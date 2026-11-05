Narcisse Ngoy est le premier "draft-and-stash" depuis Larry Bird : comment se sont passés ses débuts en NCAA ?

Toutes proportions gardées, il avait signé une saison à la Victor Wembanyama version Metropolitans 92 l'an dernier : MVP d'ÉLITE 2, meilleur défenseur, meilleur rebondeur, meilleur contreur et meilleur pivot.

Une campagne phénoménale avec le Poitiers Basket 86 qui a valu à Narcisse Ngoy une sélection au deuxième tour de la draft NBA, choisi en 57e position par les Clippers.

Il voulait plus d'exposition en NCAA

Une surprise pour lui, qui avait initialement prévu de renoncer à son engagement à Bourg-en-Bresse afin de rejoindre la NCAA en vue de bénéficier d'une plus grande visibilité. Mais pas de quoi remettre en cause ses plans...

"Je n’ai pas de regret", nous confirmait-il cet été. "Peu importe mon choix entre la JL ou Auburn, je ne pense pas que Los Angeles m’aurait proposé de contrat garanti. Car en étant drafté au second tour, les franchises ne sont pas dans l’obligation de nous proposer de bail ferme. Je n’ai donc pas de regret, sachant qu’en plus j’aurai davantage d’opportunités en NCAA de jouer sous les yeux des scouts NBA."

Or, mercredi soir, ce n'était que le premier match de la saison NCAA mais l'ancien pivot de Roanne avait déjà beaucoup de choses à prouver.

Piqué par son entraîneur dès son premier match amical :

"On s'est fait marcher dessus dans la raquette"

Pour cause, sa campagne de rencontres amicales ne s'est pas exactement passée comme prévu. Alors qu'il n'a obtenu son éligibilité que très tard, début octobre, Narcisse Ngoy a été en difficulté dès son premier match de préparation contre Florida State (71-82).

"Nos intérieurs se sont fait marcher dessus", avait alors déclaré son coach Steven Pearl à Yahoo, à propos de Ngoy et de son compère Bukky Oboye (2,16 m). « Je ne peux pas dire qu'ils sont les joueurs censés faire la différence s'ils ne sont pas capables de jouer avec un tout autre niveau d'intensité. J'ai quand même trouvé que Narcisse avait montré quelques bonnes choses mais on s'est fait bousculer. On s'est fait marcher dessus à l'intérieur, et maintenant, tout le monde peut voir les images, ce qui est très bien. Ces joueurs doivent assumer leurs responsabilités et franchir un véritable cap."

"Il arrive de deuxième division française..."

Un premier coup de frein aux ardeurs, légitimes, autour de lui, puisqu'il est le premier joueur de l'ère moderne à effectuer ses débuts en université après avoir été drafté...

Il existe toutefois quelques précédents historiques. Dans un tout autre contexte règlementaire, le légendaire Larry Bird avait disputé une dernière saison NCAA en 1978/79 avec Indiana State, alors qu'il avait été drafté en 6e position par Boston en 1978.

Plus récemment, James Nnaji, drafté en 2023 par les Detroit Pistons, avait lui aussi fini par rejoindre la NCAA, à Baylor, en décembre 2025, sans avoir signé de contrat NBA. Mais le cas de Ngoy reste particulier : contrairement à Nnaji, il s'était engagé avec Auburn avant même la Draft, où il était automatiquement éligible en raison de son âge (22 ans).

Un contexte qui a poussé son coach à appeler à la prudence autour de lui...

"Narcisse arrive de deuxième division française. Il n'a pas encore été confronté à la taille et aux qualités athlétiques qu'il va retrouver soir après soir, et qu'il a pu découvrir lors de ses deux premiers matchs de préparation avec Auburn, contre Florida State et Alabama. Comme pour Bukky, il va lui falloir un temps d'adaptation. Chaque semaine, ces joueurs vont devoir continuer à progresser. Ils ont montré de belles choses, mais aussi de véritables lacunes dans certains secteurs que nous devons corriger. S'ils jouent comme ils l'ont fait contre Florida State, ou par séquences contre Samford, nous allons souffrir à l'intérieur. Je sais qu'ils ont ce qu'il faut en eux. Je sais qu'ils en sont capables."

Du mieux sur sa première officielle

Pour sa grande première universitaire, face à la faible opposition proposée par Southeastern Louisiana, Narcisse Ngoy a montré beaucoup plus d'activité, ce qui lui a permis de quitter le parquet sous une belle ovation des fans des Tigers.

En 19 minutes, le Parisien a frôlé le double-double avec 10 points à 4/6, 9 rebonds et 2 contres.

"Comme Bukky, Narcisse doit enchaîner les bonnes performances, dès la prochaine rencontre face à une bonne équipe d'Appalachian State », a souligné son coach. "Ils ont un véritable gabarit et nous devons être capables de rivaliser physiquement à un haut niveau. C'est ce que l'on attendra de ces joueurs à chaque match."