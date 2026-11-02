Nathan Soliman signe son record de points avec Bourg

Arrivé à la JL Bourg durant l'intersaison, Nathan Soliman (2,05 m, 17 ans) prend progressivement ses marques en Betclic ELITE. Ce samedi 31 octobre, le jeune ailier a réalisé sa meilleure performance offensive en Betclic ELITE, avec 17 points à 6/9 aux tirs, 5 rebonds et 2 contres en 18 minutes et 36 secondes. Une prestation remarquée malgré la défaite de son équipe face à Nanterre (98-101), conclue par un scénario particulièrement cruel pour les Bressans.

Alors que Bourg était mené de 3 points dans les dernières secondes, Soliman a inscrit le tir primé de l'égalisation (98-98), à 0,6 seconde du terme. Mais Xavier Castañeda a immédiatement répondu par un autre tir à 3-points, offrant la victoire aux visiteurs sur le buzzer.

Nathan Soliman profite des absences pour s'illustrer au poste 4

Si son dernier tir a retenu l'attention, la prestation de Nathan Soliman ne s'est pas limitée à cette action. Essentiellement utilisé au poste 4 sur ce match, le Nantais a profité d'une rotation intérieure réduite pour bénéficier de davantage de responsabilités.

La JL Bourg devait composer sans Kadin Shedrick, laissé en tribunes en raison de la limitation du nombre de joueurs étrangers inscrits sur la feuille de match. La blessure à l'épaule de Lionel Gaudoux, survenue en début de rencontre, a encore réduit les possibilités de rotation.

Soliman a répondu présent, notamment par son agressivité offensive. À plusieurs reprises, il a attaqué le cercle pour conclure au dunk dans le trafic. Une capacité à jouer au contact qui illustre ses progrès physiques, mais également son évolution dans l'approche du jeu.

Plus jeune, l'ailier avait parfois tendance à manquer d'agressivité. Désormais confronté au niveau professionnel, il commence à exploiter davantage ses qualités athlétiques, tout en montrant qu'il peut ajuster son adresse extérieure.

Face à Nanterre, il a ainsi terminé à 4/5 à 2-points et 2/4 derrière l'arc. Seule son adresse aux lancers francs (3/7) a limité son rendement offensif.

Déjà 11 points de moyenne en Betclic ELITE

Cette performance confirme un début de saison encourageant sur le plan individuel. Après six rencontres de Betclic ÉLITE, Nathan Soliman tourne à 11,0 points à 57,1% de réussite aux tirs (dont 47,1% à 3-points, sur 2,8 tentatives par match), 3,7 rebonds, 2,5 passes décisives (pour 2,5 balles perdues), 1,2 contre en 20 minutes par rencontre.

PROFIL JOUEUR Nathan SOLIMAN Poste(s): Ailier Taille: 205 cm Âge: 17 ans (15/05/2009) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 11 #53 REB 3,7 #65 PD 2,5 #46

Il avait déjà inscrit 15 points lors de ses deux premières apparitions, contre Saint-Quentin puis Chalon-sur-Saône. Après trois rencontres moins prolifiques offensivement, avec respectivement 7, 6 et 6 points, il a retrouvé de l'efficacité contre Nanterre.

Son temps de jeu reste néanmoins variable. Utilisé pendant 36 minutes à Saint-Quentin (match terminé en prolongation) en ouverture de saison, il n'avait ensuite disputé qu'une quinzaine de minutes lors de chacune des trois rencontres précédant celle face aux Franciliens.

En EuroCup, où Bourg a également disputé cinq rencontres, ses statistiques sont plus modestes : 6,8 points et 3,4 rebonds de moyenne, avec un temps de jeu qui a progressivement diminué jusqu'à neuf minutes contre Chemnitz.

PROFIL JOUEUR Nathan SOLIMAN Poste(s): Ailier Taille: 205 cm Âge: 17 ans (15/05/2009) Nationalités: Stats 2026-2027 / EuroCup PTS 6,8 #213 REB 3,4 #131 PD 0,6 #290

Une progression à confirmer dans une JL Bourg diminuée

L'enjeu pour Nathan Soliman sera désormais de reproduire ce type de prestation dans la durée. Sa capacité à évoluer sur les postes 3 et 4, à attaquer le cercle et à sanctionner derrière la ligne à 3-points constitue un atout pour la rotation bressane.

Reste à savoir quelle place il occupera lorsque la JL Bourg retrouvera un effectif plus complet. Le club connaît un début de saison compliqué sur le plan des résultats, notamment en raison des nombreuses blessures à l'arrière qui perturbent ses rotations.