Nathan Soliman, le "diamant brut" de la JL Bourg que Frédéric Fauthoux veut "polir pas à pas"

Encore irrégulière en ce début de saison, la JL Bourg cherche son rythme. En EuroCup, où la défense de son titre reste pour l'heure ardue. Mais aussi en Betclic ELITE, où la Jeu a pu se laisser surprendre par Saint-Quentin puis éteindre tout suspense dans le derby face à Chalon.

Une constante demeure malgré tout, au fil des matchs : la forte impression que laisse Nathan Soliman dans les esprits.

Impressionnant du haut de ses 17 ans, le phénomène français attire de facto la lumière, et l'attention des suiveurs de l'Hexagone — comme au-delà. Ce dimanche, Soliman aura d'ailleurs l'occasion de faire étalage de son talent sur une autre scène lumineuse : celle d'un club d'EuroLeague.

La JL Bourg est effectivement attendue à l'Adidas Arena (16h30) pour défier les coéquipiers d'un Nadir Hifi particulièrement en forme, couronné du titre de MVP de la journée d’EuroLeague.

Déjà peu expansif sur le meneur parisien qu'il côtoie en sélection, Frédéric Fauthoux a, en conférence de presse, aussi souhaité faire preuve de prudence au sujet de son protégé bressan. S'il ne peut cacher son immense talent, le technicien français a surtout fait l'éloge de la patience, alors que tout semble vouloir s'accélérer dans le traitement et l'environnement de Nathan Soliman.

La confiance d'un vétéran dans un "diamant brut"

Interrogé sur les qualités remarquées chez le jeune ailier depuis son arrivée cet été, Frédéric Fauthoux pointe immédiatement la maturité sportive de son prospect : « C'est sans doute sa précocité et l'étendue de sa palette technique », souligne l'entraîneur bressan. Tout en rappelant que le chemin à parcourir est encore long :

« Cependant, à 17 ans, on ne peut pas tout exiger immédiatement. Nathan est très ambitieux et l'environnement extérieur voudrait qu'il explose instantanément, mais c'est un processus d'apprentissage au long cours. Il y a un immense potentiel et nous devons façonner et polir ce diamant brut. »

L'assurance naturelle de Nathan Soliman ne surprend pas non plus son capitaine bressan, Lionel Gaudoux : « Nathan possède une très grande confiance en lui, aussi bien dans la vie de tous les jours que sur le terrain. C'est ce qui lui permet parfois de jouer avec le sang-froid d'un véritable vétéran. C'est sa grande force, mais étant jeune, il doit veiller à ce que cela ne se transforme pas en excès. Pour ça, il est remarquablement encadré par le staff et ses coéquipiers. »

Bien encadrée, sa confiance débouche sur des performances de grande classe dans les moments chauds. Pas plus tard que fin octobre, à Ekinox, où la Jeu recevait Nanterre.

Responsabilisé dans une rotation réduite, Soliman avait alors claqué 17 points en 18 minutes (avec 5 rebonds et 2 contres) pour signer son record en Betclic ELITE. Sans trembler, il avait pris ses responsabilités à 0,6 seconde du terme, pour inscrire un 3-points égalisateur venu prolonger le suspense.

Cela avant la réponse "miraculeuse" au buzzer de Xavier Castañeda.

Tempérer l'emballement et les discours hâtifs

Tournant déjà à 11 points de moyenne en Betclic ELITE après six journées, Nathan Soliman suscite naturellement une forte attraction médiatique. Mais Frédéric Fauthoux tient à mettre en garde contre les raccourcis et comparaisons , notamment lorsqu'émergent les parallèles avec Victor Wembanyama ou Tony Parker.

PROFIL JOUEUR Nathan SOLIMAN Poste(s): Ailier Taille: 205 cm Âge: 17 ans (15/05/2009) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 11 #53 REB 3,7 #65 PD 2,5 #43

Ayant dirigé Wembanyama comme entraîneur associé puis comme sélectionneur, Fauthoux veut distinguer les deux phénomènes.

« Il faut rester très prudent avec les comparaisons. On comparait déjà Victor à Tony Parker. Chaque joueur possède son propre talent, sa propre trajectoire et sa personnalité. Ce sont deux tempéraments totalement différents, même s'ils partagent des objectifs très élevés. Au même âge, Victor avait déjà un an de plus que Nathan dans son développement physique et basket. Nathan doit se construire en tant qu'homme et professionnel, tout en façonnant son jeu. Le talent brut est là, mais il exige énormément de travail et d'abnégation. »

Un avertissement ramené sur le plan du jeu par Lionel Gaudoux, pour qui la régularité sera le vrai juge de paix : « Il a montré qu'il pouvait avoir de gros coups d'éclat ; la clé pour lui sera désormais de trouver de la constance. »

Pas question donc de brûler les étapes. Frédéric Fauthoux fixe une feuille de route très pragmatique à son joueur : « Sa prochaine étape, c'est déjà de faire un bon match ce dimanche à Paris ! (sourire) Il faut avancer pas à pas. Le piège avec ces jeunes talents est de se projeter immédiatement vers la Draft NBA. Pour espérer figurer haut à la Draft, il faut d'abord enchaîner les bonnes prestations semaine après semaine, faire un point à la trêve et continuer à progresser étape par étape. »

Une étape parisienne, où le collectif prévaudra sur toute individualité aux yeux du technicien bressan. « Il ne faut pas trop personnaliser l'enjeu autour d'un seul joueur. Nous avons besoin que Nathan soit performant, au même titre que tous ses coéquipiers, si l'on veut créer l'exploit à Paris. » Patience est maître de grandes œuvres...