Nancy pourrait retrouver un renfort précieux pour son déplacement à Chalon

Le SLUC Nancy pourrait récupérer Michael Weathers dès ce week-end. Touché à la cheville gauche lors de la première journée de Betclic ÉLITE, le 27 septembre face au Paris Basketball (73-78), le meneur américain se rapproche d'un retour à la compétition.

PROFIL JOUEUR Michael WEATHERS Poste(s): Arrière Taille: 191 cm Âge: 29 ans (05/08/1997) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 10 #55 REB 1 #143 PD 2 #61

Un retour attendu après deux matchs d'absence

D'après les informations publiées ce vendredi 9 octobre par L'Est Républicain, sa participation au déplacement à Chalon-sur-Saône, samedi 10 octobre, est désormais envisagée favorablement. Sa présence sur le parquet reste néanmoins à confirmer.

« On décidera samedi, mais il n’y a pas de raison pour qu’il ne joue pas », assure Sylvain Lautié dans les colonnes du quotidien. « Il a fait tous les efforts pour être présent et on espère pouvoir lui donner entre 15 et 20 minutes de jeu. »

Weathers avait quitté ses partenaires dans le quatrième quart-temps contre Paris, après être retombé sur une cheville adverse lors d'une pénétration vers le cercle. Cette blessure l'avait contraint à manquer la réception de Cholet (76-85), puis le premier rendez-vous européen des Nancéiens face au BC Vienne.

Nancy cherche toujours sa première victoire en championnat

L'éventuel retour du meneur américain interviendrait dans un contexte délicat pour le SLUC Nancy. Battue successivement par Paris et Cholet à Gentilly, l'équipe entraînée par Sylvain Lautié n'a toujours pas débloqué son compteur en Betclic ÉLITE.

Les Lorrains ont néanmoins retrouvé le sourire mardi 6 octobre en FIBA Europe Cup. Pour leur retour sur la scène européenne, dix ans après leur dernière participation, ils ont dominé le BC Vienne (66-65), malgré l'absence de Michael Weathers.

Recruté durant l'été en provenance de Heidelberg, en première division allemande, Michael Weathers pourrait ainsi retrouver la compétition contre Chalon, adversaire que Nancy avait déjà affronté en préparation le 17 septembre (défaite 81-75).