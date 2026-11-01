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Nancy ultime qualifié en Coupe de France : le programme du troisième tour est connu

Mené de 20 points à la mi-temps, le SLUC Nancy a réalisé une remontée spectaculaire pour s'imposer 87-93 à l'Alliance Sport Alsace et décrocher sa place au troisième tour de la Coupe de France, où il défiera Challans.
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Nancy ultime qualifié en Coupe de France : le programme du troisième tour est connu
Stéphane Gombauld a dominé les débats à Gries
Crédit photo : FIBA
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Humilié lors des deux dernières éditions de la Coupe de France (défaites 106-66 à Strasbourg puis 102-72 à Saint-Quentin), le SLUC Nancy a visiblement décidé de prendre le Trophée Robert-Busnel, cette fois (victoire 87-93 à l'Alliance Sport Alsace).

Alliance Sport Alsace 87 - 93 Nancy · Coupe de France Masculine 2026-2027 · 01/11/2026

Leaders

Alliance Sport AlsaceNancy
PTSRussell Jones 23Stéphane Gombauld 24
REBAllan Jeanne-Rose 6Isaiah Cozart 13
PDRussell Jones 8Enzo Goudou-Sinha 6

Statistiques d'équipe

Alliance Sport AlsaceNancy
TIRS40,6 %50 %
3PTS13/279/28
LF22/2824/33
REB3040
RO913

Il aura toutefois fallu attendre un bon quart d'heure que les Lorrains, surprenants tombeurs du leader dijonnais vendredi en Betclic ÉLITE, prennent ce court déplacement à Gries au sérieux.

Forte de son avantage initial de 7 unités, lié au différentiel de division, l'ASA semblait partie pour une démonstration à la 15e minute (50-30), portée par l'activité de Russell Jones (23 points à 8/14 et 8 passes décisives).

Russell JONES
Russell JONES
23
PTS
1
REB
8
PDE
Logo Coupe de France Masculine
ASA
87 93
NAN

Mais le SLUC a eu de l'orgueil et n'avait pas envie de rejoindre la longue liste des clubs de Betclic ÉLITE éliminés dès le deuxième tour (Roanne, Boulazac, Gravelines-Dunkerque). Encore moins de cette manière...

Alors, les hommes de Sylvain Lautié ont progressivement grignoté leur retard, s'offrant notamment une série bascule en fin de troisième quart-temps (de 68-56 à 70-68), avant de faire parler leur expérience dans le money-time, dominant notamment largement les débats dans la raquette (24 points à 6/11 et 5 rebonds pour Stéphane Gombauld, 12 points à 6/10, 13 rebonds et 4 contres pour Isaiah Cozart.

Stéphane GOMBAULD
Stéphane GOMBAULD
24
PTS
5
REB
0
PDE
Logo Coupe de France Masculine
ASA
87 93
NAN

Grâce à cette qualification, le SLUC affrontera Challans lors du troisième tour. La date de la rencontre reste à déterminer.

Coupe de France Masculine - 2e tour
01/11/2026
ASA Alliance Sport Alsace
87 93
NAN Nancy
05/10/2026
BOU Boulogne-sur-Mer
65 57
STB Le Havre
06/10/2026
ANT Antibes
80 78
ROA Roanne
HTV Hyères-Toulon
81 68
FOS Fos Provence
LYO LyonSO
73 77
BES Besançon
TAR Tarbes-Lourdes
69 109
PAU Pau-Lacq-Orthez
BLO Blois
100 84
TOU Tours
CHA Challans
107 96
BOU Boulazac
POI Poitiers
80 70
ORL Orléans
REN Rennes
79 70
FOU Pays de Fougères
ANG Angers
77 79
CAE Caen
BER Berck Rang du Fliers
74 68
ORC Orchies
DEN Denain
106 81
BCM Gravelines
13/10/2026
SCA SCABB
71 82
JDA Dijon
TOU Toulouse
88 99
CSP Limoges

Le deuxième tour est à peine terminé que le troisième va maintenant démarrer. Ce lundi, Blois reçoit Denain dans un choc labellisé ÉLITE 2 pour lancer les hostilités.

Coupe de France Masculine - 3e Tour
02/11/2026
BLO Blois
- -
DEN Denain
03/11/2026
ANT Antibes
- -
PAU Pau-Lacq-Orthez
BES Besançon
- -
BER Berck Rang du Fliers
JDA Dijon
- -
CSP Limoges
09/11/2026
BOU Boulogne-sur-Mer
- -
REN Rennes
10/11/2026
POI Poitiers
- -
CAE Caen

La rencontre Challans - Nancy s'ajoute évidemment au programme ci-dessus

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Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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