Nathan Zulemie va vivre une deuxième saison blanche de suite en NCAA !

Le compteur de Nathan Zulemie en NCAA reste bloqué à zéro. L'arrière/ailier français sera de nouveau indisponible cette saison, en raison d'une rupture des ligaments croisés. Il n'avait déjà disputé aucune rencontre lors de l'exercice 2025-2026 déjà à cause de cette blessure.

Fresno State men’s basketball coach Vance Walberg announces that Nathan Zulemie - the team’s only returner - will miss the season with a torn ACL. He also missed last year with injury. @BarkBoard — Jackson Moore (@JacksonMoore247) 5 octobre 2026

Nathan Zulemie stoppé net alors qu'il venait de gagner sa place de titulaire

Pour l'ancien joueur de Nanterre, cette nouvelle année loin des parquets prolonge un scénario cruel. Débarqué en Californie à l'été 2025, le Francilien avait marqué les esprits dès la préparation. Il s'était même installé dans le cinq majeur des Bulldogs à l'issue d'un match d'entraînement à huis clos face à Cal Poly, où il avait affiché le deuxième temps de jeu de l'équipe et dépassé la barre des dix points.

L'élan a été brisé quelques jours plus tard, lors d'un second match d'entraînement contre UC Santa Barbara. C'est dans cette rencontre, à l'aube de la saison régulière, que l'ailier s'est rompu le ligament croisé antérieur. Son entraîneur, Vance Walberg, avait alors mesuré l'ampleur de la perte pour sa rotation extérieure :

« Nathan était notre meilleur défenseur et probablement notre gars le plus dur sur le terrain, le genre de joueur capable de faire toutes les petites choses qui aident à gagner », confiait-il en novembre 2025.

France ➡️ Fresno



Get to know Nathan Zulemie‼️ pic.twitter.com/3abQn3tY1x — Fresno State Men’s Basketball (@FresnoStateMBB) 25 août 2025

Seul rescapé d'un effectif rebâti, sans Wilson Jacques ni Bastien Rieber

Cette indisponibilité place Nathan Zulemie dans une position à part au sein du programme. Après une saison 2025-2026 conclu sur un bilan de 13 victoires pour 19 défaites, Fresno State a vu partir l'ensemble des joueurs qui avaient foulé le parquet, entre fins de cursus et départs via le portail des transferts universitaires. L'arrière est ainsi le seul élément conservé d'une saison à l'autre, dans un vestiaire entièrement renouvelé.

Parmi les départs figurent les deux autres Français recrutés en même temps que lui, à l'été 2025, à la sortie du championnat Espoirs ELITE. Révélation de sa première année universitaire avec 8,8 points et 8,8 rebonds en 32 matchs, tous comme titulaire, l'ancien intérieur de la JL Bourg Wilson Jacques a pris la direction de DePaul, en Big East.

PROFIL JOUEUR Wilson JACQUES Poste(s): Pivot Taille: 213 cm Âge: 21 ans (10/04/2005) Nationalités: Stats 2025-2026 / NCAA PTS 8,8 #1494 REB 8,8 #45 PD 1,1 #1910

L'ex-meneur de la JDA Dijon Bastien Rieber, crédité de 4 points et 1,5 passe décisive en 32 rencontres, poursuivra quant à lui son parcours à Niagara.

PROFIL JOUEUR Bastien RIEBER Poste(s): Meneur Taille: 188 cm Âge: 21 ans (06/04/2005) Nationalités: Stats 2025-2026 / NCAA PTS 4 #2914 REB 1,2 #3772 PD 1,5 #1499

Neuf matchs de Betclic ELITE et un dernier Trophée du Futur avec Nanterre

Avant de traverser l'Atlantique, Nathan Zulemie s'était imposé comme l'un des piliers des Espoirs de Nanterre en 2024-2025. Sur 25 rencontres de championnat, il tournait à 13,4 points à 49,3 % aux tirs, 5,2 rebonds, 4,8 passes décisives et 1,6 interception de moyenne. Passé par le centre de formation des Hauts-de-Seine, il avait également goûté à la Betclic ELITE à neuf reprises cette saison-là, pour 1,3 point, 1,3 rebond et 1,0 passe décisive en sept minutes.

Sa dernière sortie sous le maillot nanterrien remonte au Trophée du Futur, fin mai 2025 à Bourg-en-Bresse. En quart de finale, il avait pesé de tout son poids dans la victoire contre Le Mans (88-68) avec 15 points, 6 rebonds, 7 passes décisives et 3 interceptions. Dès le lendemain, il avait récidivé avec 14 points, 4 rebonds, 6 passes décisives et 3 interceptions, sans pouvoir empêcher l'élimination face à Monaco en demi-finale (73-81). Dix-huit mois plus tard, ses premiers pas officiels en NCAA se font toujours attendre.