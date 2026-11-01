Nancy ultime qualifié en Coupe de France : le programme du troisième tour est connu
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Humilié lors des deux dernières éditions de la Coupe de France (défaites 106-66 à Strasbourg puis 102-72 à Saint-Quentin), le SLUC Nancy a visiblement décidé de prendre le Trophée Robert-Busnel, cette fois (victoire 87-93 à l'Alliance Sport Alsace).
Alliance Sport Alsace 87 - 93 Nancy · Coupe de France Masculine 2026-2027 · 01/11/2026
Leaders
|Alliance Sport Alsace
|Nancy
|PTS
|Russell Jones 23
|Stéphane Gombauld 24
|REB
|Allan Jeanne-Rose 6
|Isaiah Cozart 13
|PD
|Russell Jones 8
|Enzo Goudou-Sinha 6
Statistiques d'équipe
|Alliance Sport Alsace
|Nancy
|TIRS
|40,6 %
|50 %
|3PTS
|13/27
|9/28
|LF
|22/28
|24/33
|REB
|30
|40
|RO
|9
|13
Il aura toutefois fallu attendre un bon quart d'heure que les Lorrains, surprenants tombeurs du leader dijonnais vendredi en Betclic ÉLITE, prennent ce court déplacement à Gries au sérieux.
Forte de son avantage initial de 7 unités, lié au différentiel de division, l'ASA semblait partie pour une démonstration à la 15e minute (50-30), portée par l'activité de Russell Jones (23 points à 8/14 et 8 passes décisives).
Mais le SLUC a eu de l'orgueil et n'avait pas envie de rejoindre la longue liste des clubs de Betclic ÉLITE éliminés dès le deuxième tour (Roanne, Boulazac, Gravelines-Dunkerque). Encore moins de cette manière...
Alors, les hommes de Sylvain Lautié ont progressivement grignoté leur retard, s'offrant notamment une série bascule en fin de troisième quart-temps (de 68-56 à 70-68), avant de faire parler leur expérience dans le money-time, dominant notamment largement les débats dans la raquette (24 points à 6/11 et 5 rebonds pour Stéphane Gombauld, 12 points à 6/10, 13 rebonds et 4 contres pour Isaiah Cozart.
Grâce à cette qualification, le SLUC affrontera Challans lors du troisième tour. La date de la rencontre reste à déterminer.
Le deuxième tour est à peine terminé que le troisième va maintenant démarrer. Ce lundi, Blois reçoit Denain dans un choc labellisé ÉLITE 2 pour lancer les hostilités.
La rencontre Challans - Nancy s'ajoute évidemment au programme ci-dessus