerbahce Tarfin Istanbul