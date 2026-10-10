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Nancy pourrait retrouver un renfort précieux pour son déplacement à Chalon

Absent depuis sa blessure à la cheville contre Paris, Michael Weathers pourrait effectuer son retour avec le SLUC Nancy ce samedi 10 octobre sur le parquet de l’Élan Chalon. Une perspective encourageante pour les Lorrains, toujours à la recherche de leur première victoire en championnat.
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Résumé
Écouter
Nancy pourrait retrouver un renfort précieux pour son déplacement à Chalon
Michael Weathers proche de retrouver les parquets
Crédit photo : Victor Lecomte
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Le SLUC Nancy pourrait récupérer Michael Weathers dès ce week-end. Touché à la cheville gauche lors de la première journée de Betclic ÉLITE, le 27 septembre face au Paris Basketball (73-78), le meneur américain se rapproche d'un retour à la compétition.

PROFIL JOUEUR
Michael Weathers
Michael WEATHERS
Poste(s): Arrière
Taille: 191 cm
Âge: 29 ans (05/08/1997)
Nationalités:
logo usa.jpg
Stats 2026-2027 / Betclic ELITE
PTS
10
#55
REB
1
#143
PD
2
#61

Un retour attendu après deux matchs d'absence

D'après les informations publiées ce vendredi 9 octobre par L'Est Républicain, sa participation au déplacement à Chalon-sur-Saône, samedi 10 octobre, est désormais envisagée favorablement. Sa présence sur le parquet reste néanmoins à confirmer.

« On décidera samedi, mais il n’y a pas de raison pour qu’il ne joue pas », assure Sylvain Lautié dans les colonnes du quotidien. « Il a fait tous les efforts pour être présent et on espère pouvoir lui donner entre 15 et 20 minutes de jeu. »

Weathers avait quitté ses partenaires dans le quatrième quart-temps contre Paris, après être retombé sur une cheville adverse lors d'une pénétration vers le cercle. Cette blessure l'avait contraint à manquer la réception de Cholet (76-85), puis le premier rendez-vous européen des Nancéiens face au BC Vienne.

Chalon - Nancy · Betclic ELITE 2026-2027 · 10/10/2026

Nancy cherche toujours sa première victoire en championnat

L'éventuel retour du meneur américain interviendrait dans un contexte délicat pour le SLUC Nancy. Battue successivement par Paris et Cholet à Gentilly, l'équipe entraînée par Sylvain Lautié n'a toujours pas débloqué son compteur en Betclic ÉLITE.

LIRE AUSSI

Les Lorrains ont néanmoins retrouvé le sourire mardi 6 octobre en FIBA Europe Cup. Pour leur retour sur la scène européenne, dix ans après leur dernière participation, ils ont dominé le BC Vienne (66-65), malgré l'absence de Michael Weathers.

Nancy

Derniers résultats

DateMatch
16/05/2026Nancy 84 - 71 Saint-Quentin
20/05/2026Chalon 91 - 75 Nancy
27/09/2026Nancy 73 - 78 Paris Basketball
03/10/2026Nancy 76 - 85 Cholet
06/10/2026Nancy 66 - 65 BC Vienna

Prochains matchs

DateMatch
10/10/2026Chalon - Nancy
14/10/2026BC Parnu - Nancy
17/10/2026Nancy - Nanterre
20/10/2026Nancy - Nitra Blue Wings
25/10/2026ASVEL - Nancy

Recruté durant l'été en provenance de Heidelberg, en première division allemande, Michael Weathers pourrait ainsi retrouver la compétition contre Chalon, adversaire que Nancy avait déjà affronté en préparation le 17 septembre (défaite 81-75).

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Nancy
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