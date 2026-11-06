NBA : Bronny James renvoyé en G League après le coup de sang de JJ Redick

Premier coup de froid dans la saison de Bronny James. Le fils de LeBron va retrouver les parquets de G League. Les Lakers ont officiellement affecté leur meneur de 22 ans, ainsi que le rookie Cameron Carr, à leur équipe réserve, les Coachella Valley Lakers. Une décision qui doit permettre aux deux joueurs de bénéficier d'un temps de jeu plus conséquent, alors que la franchise californienne réalise un début de saison prometteur, avec sept victoires pour deux défaites.

Lakers announce Bronny James and Cameron Carr have been assigned to the Coachella Valley Lakers



Their season begins on Friday pic.twitter.com/Hn0ljENCJI — Bleacher Report (@BleacherReport) 5 novembre 2026

Pour Bronny James, ce départ pour l'antichambre de la NBA n'est pas une nouveauté. Mais celui-ci intervient dans un contexte particulier, quelques jours après une fin de match mouvementée contre les Raptors.

Bronny James, symbole des difficultés du banc des Lakers

Dimanche, les Lakers semblaient avoir fait le plus dur face aux valeureux joueurs de Toronto. Avec une avance de 15 points à moins de deux minutes du terme, JJ Redick a décidé de faire entrer ses remplaçants. Une stratégie largement utilisée dans la grande ligue mais qui a failli coûter la victoire à L.A cette fois-ci.

Sous la pression agressive des Canadiens, les joueurs du banc ont multiplié les pertes de balle. Bronny James a notamment été responsable d'une remise en jeu manquée, tandis que l'avance californienne fondait dangereusement. Pour éviter la catastrophe, le coach de 42 ans a finalement dû rappeler ses titulaires dont Luka Doncic, pour préserver la victoire (131-125).

« Je ne referai plus cette erreur », a prévenu l'ancien joueur des Clippers. « Je laisserai les joueurs sur le terrain. Il faut jouer jusqu'au coup de sifflet final, et si certains ne sont pas prêts, je ne les ferai pas jouer. »

Un passage en G League pour retrouver du rythme

Malgré les critiques suscitées par sa prestation, l'affectation de Bronny James en G League prend plutôt la forme d'une stratégie de développement que d'une punition liée au dernier match. Le meneur ne trouve pas sa place dans le roster remanié de L.A. et n'a disputé que cinq rencontres cette saison, pour une moyenne de 2,4 minutes sur le parquet.

Toutefois, le fils de LeBron dispose de davantage de repères dans cette division. Sur ses deux premières saisons, le meneur de 22 ans a affiché 18,4 points à 49,6 % au tir, dont 41,3 % à trois points, ainsi que 4,4 passes décisives et 4 rebonds en moyenne sur 25 matchs.

Bronny James Poste : Arrière

Taille : 188 cm

Âge : 22 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Coachella Valley Lakers Stats 2025-2026 / G League Statistiques du joueur pour la saison PTS 13,8 #219 REB 3,2 #374 PD 4,0 #113

Le rookie Cameron Carr suivi la même voie

Le joueur retrouvera les Coachella Valley Lakers dès vendredi contre les Salt Lake City Stars (équipe affiliée au Jazz). D'ailleurs, Bronny ne sera pas le seul joueur d'avenir à rejoindre l'antichambre de L.A puisse que Cameron Carr aussi rejoint la ligue de développement.

Le rookie n'a disputé que quatre minutes dans la grande ligue depuis son retour d'une blessure aux obliques. Avec deux joueurs en moins dans les rangs californiens, le staff de Los Angeles a rappelé Adou Thiero pour équilibrer son effectif avant d'affronter les Blazers, premiers de l'Ouest samedi.