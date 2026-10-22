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Nancy bientôt opposé à un ancien intérieur du Portel

Brison Gresham, passé par Le Portel en Betclic ELITE lors de la saison 2023-2024, poursuit sa carrière à Chypre. L'intérieur américain s'est engagé avec le Keravnos Strovolou, après avoir évolué au Liban et au Mexique en 2026.
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Résumé
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Nancy bientôt opposé à un ancien intérieur du Portel
Brison Gresham revient à Chypre
Crédit photo : FIBA
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Brison Gresham (2,05 m, 28 ans) retrouve le championnat chypriote et la FIBA Europe Cup. L'ancien pivot de l'ESSM Le Portel s'est engagé avec le Keravnos Strovolou. Il s'agit d'un retour sur l'île pour l'Américain, qui avait déjà porté les couleurs de l'AEK Larnaca entre 2022 et 2023, puis lors de la saison 2024-2025.

Une saison en Betclic ELITE avec Le Portel

Les supporters portelois se souviennent de son passage dans le Nord lors de l'exercice 2023-2024. Brison Gresham avait disputé 36 rencontres de Betclic ELITE sous les couleurs de l'ESSM, pour des moyennes de 5,7 points et 4,4 rebonds. Il avait notamment affiché une adresse de 62,7 % aux tirs.

Après cette expérience française, l'intérieur avait retrouvé l'AEK Larnaca en 2024-2025. En 16 rencontres de championnat chypriote, il avait compilé 9,3 points, 9,4 rebonds et 1,5 passe décisive de moyenne. Il avait également disputé cinq matchs de FIBA Europe Cup, avec 10,6 points et 6,6 rebonds par rencontre. Cette saison-là, son équipe avait atteint la finale du championnat chypriote.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Brison Gresham.jpg
Brison GRESHAM
Poste(s): Ailier Fort / Pivot
Taille: 201 cm
Âge: 28 ans (24/01/1998)
Nationalités:
logo usa.jpg
Stats 2024-2025 / Fiba Europe Cup
PTS
10,6
#126
REB
6,6
#28
PD
1,2
#249

Brison Gresham retrouve Chypre après le Liban et le Mexique

Depuis son départ de Larnaca, Brison Gresham a multiplié les expériences. Lors de la saison 2025-2026, il a rejoint le CJS Batroun au Liban, où il a tourné à 8 points, 8,7 rebonds et 2,8 contres en six rencontres.

En 2026, il a également évolué au Mexique, sous les couleurs des Rayos de Hermosillo, avec 4 points et 5,1 rebonds de moyenne en huit matchs. Plus récemment, il a participé à deux rencontres de The Basketball Tournament avec la Team Heartfire aux États-Unis.

Passé par les universités de Massachusetts, Houston et Texas Southern avant de lancer sa carrière professionnelle en 2022, le natif de La Nouvelle-Orléans va donc connaître une troisième expérience dans le championnat chypriote. Cette fois, il défendra les couleurs du Keravnos Strovolou, après ses deux passages à l'AEK Larnaca.

Face à Nancy en FIBA Europe Cup

Son équipe, notamment composée par l'ancien joueur de Champagne Basket Shamar Givance (1,78 m, 26 ans), a démarré sa saison par deux victoires en deux journées de championnat chypriote. En FIBA Europe Cup, la formation de Stróvolos compte deux victoires en trois rencontres. Elle se trouve dans le groupe D en compagnie du SLUC Nancy, chez qui elle se déplacera pour y jouer le 3 novembre prochain.

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Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

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