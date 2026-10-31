Sans que Julien Mahé n'y voit "une excuse", force est de reconnaître que Nanterre est "vraiment malchanceux avec les blessures en ce moment".

Revenus de Bakou, où ils sont tombés les armes à la main avec huit joueurs disponibles, les Franciliens ont appris et annoncé le forfait de l'un des joueurs en pleine ascension depuis l'intersaison.

Déjà privée de Mitchell Saxen (touché au dos) et Lucas Dussoulier sur du court terme, la JSF devra désormais faire sans J'Wan Roberts, son intérieur américain étant annoncé sur le flanc "pour plusieurs semaines" par voie de communiqué.

Un forfait de taille, qui contraint le club de Betclic ELITE et de Basketball Champions League à sonder le marché.

Stop en plein élan pour J'Wan Roberts

Face au BC Sabah, Nanterre avait déjà dû composer avec une rotation grandement réduite : seulement huit joueurs - puis six - étaient disponibles. Alors que Lucas Dussoulier avait été préservé sur le banc et que Len Schoormann a disputé la rencontre diminué par la maladie, Roberts avait lui débuté le match.

Mais il avait dû céder sa place prématurément en cours de jeu, faisant dire à Julien Mahé que son groupe jouait de "malchance" cet automne. Le verdict est donc allé plus loin qu'une seconde mi-temps manqué pour l'Américain, qui manquera les prochaines semaines de compétition.

Pour la JSF, la perte de J'Wan Roberts est évidemment une déconvenue majeure dans la peinture. Débarqué de l'ALBA Berlin, l'intérieur de 24 ans prenait une place de plus en plus prépondérante dans le collectif, évitant de faire reposer toute la charge intérieure sur les épaules de Mitchell Saxen.

PROFIL JOUEUR J'wan ROBERTS Poste(s): Pivot Taille: 203 cm Âge: 25 ans (19/09/2001) Nationalités: Stats 2026-2027 / Basketball Champions League PTS 10,3 #105 REB 6,3 #35 PD 0,3 #310

Auteur de 10,3 points et 6,3 rebonds de moyenne en BCL, l'ancien cadre des Houston Cougars avait même été honoré d'une sélection dans le cinq majeur de la semaine en BCL, suite au retentissant succès contre le tenant du titre, le Rytas Vilnius (93-65).

Qualifié de « meilleur match jusque-là » par Julien Mahé —, il y avait signé une prestation référence : 15 points et 12 rebonds, pour 23 d'évaluation, en 23 minutes.

Un calendrier éprouvant pour un effectif diminué

Face à cette hécatombe qui fragilise l'effectif aussi bien en Betclic ELITEqu'en Coupe d'Europe, Nanterre n'a d'autre choix que de sonder le marché pour dégoter un pigiste médical.

Alors qu'un calendrier particulièrement exigeant les attend — un nouveau déplacement ce samedi 31 octobre à Bourg, puis la réception de Chalon et le match retour à Vilnius —, les dirigeants franciliens s'activent pour rééquilibrer au plus vite leur secteur intérieur.