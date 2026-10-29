À 4 500 kilomètres de ses bases, Nanterre est tombé les armes à la main. Reçus par le BC Sabah à Bakou, en Azerbaïdjan, pour le compte de la troisième journée de Basketball Champions League, les Nanterriens ont peiné à jouer leur partition habituelle, notamment face à une raquette azérie bien établie.

Ainsi, les hommes de Julien Mahé ont été limités dans leurs secondes chances : ils repartent de ce long voyage avec 10 rebonds offensifs, loin de leurs 22,5 de moyenne sur le début de compétition. Un paramètre auquel se sont ajoutées d'autres déconvenues, dont le technicien a fait part après la rencontre, en conférence de presse. Mais il prévient : cela ne doit pas être pris pour des excuses.

« Nous savions que ce serait très compliqué, et cela l'a été »

Malgré un entame prise par le bon bout, en infligeant un 10-2, les Franciliens ont vu les Azerbaïdjanais se mettre aux commandes du match, et le piloter ensuite. Fair-play, l'entraîneur nanterrien ne cherche pas à minimiser la prestation adverse.

« Ils ont eu un début de calendrier très éprouvant dans ce groupe avec deux matchs consécutifs à l'extérieur. C'était donc leur premier match à domicile et nous savions que ce serait très compliqué, et cela l'a été. Je pense qu'ils méritent leur victoire, même si nous avons réalisé un très bon début de match. »

Xavier Castañeda (Nanterre) - Hugo Yimga-Moukouri (Nanterre) Comparaison statistique entre deux joueurs Xavier Castañeda Hugo Yimga-Moukouri PTS 23 14 REB 3 6 PD 8 1 IN 2 0 CO 0 1

Secoués mais jamais résignés, les Franciliens sont restés au contact jusqu'au bout, portés notamment par un Xavier Castañeda une nouvelle fois étincelant (23 points et 8 passes) pour tenter d'arracher le match. Une réaction d'orgueil saluée par son coach : « Mes joueurs n'ont jamais abandonné, et je suis fier d'eux pour cela car nous avons été tout près de revenir à plusieurs reprises. »

Si l'attitude est restée irréprochable, les Nanterriens ont payé au prix fort des relâchements ponctuels, et quelques imprécisions. Le match leur a ensuite échappé : « Quelques séquences très médiocres de notre part à la fin du premier quart-temps ont redonné confiance à Sabah. Ils ont été particulièrement adroits derrière la ligne à 3-points pendant une grande partie de la rencontre. Mais une fois de plus, les pertes de balle nous ont coûté très cher ce soir : 21 points concédés sur pertes de balle, c'est énorme. »

L'infirmerie se remplit, mais « pas d'excuses »

Déjà contraint de voyager sans son pivot titulaire Mitchell Saxen (touché au dos), Julien Mahé a dû composer sans Lucas Dussoulier. L'ailier, touché à la cheville pendant le succès contre Cholet le week-end passé, a été préservé sur le banc, comme indiqué par le coach.

Pour ne rien arranger, J'Wan Roberts a dû céder sa place en cours de rencontre, tandis que Len Schoorman a fini le match diminué par la maladie. Bilan des courses : une rotation réduite à seulement huit joueurs.

Une pénurie dans la raquette et sur les ailes qui peut expliquer en grande partie la sous-performance aux rebonds offensifs (10 prises contre 22,5 en moyenne), mais aussi l'usure en fin de match. Mais Julien Mahé s'est montré très clair : « Jouer à huit n'est évidemment pas un choix d'entraîneur. Nous sommes vraiment malchanceux avec les blessures en ce moment. […] Cela nous a évidemment coûté sur le terrain, mais ce n'est pas une excuse, ce sont des choses qui arrivent au cours d'une saison. »

Dans un groupe A totalement relancé, où ils pointent momentanément à la 3e place, les Nanterriens devront recharger les batteries. D'autant que l'enchaînement sera important : ils se rendent à Bourg ce samedi pour la sixième journée de Betclic ÉLITE avant de recevoir Chalon. Ils retrouveront ensuite les parquets de BCL, dans deux semaines, chez le tenant du titre du Rytas Vilnius.