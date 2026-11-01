Humilié lors des deux dernières éditions de la Coupe de France (défaites 106-66 à Strasbourg puis 102-72 à Saint-Quentin), le SLUC Nancy a visiblement décidé de prendre le Trophée Robert-Busnel, cette fois (victoire 87-93 à l'Alliance Sport Alsace).

Il aura toutefois fallu attendre un bon quart d'heure que les Lorrains, surprenants tombeurs du leader dijonnais vendredi en Betclic ÉLITE, prennent ce court déplacement à Gries au sérieux.

Forte de son avantage initial de 7 unités, lié au différentiel de division, l'ASA semblait partie pour une démonstration à la 15e minute (50-30), portée par l'activité de Russell Jones (23 points à 8/14 et 8 passes décisives).

Mais le SLUC a eu de l'orgueil et n'avait pas envie de rejoindre la longue liste des clubs de Betclic ÉLITE éliminés dès le deuxième tour (Roanne, Boulazac, Gravelines-Dunkerque). Encore moins de cette manière...

Alors, les hommes de Sylvain Lautié ont progressivement grignoté leur retard, s'offrant notamment une série bascule en fin de troisième quart-temps (de 68-56 à 70-68), avant de faire parler leur expérience dans le money-time, dominant notamment largement les débats dans la raquette (24 points à 6/11 et 5 rebonds pour Stéphane Gombauld, 12 points à 6/10, 13 rebonds et 4 contres pour Isaiah Cozart.

Grâce à cette qualification, le SLUC affrontera Challans lors du troisième tour. La date de la rencontre reste à déterminer.

Le deuxième tour est à peine terminé que le troisième va maintenant démarrer. Ce lundi, Blois reçoit Denain dans un choc labellisé ÉLITE 2 pour lancer les hostilités.

La rencontre Challans - Nancy s'ajoute évidemment au programme ci-dessus