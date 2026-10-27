5 000 kilomètres. C’est la distance qui sépare Nanterre de Bakou, la capitale de l’Azerbaïdjan, pays transcontinental situé à l’Est de la Turquie, au bord de la mer Caspienne. C’est donc la distance qu’ont dû parcourir les Franciliens en ce début de semaine, pour aller jouer leur troisième match de BCL, le dernier de la phase aller.

Trabzon, Vilnius, Bakou : en termes de kilomètres parcourus, on est bien loin de la saison dernière, où tous leurs déplacements étaient limités à la France, sans coupe d’Europe. « On va accumuler un maximum de miles » souriait Julien Mahé avant la saison. Peu de doutes qu’il n’avait plus trop le sourire après la défaite de son équipe ce mardi. Car Nanterre s’est bel et bien incliné en Azerbaïdjan chez le BC Sabah (87-80).

Décimés par les pépins

Après avoir étrillé les champions en titre du Rytas Vilnius et tenu tête jusqu’au buzzer à Trabzonspor, les Nanterriens ont perdu contre les derniers du groupe. Le Sabah BC, malgré son budget estimé à 10 millions d'euros, avait perdu ses deux premiers matchs européens. La saison dernière, ils avaient terminé avec un triste bilan de 1 victoire pour 5 défaites. Malgré tout, les hommes de Julien Mahé n'ont donc pas réussi à en venir à bout.

Il faut dire que seulement 8 de leurs joueurs étaient disponibles : Mitchell Saxen était toujours touché au dos, et Lucas Dussoulier a fait le déplacement mais n’a pas pris part à la rencontre. Et comme si ce n'était pas assez, celui qui a été élu dans le dernier 5 majeur de la semaine J'Wan Roberts (12 points) s'est blessé à la mi-temps, tandis que Len Schoorman (3 points) a fini le match malade.

Dans ces conditions, hormis un 10-2 dans l’entame de match, les Verts n’ont plus jamais mené au score. Xavier Castaneda (23 points) a bien tenté d’initier un come-back en fin de rencontre avec des énormes tirs, mais il était trop tard. C’est une mauvaise opération au classement, puisqu'ils sont désormais en 3e position de leur groupe A, et chassés par le Rytas Vilnius. Ils se déplaceront chez ces derniers lors du premier match de la phase retour, dans deux semaines. D'ici là, ce sont deux matchs de championnat qui les attendent, à Bourg-en-Bresse et contre Chalon.